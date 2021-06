Luis Vagner Guitarreiro deixou vasta obra musical a ser explorada

Genuíno cidadão do mundo, o percurso do Guitarreiro parte da fronteiriça Bagé, onde nasceu e, entre outras "estações", passa por Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Paris. Mas, sempre que podia, fazia questão de valorizar a cultura rio-grandense. Como ele grafou na introdução do essencial livro Suingue, samba-rock e balanço, de Mateus Mapa, na qual se refere à uma "confluência afro-brasileira, euro cisplatina e andina": "Sempre acreditei, como artista do Sul, que existia em nós [gaúchos] um modo diferente, único. Um sotaque que se fazia novo e não reconhecido como uma vertente da música popular planetária brasileira", escreveu.

Fernanda Braz, última esposa de Vagner, com quem tiveram dois filhos (Cacaia Iolanda e Pedro Mar y Raio), sublinha que, apesar do baque decorrente do AVC, o ex-companheiro encarou as adversidades sem jamais "perder a ternura". E sempre, ela completa, com um sorriso estampado no rosto: "Ele [Vagner] mantinha o bom astral e, seja lá quem fosse, valorizava todas as pessoas. O Luis levava muito a sério a máxima do budismo, que ele professava desde 1987, de 'prezar cada pessoa'. Eu acredito que isso transformava não só a vida dele quanto a dos outros", diz Fernanda.

Luis Vagner Lopes, o "Guitarreiro", faleceu quando esta reportagem começava a ser escrita. Com a gentileza pela qual era conhecido de todos, o músico havia, tempos antes, aceitado o pedido de entrevista. "Vai ser o maior prazer falar contigo, Cristiano", disse-me, em breve conversa pelo WhatsApp. Não deu tempo. Ele acabou se indo, aos 73 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Vagner encontrava-se, então, ao lado da filha Manauara, com quem, nos últimos tempos, morava em Itanhaém, no litoral de São Paulo.

O pernambucano Paulo Diniz (do big hit I want to go back to Bahia) deu voz ao primeiro sucesso comercial de Luis Vagner, a balada soul Como?, de 1972. A canção era uma declaração de amor à chacrete Índia Potira, pela qual o Guitarreiro era apaixonado. Diretamente da Praia de Boa Viagem, em Recife, o cantor não segura a emoção ao falar sobre o velho parceiro, a quem, afetuosamente, chama de "irmão". Do alto de seus 80 anos, Diniz é sucinto, mas sábio: "A obra de Vagner, imensa e linda, vai existir até o final dos tempos", avaliza.

As composições do prolífico Luis Vagner (num total de 325) foram gravadas pelos mais diversos artistas: Vanusa, Ronnie Von, Simonal, Celly Campello, Tony Tornado, Papas da Língua, Marcelo D2, Bebeto, Seu Jorge. A lista é longa. E tão sortido e extenso quanto é o elenco de artistas para os quais ele emprestou sua habilidade técnica de instrumentista. Tocou ao lado de músicos como Herbie Hancock, Wayne Shorter, The Wailers, Lupicínio Rodrigues, Jamelão, Zé Ketti e Nelson Gonçalves.

Uma brasa, mora

Luis Vagner também é um dos precursores do rock no Rio Grande do Sul. Formado em 1965, o conjunto Os Brasas (inicialmente The Jetsons) foi, ao lado do Liverpool Sounds, o único grupo gaúcho que conseguiu gravar um LP nos longínquos anos 1960. Lançado em 1968, o álbum, homônimo, trazia um muito bem-acabado crossover entre rock inglês, psicodelia e Jovem Guarda - antecipando, de certa forma, desvenda o jornalista e pesquisador do rock nacional Fernando Rosa, a linha mestra da construção da sonoridade do chamado "rock gaúcho".

O disco abre com A distância, numa ótima versão para Oriental sadness, original dos britânicos The Hollies, além de outras canções de orientação "beat", como Benzinho não aperte, Beija-me agora, Pancho Lopez (de Trini Lopez) e a fuzz-garageira Não vá me deixar. Depois de assumir o nome Os Brasas em definitivo, o grupo passou a apresentar-se no programa Juventude em Brasa, na TV Piratini, com grande sucesso. E, após alcançar o sucesso na capital gaúcha, o grupo migrou para São Paulo, onde foi o conjunto-base do programa O Bom, de Eduardo Araújo, junto com a orquestra do maestro Peruzzi.

Os Brasas se radicaram na pauliceia quando Luis Vagner contava então 18 anos. Naquela época, contou o Guitarreiro no livro Gauleses irredutíveis, a banda era um tanto relapsa e "relaxada" com o próprio trabalho. A falta de maturidade, para ele, contribuiu para que a chama dos Brasas se extinguisse. "Tínhamos saído do Rio Grande do Sul e ido para Sampa sem conhecimento de quase nada. Éramos puros demais, guris demais. Sem malícia nenhuma para lidar com as coisas do show business musical."