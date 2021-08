Caderno cultural do JC celebra 25 anos

Ao celebrar 25 anos de circulação ininterrupta do caderno Viver, o Jornal do Comércio renova o compromisso de publicar textos sobre os temas e personagens mais relevantes da cultura no Rio Grande do Sul.

O Jornal do Comércio é o diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul. Mas além de números e informações exclusivas na área econômica, o JC também dá um generoso espaço para a cultura. Tanto é assim que há 25 anos publica, todas as sextas-feiras, o caderno cultural Viver.

Uma radiografia da cultura no Rio Grande do Sul

Todas as sextas-feiras, a Reportagem Cultural retrata temas importantes das artes em textos aprofundados e perfis de nomes consagrados. A série surgiu a partir da constatação de que o cânone da cultura gaúcha nem sempre ganha destaque no dia a dia. Para dar espaço e resgatar trajetórias de escritores, músicos relevantes, atores de destaque ou artistas plásticos e arquitetos que deixaram uma grande contribuição, foi criado o espaço da reportagem, escrita por um time de colaboradores especializados, que conhecem a fundo o tema sobre o qual escrevem. São mais de 160 textos já publicados, com resgate histórico e registro de novas tendências nas artes. O resultado é uma radiografia de nomes e manifestações culturais importantes que merecem ser conhecidos e lembrados. Veja a lista do que já publicamos:

Artes plásticas

Arquitetura e urbanismo

Artes cênicas / Dramaturgia

Cinema, Fotografia e Artes gráficas

Música

Literatura

Personalidades

Lugares e eventos

Memória

Depoimentos

"O trabalho e o compromisso da imprensa são decisivos para mostrar a importância da Cultura para a sociedade. As páginas do Viver ajudam a fomentar as diversas formas de expressão da arte e da Cultura. Informação de qualidade, jornalismo sério e jornalismo cultural estão no DNA do Jornal do Comércio; essa tríade nos ajuda a atravessar com mais serenidade e conhecimento esse período delicado de pandemia. Vida longa ao caderno Viver."

Beatriz Araujo, Secretária de Estado da Cultura

"Vinte e cinco anos podem ser pouca coisa na escala ampla da história humana, mas são muito para quem, semana a semana, constrói um trabalho miúdo de registrar, dando voz e imagem, ao universo da cultura. Literatura, teatro, artes visuais, música, cinema, essas manifestações da inteligência e da sensibilidade humanas, precisam ser potencializadas, precisam ganhar as luzes da imprensa, em divulgação e também em crítica, para que o público leitor tenha melhores condições de mover-se nesse universo, ao mesmo tempo fascinante e poderoso. O caderno Viver tem essa função, sabe que a tem e por isso qualifica muito a vida da cidade."

Luís Augusto Fischer, Professor de Literatura Brasileira da Ufrgs, escritor e editor da revista digital Parêntese

"Parabéns ao Jornal do Comércio por esses 25 anos em que o caderno Viver acompanha a cultura do Brasil e do mundo, sempre valorizando o trabalho tangível e intangível das artes, da literatura, da música, da dança, de nossa Biblioteca Pública e de todas as múltiplas expressões da nossa economia criativa. Que sigamos juntos nessa parceria, tão necessária, entre imprensa e cultura!"

Morgana Marcon, Diretora da Biblioteca Pública do Estado

"Uma das melhores iniciativas mais ou menos recentes do jornalismo do Rio Grande do Sul é a série 'Reportagem Cultural', publicada semanalmente no caderno Viver, do nosso grande Jornal do Comércio. Pois o Viver está completando 25 anos e quero cumprimentá-lo duplamente: por sua existência na ótima cobertura diária das artes de Porto Alegre e do Estado, e pela significação adquirida pela 'Reportagem Cultural', inestimável série que faz minuciosos e saborosos perfis de nossos artistas, mortos e vivos, no que ficará também como documento para o futuro. Vários de meus amigos são colaboradores regulares da série, entre eles Geraldo Hasse, Marcello Campos e Márcio Pinheiro. Sugiro à direção do Jornal do Comércio que pense logo na publicação de um ou mais livros reunindo essas reportagens/perfis. E muito obrigado."

Juarez Fonseca, Jornalista e crítico musical