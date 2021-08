O legado de Gerd Bornheim para a Filosofia e a crítica teatral no Brasil

Há meio século, Gerd Bornheim perdeu dois empregos de uma vez por um canetaço. Filósofo, professor, com passagens pelas universidades de Sorbonne e Oxford, foi expurgado de seus cargos na Ufrgs e na Pucrs, onde dava aulas de Filosofia, por um decreto do presidente Arthur da Costa e Silva, publicado no Diário Oficial em 29 de agosto de 1969. Bornheim passou por dificuldades, acabou se autoexilando no exterior e voltou para o Brasil com a reabertura política. Refez a vida nas universidades do Rio de Janeiro e, ao morrer, há quase 20 anos, deixou um importante legado para a filosofia e para a crítica teatral do País. Para pesquisadores, professores e colegas, sua obra permanece atual.

Longeva, a carreira acadêmica de Bornheim começou nos anos 1940. Nascido em Caxias do Sul, Bornheim veio para a Capital ainda adolescente e, em 1949, foi estudar Filosofia na Pucrs, que recém havia sido criada, funcionando nas dependências do Colégio Rosário. A filosofia dos irmãos Maristas se baseava no tomismo, escola filosófica que estudava os escritos de São Tomás de Aquino. Após concluir a graduação, Bornheim partiu para a França, onde estudou na Universidade de Sorbonne, com uma bolsa do governo francês. A cidade natal festejou. "Caxias está na Sorbonne", afirmou o jornal Pioneiro.

Bornheim chegou novinho a Paris, com 25 anos incompletos, e encontrou um ambiente intelectual diferente do que conhecera em Porto Alegre. Na Pucrs, os maristas estavam imersos no tomismo de séculos atrás, a França vivia o apogeu do existencialismo, totalmente contemporâneo. "Conheci e estudei com a nata do pensamento francês do início do século XX - com exceção de Sartre, que não dava aula", escreveu décadas depois.

Na Europa, Bornheim passaria ainda por Inglaterra e Alemanha. Ao retornar para o Brasil pela primeira vez, voltou como professor e logo apresentou sua tese de livre-docência, em 1961, que virou livro pouco tempo depois. Introdução ao filosofar - O pensamento filosófico em bases existenciais (Globo, 1969) seria editado e reeditado durante décadas pela Editora Globo e até hoje compõe o currículo de vários cursos universitários Brasil afora. Ao longo de sua carreira, Bornheim escreveu 12 livros sobre filosofia, teatro e arte, e inúmeros ensaios e textos acadêmicos.

Bornheim não era um filósofo como imagina o estereótipo coletivo, que pensa os filósofos como se fossem tipos pernósticos, afastados do povo em cátedras e pedestais. Nada disso. Os alunos encontravam um mestre generoso, desses que dividem seu conhecimento sem pedir reverência, apesar do reconhecimento internacional que Bornheim possuía. "Era uma pessoa generosa, que topava tudo", afirma o filósofo e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense (UFF), Ronaldo Rosas Reis, que foi orientado por Bornheim em seu mestrado.

Demitido da Ufrgs e da Pucrs ao mesmo tempo em 1969, passou a sobreviver como professor de cursinho pré-vestibular até que, em 1971, embarcou para a Alemanha, onde esteve um período na Universidade de Frankfurt, e passou ainda pela França. Ao voltar para o Brasil, pousou no Rio de Janeiro, de onde nunca mais saiu, e passou a lecionar na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1979.

Em 1991, após se aposentar na UFRJ, passou a dar aulas na UERJ. Em seus últimos anos, publicou vários livros de crítica teatral. Permaneceu lecionando até o final. Após apresentar lapsos de memória, Gerd Bornheim descobriu dois tumores malignos no cérebro e morreu semanas depois, aos 72 anos, em 5 de setembro de 2002, no Rio de Janeiro. Confessou aos amigos pouco antes de morrer: "Eu ainda teria muitas coisas a dizer".