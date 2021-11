Zoravia Bettiol relembra trajetória múltipla de 65 anos de carreira nas artes visuais

O Jornal do Comércio também traz, na sequência, a história dessa mulher, que tem construído um importante legado nas artes visuais do Rio Grande do Sul e do Brasil e que mostra, a todo o momento, que há muito o que esperar do futuro.

A ousadia e a inquietude tão próprias da personalidade de Zoravia também são combustíveis para o engajamento em questões sociais. Quem a conhece sabe que não há como separar a artista plástica da ativista. Até hoje, participa de movimentos e lidera ações de preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade e, em especial, de defesa do meio ambiente. Um dos tantos projetos em andamento é a exposição Amazônia: universo de contrastes, que ela está organizando no âmbito do Instituto Zoravia Bettiol, juntamente com a Associação de Artistas Plásticos Francisco Lisboa (Chico Lisboa). A ideia é lançar a exposição em março ou abril de 2022, "porque uma das coisas mais sérias do planeta é a destruição ecológica e uma contribuição negativa imensa é essa devastação da Amazônia, que agora está numa situação dramática", conclui a artista.

"Ela é uma artista múltipla", resume Paula Ramos, historiadora, crítica de arte e professora do Instituto de Artes da Ufrgs. Para Paula, muitos artistas da mesma geração, seguindo uma tradição modernista, desenvolveram uma obra em uma única linguagem ou no máximo em duas ou três. "A Zoravia, não. Ela sempre fez o que estava instigada a fazer no momento. Isso pode ser, para algumas pessoas, difícil de compreender: 'Por que ela não fez só gravura? Por que não fez só tapeçaria?'. Ela sempre teve a ousadia de fazer o que ela tava a fim de fazer. Eu acho isso absolutamente admirável", diz.

A vitalidade de Zoravia Bettiol, de fato, impressiona. Eleonora, sua filha com o escultor e gravador gaúcho Vasco Prado, conta que nunca viu a mãe passar muito tempo sem um novo projeto: "Tem sempre um futuro ali na frente". Essa característica de olhar sempre adiante ajuda a explicar a trajetória tão diversa que a artista construiu. Zoravia Bettiol é reconhecida dentro e fora do Brasil por sua produção em gravuras e arte têxtil, mas foi muito além disso. Sua obra inclui desenhos, pinturas, objetos, performance, instalação, mural, ilustração, indumentária, joias e chapéus para teatro ou Carnaval.

Sentada em uma cadeira no seu ateliê, junto à casa onde mora, na Zona Sul de Porto Alegre, ela passava o pincel com tinta laranja na tela, onde, ao fim, estaria o retrato da cantora argentina Mercedes Sosa. Fazia alguns meses que a pandemia de Covid-19 abalava o mundo, mas ela fazia o que sabia fazer de melhor: se manter em movimento. A série Ícones (2020), que retratou personagens ligadas às artes e às ciências, além de figuras míticas como Iemanjá e ficcionais como Alice, de Lewis Carroll, foi apenas uma das tantas realizações de Zoravia Bettiol durante o período de isolamento social. Com 85 anos de vida e 65 de carreira nas artes plásticas, ela conta que participou de mais de 20 projetos em um ano de pandemia.

Liberdade para criar

Em casa, Zoravia tinha o hábito de pintar, desenhar e costurar. Ingressou no Instituto de Belas Artes (atual Instituto de Artes da Ufrgs) em 1952. Formou-se em 1955 e decidiu abrir um ateliê. Chegou a pensar em dar aulas de inglês para pagar o aluguel de um espaço, mas sempre contou com a ajuda da família, que comprava seus quadros para dar de presente a outras pessoas. A pedido do pai, chegou a ingressar no curso de Arquitetura, mas desistiu. Apesar de a sua ênfase acadêmica ter sido em pintura, apaixonou-se pela gravura, após ser aceita como aluna no ateliê do escultor e gravador Vasco Prado.

O pai teve papel fundamental na formação humanista de Zoravia, o que a levou, mais tarde, a se envolver com as causas sociais e ambientais. Sigefrido era advogado e professor de latim, português, geografia e história. Zoravia conta que sua forma progressista de ensinar estimulou, por exemplo, Augusto Carneiro, que foi um dos fundadores da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan).

Nascida em Porto Alegre em 17 de dezembro de 1935, a artista cresceu ao lado dos pais, Emma e Sigefrido Bettiol, dos irmãos, Dilmer e Arrenius, e de uma tia, chamada Rina. Moraram na Capital, em Bento Gonçalves, Erechim e São Paulo. Era uma família de hábitos culturais, que apreciava música, dança, leitura, teatro, etc. "A minha mãe contava histórias verídicas com entusiasmo, muito colorido. A minha tia, Rina, tinha uma coleção com os mais belos contos de fadas franceses, iugoslavos, chineses Nós já éramos adolescentes e deitávamos na cama para ouvir a minha tia ler as histórias", lembra.

De fato, Zoravia Bettiol demonstrou afinidade com as artes desde muito cedo. No documentário de Henrique de Freitas Lima, Grandes Mestres: Zoravia (2018), ela conta que um dia, aos 5 anos, ficou fechada por horas no banheiro. Quando a família a encontrou, os azulejos estavam pintados por todos os lados. Zoravia diz que teve uma infância e uma adolescência de muito carinho e liberdade, em um ambiente onde sua opinião era valorizada.

A brincadeira de circo era uma sugestão da pequena Zoravia. Ela reunia os amiguinhos dos arredores da rua onde morava, em Erechim, quando tinha 8 anos, para assistir ao "maior espetáculo da Terra". Para permitir que entrassem, encarregava-se de cobrar o ingresso. "Desde criança, ela foi uma artista. Tinha a percepção de que é trabalho e, portanto, tem que ser remunerado. Também tinha a consciência de que é preciso se virar", reflete Paula Ramos, que foi curadora, ao lado de Paulo Gomes, da exposição Zoravia Bettiol: o lírico e o onírico, realizada em 2016 no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) em comemoração aos 80 anos da artista.

Descoberta da gravura e a vida com Vasco Prado

Quando começaram as aulas de desenho e gravura, Vasco Prado já era um artista reconhecido. Zoravia recorda que ele era uma pessoa que estimulava outros artistas e que colaborou para que ela encontrasse sua própria linguagem.

Paula Ramos comenta que no final dos anos 1950, Zoravia fez ilustrações em xilogravura para A Salamanca do Jarau, uma das mais importantes lendas do repertório sul-rio-grandense, compilada por Simões Lopes Neto. "Ali, identifica-se um eco das gravuras do Vasco, sobretudo do trabalho que produziu no Clube da Gravura. Mas não se pode dizer que Zoravia é influenciada pela obra dele, rapidamente conquistou a identidade dela", observa. A partir de A Salamanca do Jarau (1959), Zoravia passou a trabalhar com séries, uma de suas marcas. Entre as que se destacaram estão Primavera (1964) e Namorados (1965).

Os artistas foram casados por 26 anos. Tiveram três filhos: Fernando, Eleonora e Eduardo. A primeira casa que construíram foi no bairro Três Figueiras, na Capital, onde tinham um ateliê. "Cresci brincando com argila ao lado do meu pai, enquanto produzia a obra dele; desenhando do lado da mãe, tirando xilogravura", lembra Eleonora Prado, que é atriz, diretora e escritora.

Naquela época, a casa também era lugar de convivência com os amigos dos pais, pessoas do meio cultural, artistas, escritores e poetas. "Quando Jorge Amado e Zélia Gattai vieram para o Sul, ficaram hospedados na sala de casa. Mario Quintana, Erico Verissimo, Xico Stockinger também vinham", recorda.

Mais tarde, construíram uma casa maior, em um terreno de quase 1 hectare, na Pedra Redonda, Zona Sul de Porto Alegre espaço que hoje abriga o Colégio João Paulo I. "Aquela casa era um terror", brinca Zoravia em referência ao tamanho e à manutenção que exigia. Além de ser a moradia da família, também funcionavam ali os ateliês e galerias. Aos fins de semana, as portas eram abertas para receber famílias que iam passear e adquirir obras. "Era um ponto turístico, afetivo e também um ponto cultural", conta a artista.

O diretor Henrique de Freitas Lima conta que uma das descobertas do documentário Grandes Mestres: Zoravia (2018) foi o papel de Zoravia na vida profissional do casal: "Ela não só é uma artista com uma obra importantíssima, mas era também o cérebro por trás de tudo aquilo". Cabia a Zoravia colocar preço nas obras, vender, controlar a receita e planejar a logística. Apesar de não gostar da parte administrativa, entendia que precisava ser feito: "Não sou boa para administrar, mas como ele era pior do que eu, parecia que era boa".

Eleonora recorda as aventuras que vivia ao acompanhá-la: "Ia levar os moldes no marceneiro e levar a obra dela ou do meu pai na Varig para ir ao exterior ou outro estado. Eu e os meus amigos adorávamos sair com a minha mãe, porque íamos fazer alguma coisa diferente". Segundo Paula Ramos, Zoravia foi fundamental para a carreira de Vasco, pois ela possibilitava que a obra dele tivesse uma circulação que talvez não teria sozinho, considerando sua personalidade mais introvertida.

Ainda assim, a artista observa que ele recebia maior atenção: "Todos achavam ele maravilhoso, mas isso nunca me perturbou. Sempre pensei que eu tinha uma luz própria. Mas é um pouco de machismo também, não é? Existia muito e infelizmente ainda existe um pouco". E conclui: "Dizem assim: atrás de um grande homem, há uma grande mulher. Eu digo: atrás de uma grande mulher, há a sombra dela. Ela não precisa de ninguém" (risos).

De acordo com Eleonora, tinham uma relação de apoio mútuo e de trocas profissionais, cada um mantendo sua linguagem. "É claro que também discutiam. Ela é de sagitário e ele era ariano, pavio curto. Tudo era muito intenso, muito italiano", diz.