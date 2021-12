Conjunto Melódico Norberto Baldauf foi o cupido dos anos dourados na noite gaúcha

A metade do século 20 foi berço de um fenômeno musical no Rio Grande do Sul: os conjuntos melódicos. Com formações compactas, sonoridade mais suave e repertório que abraçava do samba ao jazz, eles substituíram progressivamente as orquestras no papel de principais atrações de bailes, festas e casas noturnas. Dentre as dezenas de grupos com esse perfil na cidade, o de Norberto Baldauf foi o mais popular, bem-sucedido e longevo, permanecendo na ativa por 60 anos desde a sua estreia em uma reunião dançante na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), em 1953.

Os protagonistas iniciais dessa trajetória eram cinco caras gente-fina, a maioria com profissões paralelas: o farmacêutico Norberto Baldauf (1928-2018) no piano, o funcionário público Raul Lima (1924-2015) na guitarra e o bancário Leo Velloso (1924-1979) no contrabaixo, mais Victor Canella (1929-2000) no acordeon e Gutemberg Porto Rico (1924-1973) na bateria. Apesar da tarimba como músicos, eles não faziam ideia do quanto chegaria longe a ideia de montar uma equipe compacta e adaptável a diferentes necessidades, tocando com desenvoltura os mais variados gêneros.

A turma seria posteriormente ampliada pela inclusão do ritmista e servidor federal Fausto Touguinha (1935-2006), junto com o cantor e representante de vendas Luiz Octávio Albuquerque (1938-2013), além da troca por Wilson Baraldo (1924-1994) nas baquetas. Estava formado o time que seria um dos mais eficientes cupidos dos Anos Dourados, embalando gerações com uma trilha sonora que encorajou convites à dança e até pedidos de casamento. Boa parte dessa produção eternizada em 20 ótimos discos e transmitida em programas de rádio e TV.

Embora a contabilidade geral nunca tenha sido feita, um levantamento básico e bem modesto permite deduzir que essa patota animou, no mínimo, uns 2 mil eventos - às vezes mais de um por noite - entre as décadas de 1950 e 2010. Aliás, se você ainda tem a sorte de contar com avós lúcidos (também pode ser o pai ou mãe, dependendo da idade), experimente mencionar a eles a senha mágica "Norberto Baldauf": é bastante provável que relembrem, emocionados, juras ao pé-do-ouvido - talvez até o primeiro beijo - ao som do grupo nos Bailes da Reitoria da Ufrgs ou em outra ocasião.

O grupo não foi o pioneiro no gênero. Tal status cabe ao quarteto de Aderbal D'Ávila, formado em 1948 e que contava com o líder no piano, o acordeon de Tasso Bangel (pouco antes de fundar o internacionalmente famoso conjunto vocal Farroupilha), mais Raul e Porto Rico, futuros colegas de Norberto em seu melódico. Mas foi o êxito de Baldauf que contribuiu de forma decisiva para que outros músicos montassem os seus próprios times com esse tipo de configuração - uns 50, sem levar em conta os escretes que não duravam o tempo de um cigarro.

"Baldauf é o cânone dessa cena tão incrível e particular na música do Rio Grande do Sul", salienta o jornalista e pesquisador porto-alegrense Arthur de Faria, 53 anos. "O seu melódico podia não ser tão arrojado quanto os de conterrâneos como Breno Sauer e Manfredo Fest, mas tinha uma sonoridade bem particular. Se esse pessoal surgisse em São Paulo ou Rio de Janeiro, possivelmente se consagraria como uma corrente paralela à onda nacional da bossa nova e do samba-jazz, mesmo que a estilização instrumental praticada pelo conjunto do Norberto praticamente não fosse jazz."