A história da música composta para comercial gaúcho que virou LP de sucesso

Episódio inusitado na história da música em Porto Alegre: uma canção composta para comercial de televisão virou hit radiofônico e disco de sucesso nas lojas no outono de 1989, com linhas cruzadas entre publicidade e cultura pop

Se o pessoal tivesse uma lista de razões para reclamar da vida em Porto Alegre no segundo trimestre de 1989, a falta de assunto certamente não estaria entre elas. O noticiário era farto: prefeitura versus empresas de ônibus, tropeços e sucessos da dupla Grenal, processo judicial sobre a morte do deputado José Antônio Daudt, inflação galopante, pré-candidaturas a presidente, greves dentro e fora do País, massacre de estudantes na China, escândalo militar nos Estados Unidos, o próximo nocaute de Mike Tyson, novo LP da Madonna, a promessa de outro inverno rigoroso na Região Sul.

Nada de celulares ou internet. O mais próximo de uma rede social era a conversa por telefone (com prefixo 0512 e números de apenas seis dígitos), fetiche nem sempre acessível à classe média, que chegava a esperar anos a fio por uma linha da estatal CRT, a Companhia Riograndense de Telecomunicações.

Em compensação, a capital gaúcha oferecia mais de 30 cinemas, quase 10 teatros e uma vida boêmia com dezenas de boates e centenas de bares, distribuídos por vários bairros. E havia os onipresentes e nada interativos televisores, ainda praticamente sem canais por assinatura.

E foi nesse clima de pré-saideira de década que, no dia 28 de maio, um domingo, olhos e ouvidos gaúchos acabaram fisgados durante o intervalo publicitário do programa Fantástico, da Rede Globo. Na tela, 1 minuto de jovens modelos, roupas aconchegantes, cenários retrô, tratamento visual caprichado, situações envolvendo telefonemas e o toque especial: uma balada arrebatadora, gravada em inglês e capaz de aquecer mais corações que a própria coleção de vestuário para o inverno anunciada pelo patrocinador, a cadeia de magazines Imcosul (1935-1994).

Se a campanha Dangerous Liaisons/ Ligações perigosas já era inspiradora por si só, a trilha sonora agasalharia paixões e amassos de jovens e adolescentes da época, muitos deles congestionando as linhas de rádios FM. Todos querendo ouvir a canção romântica, e até então desconhecida, na voz de seu coautor Calique Ludwig, que logo passaria de mão a mão em cópias de fita-cassete.

Embalando até reuniões dançantes, em poucas semanas o tema acabou gerando um disco de sucesso, com venda em parte das 62 lojas da empresa - 27 delas na Capital e Região Metropolitana. Não por acaso, ainda hoje há quem guarde carinhosamente um exemplar.

"Eu não tenho como esquecer aquela propaganda linda e moderna, com uma música mágica", emociona-se a escritora Anna Saint-Braz, 50 anos. "Em uma época de muitas descobertas e início da vida adulta, eu cursava teatro, inglês e o pré-vestibular para Artes Cênicas, então aquela combinação de letra e melodia me chamaram tanto a atenção que corri em busca de uma tradução.

O irmão mais velho rodava o disco nas festas e meu namorado [hoje marido] ainda cantava para mim! É tipo um roteiro de filme, com uma vibração tão positiva e envolvente que influenciou até mesmo a minha maneira de escrever poesia."

Mas os exatos 3 minutos e 30 segundos da composição - literalmente - comercial não contêm somente essa melancólica doçura feita sob medida em letra e música para persuadir jovens consumidores de classe média a colocarem em dia os seus guarda-roupas com o último grito da moda para a chegada da época mais fria do ano. São numerosas as histórias paralelas, linhas cruzadas e outros adereços para que o episódio permaneça na pauta, com status de peça cult, exatos 32 anos desde a sua gravação em um pequeno, porém movimentado, estúdio no Centro da capital gaúcha.

Propaganda para os ouvidos

Mesmo que não saiba, quem hoje ouve a balada Dangerous Liaisons é transportado no tempo-espaço para as então modestas instalações da produtora de áudio Jinga, no nono andar do prédio nº 1.118 da rua Washington Luiz, pertinho da avenida Borges de Medeiros e com janela para o Monumento aos Açorianos. Nada mal para um empreendimento iniciado em abril de 1981 por quatro amigos e que rapidamente conquistara a confiança de algumas das principais agências de propaganda da cidade, concorrendo com a Plug (do pianista Geraldo Flach), Versus (do jornalista Bira Valdez) e Via Brasil.

O quarteto formado pelos amigos de colégio Carlos Henrique "Calique" Ludwig e Ricardo Garay (Farroupilha), Pedro Guisso e Rogério Nitschke (Israelita) mexia com música desde a década de 1970. Integrando bandas como a Mercado Livre (1975-1977), chegaram a se apresentar na segunda edição do festival Vivendo a Vida de Lee (produzido pelo radialista Júlio Fürst no Auditório Araújo Vianna) e a registrar faixas - jamais lançadas - na gravadora Isaec. Abortada a carreira artística, o grupo se manteve coeso em torno de um filão promissor: a criação e produção de spots, jingles e afins.

"Tudo começou com um anúncio de rádio para o cursinho pré-vestibular Urbs 70, do professor Julien Ferreira", conta Ricardo Garay, 64 anos. "Em seguida, já trabalhávamos a mil na garagem da casa da minha mãe, no bairro Higienópolis, depois no meu apartamento em Petrópolis". Além do sustento financeiro, aquela era também uma forma de dar vazão aos talentos da turma: "Um jingle de 30 segundos e uma canção de 3 minutos envolvem basicamente a mesma fórmula de estrofe-refrão-ponte, mudando somente o tema".

Em tempos de pura correria (quase todos cursavam faculdade, sem que nenhum viesse a obter o diploma), o portfólio seria encorpado por trabalhos memoráveis: os temas Nós somos campeões da América (Grêmio), Vida (RBS) e jingles para Zaffari, Gaúcha Car, Brasil Nativo, Lojas Colombo etc. A Jinga também teria envolvimento decisivo em lances bacanas do cancioneiro local: foi o caso de Horizontes (Flávio Bicca), que saltou da peça Bailei na curva (1983) para um LP do projeto Unimúsica da Ufrgs, na interpretação de Elaine Geissler, tornando-se um dos hinos informais da cidade.

A cantora, aliás, era um dos pilares da casa, emprestando sua voz a diversas produções. E não seria diferente em 1989, com o desafio do time em criar a peça sonora de uma campanha bolada pela Escala, agência de publicidade que chegava ao 16º ano. Como cliente a Imcosul, gigante gaúcha do varejo fundada pelo caiense Werner Hunsche (1909-2000) e que, depois de passar ao controle acionário do banco Maisonnave, havia superado dois anos de concordata e seguia investindo pesado também no nicho de vestuário (a chamada "linha-mole" do segmento), tendo como concorrentes Renner, C&A e outros hoje catalogados dentre as espécies extintas do comércio - Manlec, Grazziotin, Guaspari, Mesbla, Escosteguy, Kras, Casa Lu, Marinha Magazine.

O briefing detalhava uma campanha de moda para o inverno, com veiculações de mídia impressa e televisiva puxadas por um anúncio de 1 minuto - o dobro do habitual - em horário nobre e com linguagem conceitual, sem descrição de roupas e preços. Apenas cenas internas e externas com pessoas vestindo itens da coleção, ao som de alguma canção em inglês, até a assinatura empresa-slogan-promoção. Algo similar ao soft-rock The Warm Thing ["A coisa quente"], composto no verão para o mesmo cliente por Ricardo Garay, Pedro Guisso e o arranjador uruguaio Carlos Garofali [1948-2007], outra peça-chave nos jobs da Jinga.

"O novo pedido era mais ambicioso, já que o tema deveria soar como faixa de artista estrangeiro, reforçando a ideia de minivideoclipe sutil, que nada tinha a ver com o filme Ligações perigosas", explica Calique Ludwig, 65 anos, cofundador da produtora e que já integrava o grupo vocal Canto Livre. Ele se refere ao longa-metragem norte-americano ganhador de três Oscar em 1989 (melhor figurino, inclusive) e cuja trama se passa na França de 1788. Devidamente pautados, Calique e Garay respectivamente conceberam música e letra, sem imaginar que aquilo chegaria tão longe.

"Peguei discos de artistas que eu gostava, como David Bowie, em busca de referências", menciona Garay. A opção, entretanto, recaiu sobre uma releitura formal da balada Love This Life, lançada no ano anterior pela banda neozelandesa Crowded House. Sobre essa base, novos versos falando de alguém que se oferece para confortar outra pessoa, afetiva ou sexualmente. “Se você ainda precisa de amor, tudo que eu digo é que ligue para o meu número”, diz um dos trechos da canção, com direito a brincadeiras envolvendo o telefone fictício “384-0907”.

Além do cuidado em citar uma sequência de dígitos com padrão norte-americano (para reforçar a ideia de canção “gringa” e evitar confusão com os telefones da Imcosul), o “0907” nada mais era que uma versão de ponta-cabeça da palavra “Logo”, que em breve batizaria o selo fonográfico da Jinga. Definidos os detalhes, restava gravar. Ficha técnica: Calique na voz e um coro formado por ele próprio mais Elaine Geissler, Pedro Guisso, Cynthia Garay e Jorginho Domingues, com o reforço do já colaborador Pedro Tagliani na guitarra e sequenciadores.

Acostumado a instrumentais muitíssimo mais complicados na banda de jazz-fusion Raiz de Pedra, Tagliani criou com a sua guitarra japonesa Ibanez Les Paul Deluxe 59'cr - que empunha até hoje - um dos elementos mais belos de Dangerous Liaisons, desde o riff de abertura. "Foi algo relativamente fácil e, modéstia à parte, minha contribuição está ali do início ao fim", orgulha-se o músico de 59 anos. "Isso foi feito quando eu já estava com um pé na Alemanha [o Raiz de Pedra permaneceria na Europa por mais de 20 anos], então nem cheguei a ficar sabendo da repercussão na época."

E a sessão contou com plateia pequena mas atenta. “Eu tinha 16 anos e, como office-boy da Jinga, acompanhei maravilhado cada detalhe do processo, sentado em um canto do estúdio enquanto a galera virava noites até alcançar a perfeição”, relata Mauro Machado, hoje com 49 e que atua como locutor de rádios e eventos na Região Metropolitana – é dele a voz oficial nos microfones da Expointer, em Esteio. “Quando a faixa foi aprovada pela Escala, embarquei em um táxi com as fitas-rolo para entregar o material nas emissoras. Aliás, experiências como essa me inspiraram a permanecer na área.”