Pioneiro, Claudinho Pereira celebra seis décadas como DJ e prepara novo livro

"Eu sou essa mistura de Dona Canô com Antonio Ermírio de Moraes." O bom humor e a capacidade de rir de si mesmo são algumas das inúmeras virtudes de Claudinho Pereira.

E ele emenda admitindo que Paulo Silvino e Jards Macalé poderiam entrar nessa lista de "gêmeos", ainda que saiba que ele é bem mais do que brinca na sua autodefinição, que já começa esquisita ao levar em consideração um possível cruzamento entre o empresário paulista, a mãe de Caetano e Maria Bethânia, o humorista e o cantor.

Outro exemplo do bom humor de Claudinho? Anos atrás, na minha casa, com ele presente, surgiu a ideia de fazer um concurso de quem fazia a melhor imitação de Claudinho Pereira. Ele entrou na brincadeira mas ficou em terceiro lugar. Perdeu para as performances mais convincentes do empresário e produtor cultural Jorge André Brittes e do compositor Antonio Villeroy.

A capacidade de ver o mundo com humor e com leveza faz parte da trajetória deste porto-alegrense que conhece cada viela de sua cidade. Nascido no Bom Fim, em 25 de maio de 1947, filho de uma doméstica e sem nunca ter conhecido o pai, Cláudio Antônio Pereira sempre esteve em movimento. Desde cedo que ele não para. Ainda na adolescência, ele trabalhava à noite e estudava durante o dia. Seu primeiro trabalho foi como caboman, logo depois emendando com outras funções como produtor de programas de rádio e de TV até se tornar uma referência como um dos pioneiros entre os DJs - na época ainda chamados de discotecários - da Capital.

Muitos passos dessa trilha (sonora?) foram favorecidos por outras duas virtudes que Claudinho demonstrou desde jovem: ser hábil e sortudo. Hábil na capacidade de fazer amigos, de estar sempre de alto astral, de encantar quem estava ao seu redor e, assim, conseguir que portas que poderiam se fechar a um rapaz como ele se abrissem com mais facilidade. Sortudo por pegar um momento único na vida de Porto Alegre. Uma cidade que começava a ganhar ares de metrópole, mas que não perdia hábitos provincianos como as conversas nas esquinas, os encontros nos cafés e o lazer nos clubes.

"Não vivo no passado, o passado é que vive em mim", explica Claudinho, lembrando a definição feita por Paulinho da Viola para espantar qualquer espécie de nostalgia. Mas reconhece: "A noite mudou muito. Os hábitos mudaram. A violência aumentou. Chegamos ao ponto que um dos bairros boêmios, a Cidade Baixa, fecha à meia-noite".

De fato, Claudinho não é saudosista e ainda tem muita história para contar, mas jamais fará essa narrativa de forma nostálgica. Assim, Claudinho prefere lembrar de outra citação e se fixar na expressão carpe diem - parte da frase extraída de uma das Odes, de Horácio (65 a.C. - 8 a.C.) e que foi popularizada pelo filme Sociedade dos Poetas Mortos - que poderia ser traduzida como "aproveite o dia". "Eu aproveitei os dois. O dia e a noite também!"

Reza a lenda que quem viveu - viveu mesmo - todos estes anos loucos ou não teve saúde ou não teve memória para contar o que viu. Mas Claudinho a partir de agora vai desmentir isso e desencavar muitas histórias vistas, ouvidas e vividas.

Então, ligue sua mente, aumente o volume do som e embarque nesta viagem comandada por Claudinho Pereira.

Testemunha auricular da história

Testemunha auricular da história, Claudinho ouviu muito nessas mais de sete décadas de vida. "Meu começo como discotecário foi aos 14 anos, nas garagens do Bom Fim", recorda ele. "Naquela época era moda fazer reunião dançante. E como eu sempre fui ligado e tinha muitos discos, todos me chamavam." Assim, antes de atingir a maioridade, Claudinho transformaria o hobby em meio de vida, profissionalizando-se no começo dos anos 1960 a convite de Carlos Heitor Azevedo, um dos grandes nomes da noite de Porto Alegre, na época à frente do Crazy Rabbit. Depois, Claudinho não parou mais. Passou por mais de mais de 30 boates, entre elas, Baiúca, Encouraçado Butikin, Scavi, La Locomotive, Looking Glass e tantas outras com maior ou menor relevância.

Nas pistas, Claudinho aprendeu que o discotecário, além de animador, precisa ser também um pouco psicanalista, entendendo qual é a alma e o sentimento do público ao selecionar as músicas. "Primeiro você observa, depois você abre a pista, com as confirmadas." "Aí dá para seguir tranquilo?", pergunto eu. "Que nada! Depois tudo fica mais difícil: você tem que manter a pista lotada até o fim da noite. Se esvaziar, coloca rápido um hit para lotar de novo." Além do trabalho psicológico existe o trabalho braçal, que, nos últimos tempos, até diminuiu. "Quando comecei, no Crazy Rabbit, havia quatro lâmpadas, uma amarela, uma vermelha, uma verde e uma azul, que piscavam graças a um ferro que ia fechando os contatos das luzes, porque não existia uma chave única que fizesse isso. Hoje é moleza!", comemora. "Também quando comecei, o discotecário carregava aparelhagem - caixas de som, amplificadores, mixer, toca-discos, LPs. Era uma mão-de-obra."

Contemporâneo de Claudinho, o marchand Renato Rosa também lembra desse período: "Nos conhecemos em 1967 quando o Claudinho trabalhava na Boite Scavi". "Acho que conheço o Claudinho desde sempre", rememora o jornalista Juarez Fonseca, estabelecendo 1969, época em que começou no jornalismo, como marco do encontro dos dois. "Naquele tempo, o Claudinho já era figura presente em todas as colunas sociais do Estado, uma espécie de Big Boy gaúcho. Ele tinha feeling, sabia mesclar informações e estava sempre antenado com novidades."

"Quando cheguei a Porto Alegre, vindo de Santana do Livramento, o Claudinho já era uma referência. Na minha cabeça, ele era o único DJ. Festa com o Claudinho era sucesso certo", conta o cirurgião-plástico Renato Viera, outro amigo de longa data. Juarez Fonseca lembra ainda ter sido o responsável por dar um sobrenome ao DJ: "Acredito que fui o primeiro jornalista a chamá-lo de Claudinho Pereira. Até então ele era o Claudinho do Crazy Rabbit, o Claudinho do Encouraçado...".

"Existem grandes personagens da vida noturna da cidade: Cattani, Tatata, Gilda Marinho , Odorico das Flores, Renato Rosa...", avalia Claudinho, sem se incluir na lista. "Quero destacar os que foram os pioneiros: Carlos Heitor Azevedo e Rui Sommer", explica. "O primeiro foi mesmo quem iniciou um novo ciclo, criando um estilo. Já o segundo, com o Encouraçado Butikin, estabeleceu uma saudável rivalidade com o Carlos Heitor. Os dois abriram os caminhos." E finaliza: "Cito ainda o Edmundo Rihan, que trouxe shows maravilhosos como Miriam Makeba, Elis Regina, Dorival Caymmi, Edu Lobo, Tamba Trio, Elizeth Cardoso e os roqueiros do Herman's Hermits".

Cidade sem grande vocação boêmia, Porto Alegre chegou a ensaiar algumas mudanças a partir dos anos 1960 e 1970. Com casas noturnas charmosas, passou a atrair novos públicos. Claudinho - não de calças curtas, mas de cabelos curtos, sem a indefectível trança que durante anos foi sua marca registrada - estava lá. E foi um dos protagonistas a partir do momento em que Porto Alegre achou que poderia ser Nova York e ter uma noite feérica com discotecas, glitter e muito brilho. O sonho durou pouco e acabou antes mesmo de John Lennon ser assassinado na porta de casa, no final de 1980. Então Claudinho, que já não era apenas DJ (ou disc-jóquei, ou discotecário), começou a se interessar por novas formas de comunicação: rádio, TV, roteiros e documentários. Passou a perseguir personagens (reais e fictícios) que sempre estiveram em sua memória e foi acumulando uma quantidade fantástica de capítulos e episódios. E seguiu contando histórias.