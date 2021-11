O humor e o legado do Barão de Itararé, 50 anos depois da sua morte

Ele foi um gênio do humor gráfico, um frasista inigualável, um jornalista combativo e, acima de tudo, um personagem importante da história do País entre os anos 1920 e 1970. Fernando Apparício de Brinkerhoff Torelly, nascido a 29 de janeiro de 1895 em algum lugar do Rio Grande do Sul a caminho do Uruguai, foi ainda amigo do compositor Villa-Lobos e do pintor Cândido Portinari, sócio do magnata da mídia Assis Chateaubriand, atuou como cupido no casamento dos escritores Jorge Amado e Zélia Gattai, elegeu-se vereador pelo Partido Comunista, criticou com humor e deboche a ditadura de Getúlio Vargas, foi espancado por militares e preso juntamente com o escritor Graciliano Ramos.

E, em meio a tudo isso, fez o Brasil rir com manchetes, legendas, ilustrações e textos engraçados em diversas publicações da primeira metade do século XX, época em que os jornais impressos predominavam na comunicação.

Antes de se tornar Barão de Itararé, título de nobreza auto-outorgado por simulada bravura numa batalha que não ocorreu, o sarcástico rio-grandense percorreu uma trajetória curiosa e acidentada. Segundo seu próprio relato, teria nascido no percurso de uma viagem quando a roda da diligência quebrou. Antes de completar dois anos, sua mãe suicidou-se. Foi criado pelas tias uruguaias e acabou a infância num internato de São Leopoldo. Começou a estudar Química e Farmácia, e depois Medicina, mas abandonou a faculdade após sofrer um ataque de hemiplegia (alteração neurológica que paralisa um dos lados do corpo). Aí passou a dedicar-se inteiramente ao jornalismo, experiência iniciada no internato onde editou um pasquim chamado Capim Seco. Já em Porto Alegre, colaborou com Última Hora, Kodak, A Máscara e dois semanários criados por ele: O Chico e O Maneca. Também publicou poesias e inaugurou o estilo satírico que o levou a destacar-se também em Bagé e São Gabriel, onde dirigiu jornais, tornou-se conferencista e casou-se com Alzira Alves - ele com 26 e ela com 17 anos. Tiveram três filhos e o casamento terminou em desquite litigioso.

Até o final da vida, Aporelly (como se assinava inicialmente) ainda passaria por outros três casamentos, todos complicados. Perdeu uma filha do primeiro casamento e teve mais um filho do terceiro.

Porém, na vida profissional, Apparício Torelly alcançou sucesso, fama e um lugar de honra na galeria dos grandes humoristas brasileiros. Depois de trabalhar nos jornais A Reação, de São Gabriel, e Diário do Comércio, de Bagé, foi para o Rio de Janeiro em 1925 e conquistou a então Capital Federal. Começou no jornal O Globo e logo em seguida assumiu a direção de Última Hora e A Manhã. Então resolveu lançar seu próprio jornal, A Manha (paródia do diário dirigido por Mário Rodrigues, pai do escritor Nelson Rodrigues) e promoveu uma verdadeira revolução no jornalismo, acrescentando novos elementos à informação: ilustrações criativas, crítica política, deboche, trocadilhos e muito humor. Já como Barão de Itararé, temido e respeitado pelos poderosos, alcançou imensa popularidade. Seu humor ferino, dirigido contra os poderosos e conservadores, caiu no agrado das camadas mais sofridas da sociedade.

A Manha foi um tabloide de circulação nacional publicado entre 1926 e 1935 com algumas interrupções, mas tornou-se uma referência da vida política do País. Num dos intervalos da publicação, o Barão publicou por apenas 10 dias o Jornal do Povo, relatando o célebre episódio do marinheiro João Cândido, líder da Revolta da Chibata, que ficaria conhecido como Almirante Negro. Em consequência, o Barão foi sequestrado e espancado por oficiais da Marinha, episódio que resultou na reabertura do jornal A Manha e no cartaz irônico afixado à porta da sala do diretor: "Entre sem bater". Em dezembro de 1935, Torelly foi preso por ser militante e fundador da Aliança Nacional Libertadora, responsável pela chamada "intentona comunista". É aí que partilha a prisão com o escritor Graciliano Ramos que, inclusive, registra episódios do Barão no seu célebre livro Memórias do cárcere.

Apparício Torelly, gaúcho e precursor do jornalismo crítico, humorístico e anárquico, morreu sozinho em casa aos 76 anos, no dia 27 de novembro de 1971. Para lembrar sua vida, sua obra e, especialmente, seu talento, a Associação Riograndense de Imprensa (ARI) convidou 50 jornalistas do Estado para uma entrevista coletiva póstuma, com perguntas atuais para as sentenças eternas deixadas pelo Barão.