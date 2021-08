Club Cotillon marcou a noite de Porto Alegre por quase três décadas

A triagem era implacável desde a primeira gestão, sob o comando do negociante de tecidos Arnold Bercht (1893-1960) e sua esposa Leonor "Dona Nenê" Dreher Bercht (1895-1965). Não bastava ao candidato um sobrenome de grife, já que o pente-fino pressupunha ficha-limpa e indicação por alguém com a carteirinha. "Havia uma disputa maluca para ser aceito nos quadros da casa", puxa da memória o empresário aposentado Álvaro Torres, 99 anos, presidente do Cotillon em diferentes mandatos. "A ideia era repelir condutas inoportunas, como as bebedeiras e brigas que ocorriam até mesmo em outros círculos de gabarito como a Associação Leopoldina Juvenil ou o Clube do Comércio."

"O clube tinha essa atmosfera intimista e com acento europeu", define o ex-colunista social Luiz Carlos Lisboa, 93 anos. "O movimento se concentrava nas noites de sábado, quando sócios e eventuais acompanhantes se esbaldavam em atrações exclusivíssimas e novidades como A Noite do Cha-cha-cha, sempre com larga repercussão, garantindo assunto nas rodas de conversa por vários dias. A frequência da alta sociedade se notabilizava pela presença de um pessoal mais velho junto à gente moça, inclusive pais e filhos no mesmo recinto, em meio à certa elite intelectual, imprensa, personalidades e formadores de opinião como minha colega Gilda Marinho [1900-1984], não raro com governantes e diplomatas."

Acredite: todo esse agito tinha como cenário um salão que, na prática, mal chegava a 100 metros quadrados. Por ali, se espremiam até 140 pessoas, mesas com quatro cadeiras, bar americano, pista de dança, jardim de inverno (!) e até um pequeno palco, entremeados por meia dúzia de colunas e com vista para a rua através de três grandes janelas, enquanto um porteiro improvisado fazia o devido ferrolho no térreo. Nos bastidores, copa e cozinha garantiam carta de bebidas de primeiríssima qualidade e cardápio de pretensões internacionais - além do scotch legítimo e esmerados coquetéis, o estabelecimento foi um dos primeiros da Capital a servir o então chiquérrimo strogonoff de filé mignon.

"Uma sociedade privada de caráter recreativo, inspirada em clubes do gênero para proporcionar reuniões agradáveis em ambiente distinto, deslumbrantemente montado e de caprichoso bom-gosto", sublinhavam no estatuto os seus fundadores, muitos deles de ascendência alemã. Inicialmente restrita aos chás vespertinos e eventos do tipo, a agenda não demorou a abraçar recepções de formatura, catálogos de debutantes, festas de casamento, encontros políticos, coquetéis empresariais, exposições de arte, leilões beneficentes, saraus poéticos, shows musicais, bailes carnavalescos, desfiles de moda e, sobretudo, o mais bem-comportado night club da cidade ainda carente de boates "respeitáveis".

A hoje infernal avenida Salgado Filho ainda se chamava 10 de Novembro na Porto Alegre dos bondes quando um grupo de empresários do alto comércio inaugurou no número 233 o Cotillon Club, em 6 de abril de 1949. Ocupando o primeiro andar do recém-concluído edifício residencial Paraguay, entre as ruas Vigário José Inácio e Doutor Flores, o imóvel originalmente destinado a um confortável loft foi reconfigurado para abrigar um dos menores e mais requintados pontos de encontro de um high-society tão emergente quanto ávido por visibilidade e divertimento. Ali e depois em outro endereço, a agremiação se firmaria por quase três décadas como um dos emblemas da metrópole em plena transformação.

Cotillon: um pequeno grande lugar

Página desbotada na memória boêmia de Porto Alegre, o "clube de bolso" montado por grã-finos no primeiro pavimento do edifício Paraguay também assegurava presença constante no roteiro noturno da turma "caixa-alta" por outro cardápio irresistível: o sonoro. Embora a própria denominação francesa "cotillon" e a logomarca de uma dançarina folclórica aludissem a um gênero dançante de tempos jurássicos, a trilha estava muito mais para boleros, sambas-canções, hits norte-americanos, franceses, italianos e latinos, sob o protagonismo de pianistas como Norberto Baldauf (1928-2018), Peixoto Primo (1933-2001) e o polonês Herbert Gehr (1907-1998), atração fixa nos primeiros anos.

A programação chegou a incluir estrelas nacionais (Linda Batista, Roberto Luna, Juca Chaves, Elis Regina), um quinteto próprio - o "Jazz Cotillon" - e radiobailes de fim de semana, transmitidos na faixa das 23h à meia-noite pela PRF-9 Difusora, sob o patrocínio de empresas como loja Guaspari, Krahe, Esquina Modas, Seagers Gin e Livraria do Globo. Donos dessa última, os irmãos Bertaso costumavam dividir a mesa da diretoria com outros sobrenomes ligados à mídia, tais como Sirotsky (rádio e TV Gaúcha, Zero Hora) e Jarros (Jornal do Comércio). Como nunca antes na história da cidade, os caciques da imprensa eram notícia até mesmo nas colunas sociais da concorrência.

E a música estava entre os motivos da escolha do Cotillon para eventos particulares. "Minha festa de casamento foi ali, em março de 1958!", emociona-se a ex-colunista da Folha da Tarde Sandra Hervé Chaves Barcellos, 84 anos, ao compartilhar as lembranças do enlace com o químico industrial Cláudio Roberto (1932-2019), na época em que ela ostentava a faixa de Miss Rio Grande do Sul. "Começamos o namoro três anos antes, com alguns flertes na Rua da Praia, diante da Casa Masson, e passamos a frequentar o clube para conversar e dançar. Era agradável e quase todo mundo se conhecia, então foi a nossa escolha para uma recepção mais familiar após a cerimônia no civil."

Não bastasse a frequência de beldades em smokings, black-tie e vestidos "com assinatura", desde seus primórdios, o Cotillon também se impôs como um dos pontos preferenciais para o lançamento de tendências na alta costura. Em agosto de 1955, quando o estilista hamburguense Rui Spohr (1929-2019) retornava de estágio profissional de três anos na França, o endereço foi o eleito para propagandear à alta sociedade os chapéus femininos que trouxera de Paris e a primeira leva de peças do seu próprio atelier, instalado no quarto andar do Nice, outro fino espigão da avenida - renomeada Salgado Filho desde 1951, em homenagem ao aviador gaúcho falecido no ano anterior.

"Recém-chegado, procurei me informar sobre o melhor local para exibir minhas habilidades", relembraria em seu livro autobiográfico Memórias alinhavadas (Artes & Ofícios, 1997). "Recomendaram-me que tentasse o Cotillon, famoso por ser uma casa refinada e com número super restrito de sócios. Fui apresentado ao seu presidente, Álvaro Torres, que vibrou com a ideia de um desfile do último grito da moda." Seria preciso mais que uma fita métrica para dimensionar o impacto do evento, a julgar pelas linhas elogiosas de colunistas como Matilde Zatar na Folha da Tarde, Gilda Marinho no Diário de Notícias, Lígia Nunes e Luiz Carlos Lisboa no Correio do Povo.

Diretora do instituto que hoje preserva o acervo de Rui, a viúva Doris Spohr, 83 anos, acrescenta detalhes saborosos sobre o número 233 da avenida: "O edifício Paraguay tinha uma movimentação comercial que não se resumia às atividades do Cotillon. De frente para a calçada, havia no térreo a loja de um português especializado em livros, artigos importados e de arte, enquanto no segundo andar, a cabeleireira Angelita Nunes conduzia um sofisticado instituto de beleza, que passei a frequentar quando já trabalhava como secretária do Rui, antes de engatarmos o namoro. Além dos cortes, penteados e maquiagens, era um salão onde se podia ficar por dentro de muitas novidades".