Restauração em edificação deve preservar memórias de um cinema do Vale do Caí

A cena parece saída de um longa-metragem: um menino com um carrinho de mão correndo para a rodoviária em uma cidade pequena. A missão era transportar rolos de filmes acondicionados em pesados latões cilíndricos recém-chegados de ônibus da Capital para serem projetados no único cinema da região. Quem a descreve é o fotógrafo Cláudio Schmitz, que na década de 1960, foi um dos principais projecionistas do cinema instaurado em um casarão que movimentou o município de Feliz. As sessões aconteciam nos fins de semana e eram organizadas por Amália Noll, moradora da cidade e uma espécie de empreendedora cultural da época. Uma mulher considerada à frente do seu tempo e com uma história que está sendo redescoberta, e valorizada, nos últimos anos.

O cinema foi um dos "projetos" de Amália e talvez o que mais tenha marcado a lembrança de moradores que viveram aquele período. Ele ocupava o salão do Casarão da sua família, que fica em frente ao Rio Caí, e atualmente é um prédio tombado pela prefeitura da cidade, com um projeto de restauro que leva o seu nome. A ideia é resgatar parte da memória local, e criar também um novo espaço cultural para a comunidade.

Schmitz conta que para divulgar os filmes eles exibiam cartazes das peças que faziam parte da programação do próximo fim de semana no lugar de maior circulação da região: a rodoviária. E a divulgação funcionava, pois as sessões costumavam lotar. "Vinha muita gente de kombi, ônibus. Me lembro direitinho do pessoal comentando durante a semana que ia passar o Teixeirinha, e Mazzaropi, o filme do Tarzan, era muito divertido", conta.

A professora e historiadora Maria Romana Winter Selbach, que acompanhou os anos de cinema em Feliz, conta que na época ainda era rara televisão. "Quando surgiu o cinema, foi um achado, algo muito legal mesmo. Nós ouvíamos no rádio sobre os filmes, e de repente eles apareciam aqui", diz. Entre as suas películas favoritas, estavam o clássico A Noviça Rebelde e a trilogia Sissi, sobre a princesa austríaca.

As sessões eram um verdadeiro acontecimento para a pequena cidade, onde se reuniam todos os tipos, desde os mais "prestigiados", como médicos e o prefeito, que tinham uma espécie de camarote improvisado no local, até jovens namorados, que precisavam de um acompanhante junto, porque na época não podiam sair sozinhos. A sala era decorada com cadeiras de palha, e quando a sessão lotava, bancos longos de madeira eram postos para ajudar na demanda. Dona Amália, que durante a semana também tinha um comércio de "secos e molhados", aproveitava e vendia refrigerantes, balas e doces. Para lembrar que a sessão começaria, ela também disparava um apito de sirene sempre uma hora antes. O som forte era ouvido em toda a cidade.

Schmitz, o responsável por lidar com os grandes rolos e mexer no maquinário, conta que muitas das fitas já chegavam bem desgastadas, porque vinham de extensa circulação tanto em Porto Alegre, como em outras cidades do Interior. Por isso, muitas vezes algum problema acontecia e precisava ser remendado, literalmente. Era comum também os intervalos para que os rolos pudessem ser trocados. Amália aproveitava esse tempo para vender. "A gaveta do dinheiro, se você puxasse não conseguia abrir, ela tinha um segredo, que nem um instrumento de música, ela botava a mão e só ela sabia como fazer", diz.

O cineasta e pesquisador Boca Migotto, que já dirigiu um documentário sobre a memória da cidade de Feliz, diz que os cinemas do Interior também tinham um papel social. "Para além da questão do entretenimento, independente do filme que passava, o cinema cumpria esse papel cultural na cidade. As pessoas circulavam, conversavam, socialibilizavam", acredita. Segundo depoimentos, o cinema da Dona Amália foi perdendo a força conforme a televisão foi se popularizando, e no início da década de 1970, acabou fechando de vez.

Para Migotto, quando você fecha um cinema de rua, se apaga um pouco da história do local. "Aquele prédio deixa de ter vida, as pessoas já não tem mais por que ir para aquele lugar, então a circulação diminui, comércios podem vir a fechar", aponta.