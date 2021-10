Defensor do Mercado Público e biógrafo de Pedro Álvares Cabral: quem foi Walter Galvani

As portas de ferro sanfonadas do imponente elevador do Edifício Hudson se abriram. O relógio marcava 15 horas quando ele chegou na rua Caldas Júnior, número 219. Ao subir até o segundo andar, deparou-se com a redação de um jornal em plena atividade. Era um dia de verão em Porto Alegre, mais precisamente 14 de fevereiro de 1955. Esse instante marcou o começo de uma longa e bem-sucedida trajetória. "Por ele [pelo elevador], eu ingressei no meu futuro", disse Walter Galvani no documentário sobre sua vida e obra, dirigido por Luzimar Stricher (2013).

Galvani guardava com carinho a memória do dia em que se apresentou ao jornalista Cid Pinheiro Cabral para trabalhar como repórter de Esportes no Correio do Povo. Para ele, partiu desse momento tudo o que conquistou na carreira jornalística, na literatura e, até mesmo, na vida pessoal. Afinal, o trabalho nos veículos da Caldas Júnior o levaram à escrita literária. Assim como foi na redação que conheceu sua companheira de vida, a jornalista Carla Irigaray. Os três pilares - jornalismo, literatura e família - estiveram com ele até o final dos seus dias. Galvani faleceu, aos 87 anos, dia 29 de junho deste ano, em Porto Alegre. Sofreu uma parada cardíaca, enquanto aguardava para fazer uma cirurgia, e, ao mesmo tempo, tinha diagnóstico positivo para Covid-19. Deixou a esposa, duas filhas, uma enteada e quatro netos.

Ocupante da cadeira de número 25 da Academia Rio-Grandense de Letras, o jornalista publicou 13 livros, além de ter participado de diversas antologias e coletâneas. "Ele escrevia uma crônica por dia. Escreveu até o dia em que foi para o hospital", conta a viúva Carla Irigaray. Era também um ávido leitor. Tinha o hábito, por exemplo, de ler durante a viagem de catamarã, transporte que usava para se deslocar da cidade onde morava, Guaíba, ao Centro de Porto Alegre.

Tanta afinidade com a leitura e a escrita culminaram naquele que acreditava ser o maior prêmio que um escritor gaúcho poderia receber: ser nomeado patrono da Feira do Livro de Porto Alegre.

O convite veio em 2003, na 49ª edição. Além de ser o mais tradicional evento literário do Rio Grande do Sul, a escolha teve um significado especial para Galvani, pois ele havia acompanhado de perto as 48 feiras até então realizadas.

Walter Galvani também foi duas vezes presidente do Conselho Estadual de Cultura, órgão deliberativo que reúne representantes escolhidos pela sociedade civil e pelo governo do Estado a fim de criar diretrizes e prioridades para o desenvolvimento cultural no Rio Grande do Sul. Ao longo dos anos, desenvolveu uma ligação muito forte com a área da cultura. Era assíduo frequentador dos eventos literários, assim como acompanhava o cinema, o teatro, as artes plásticas e a música. Aliás, Carla Irigaray conta que, todas as sextas-feiras, ele fazia questão de adquirir o Jornal do Comércio, pois considerava o caderno Viver um ótimo suplemento de cultura nos finais de semana.

O interesse pela área se refletia no engajamento pela preservação do patrimônio histórico. Amigos e familiares citam como maior realização da carreira de Walter Galvani a campanha que travou em prol da manutenção do Mercado Público de Porto Alegre. Na década de 1970, o prefeito Telmo Thompson Flores falou em derrubar parte do prédio para a construção de uma avenida. Até que Galvani, jornalistas, personalidades e população em geral conseguiram impedir o plano.

Hoje, quatro décadas depois, está em discussão a proposta de dar ao Mercado o nome de Walter Galvani como homenagem. Uma campanha está sendo realizada pelas redes sociais, com o apoio de admiradores, amigos, familiares e algumas instituições ligadas à cultura e à imprensa. No âmbito político, o vereador Alexandre Bobadra (PSL) protocolou na Câmara Municipal uma sugestão ao prefeito Sebastião Melo (MDB) de batizar o Mercado com o nome de Galvani. A proposta aguarda parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Com apoio do movimento que defende a homenagem, há ainda um projeto de lei, de autoria da vereadora Laura Sito (PT), que será protocolado na Casa, em reunião virtual, nesta sexta-feira (1).

Nesta reportagem, esse capítulo da história de Porto Alegre, do qual Walter Galvani foi protagonista, será detalhado, com um retrato deste jornalista, cronista, patrono da Feira, membro da ARL e primeiro escritor a desvendar a vida de um dos personagens mais importantes da nossa História, Pedro Álvares Cabral.