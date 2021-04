Do Pasquim a Passo Fundo, as incríveis histórias de Tarso de Castro

Tarso de Castro estaria hoje irremediavelmente cancelado. Não haveria espaço para tais idiossincrasias. Como evitar que Tarso fosse perseguido por tantas minorias tão bem organizadas e que o condenariam por machismo, misoginia, homofobia e por simbolizar um tipo de jornalismo tão inventivo quanto tão violentamente escrachado?

Embora Tarso tenha falado e escrito tantas palavras que hoje soariam mal a espíritos mais sensíveis, ele hoje faz muita falta. Na pasmaceira atual, Tarso poderia servir como inspiração. Mais: deveria despertar em todos pelo menos dois sentimentos que ele sempre demonstrou em larga escala: coragem e indignação.

No caso de Tarso, a coragem e a indignação vinham acompanhadas de uma alta dose de irresponsabilidade. Quem conceberia hoje um colunista chamando o governador de São Paulo de Dama de Ferro? Quem imaginaria um jornalista usar o espaço de sua coluna para cantar explicitamente uma apresentadora de um programa infantil?

"Dá pra mim", implorava ele - sem subterfúgios, sem meias-palavras - atirando seu petardo por escrito, seu torpedo público, em direção à musa em meio a um texto que fazia uma análise do Brasil da Nova República e do governo Sarney. Quem ainda faria - sem temer os processos ou a condenação atual pelos tribunais da internet - uma capa do então jornal de maior circulação nacional com uma manchete ridicularizando a masculinidade dos paulistas?

Tarso fez tudo isso. O governador que ele ridicularizava era o então poderoso Orestes Quércia. Tarso implicava por implicar. Aparentemente, não tinha nenhuma raiva maior de Quércia, como teve de Carlos Lacerda, Paulo Maluf e de Jânio Quadros, três dos políticos que mais atacou em suas páginas.

A musa televisiva era Xuxa, então na flor de seus 20 e poucos anos. Não se sabe se Tarso foi bem-sucedido em sua tentativa de conquista, mas a declaração está lá, impressa em diversas páginas da revista Afinal, semanário de vida efêmera para o qual Tarso emprestou seu talento já quase no final da vida.

Por fim, o jornal era O Pasquim, mais delirante e exitosa experiência jornalística de sua carreira. Durante o período que esteve à frente do hebdomadário (que era como a patota se referia ao jornal), Tarso imprimiu seu estilo anárquico e desaforado.

Nos poucos anos em que o jornal esteve sobre seu comando, Tarso protagonizou um frenesi de loucuras. O Pasquim foi um fenômeno e Tarso - inchado por este sucesso - bebeu hectolitros de uísque, cantou centenas de mulheres, fez grandes entrevistas e arrumou muitos inimigos - dentro e fora da redação. Enfim, viveu. Em sintonia com seu tempo e bem diferente dos dias atuais.

E como Tarso se comportaria nos dias atuais? Seu único filho, o ator João Vicente de Castro, acredita que "Tarso teria que se adaptar aos novos 'acordos sociais', se adequar, entender que 'viado' não deve ser usado para ofender". E arrisca: "Ele teria dificuldade, mas se adaptaria. Meu pai discutia as pautas identitárias naquela época. Com algum ajuste nas palavras que usava em suas críticas ele faria o que sempre fez: um jornalismo sério, espirituoso, furioso e cheio de charme".

Encarando de igual para igual patrulheiros, empresários, barões da imprensa, políticos, jornalistas, partidos, grupos organizados e quem se atravessasse à sua frente, o Tarso 2021 possivelmente seria assim. Mas todos continuariam sendo impiedosamente atacados.

Pau neles, Tarso!

Uma vida retratada em livros e até no cinema

2021 marca duas datas redondas que tem a ver com Tarso de Castro. Uma, em setembro, quando ele poderia estar comemorando 80 anos - embora quase nenhum dos seus amigos acreditem que isso fosse possível. "Se ele controlasse os problemas de saúde, em especial os relacionados ao alcoolismo, acredito que ele pudesse chegar aos 80 com o mesmo jeito: inquieto, perspicaz e irreverente", calcula Múcio de Castro Filho, seu irmão mais jovem. Menos otimista é Barbara Oppenheimer, a Baby (pronuncia-se "Babí", não "Beibe"), que esteve casada com ele entre 1968 e 1972. "Ele não teria chegado aos 80 de jeito nenhum e nosso casamento de maneira alguma teria durado muitos anos. O Tarso não era um homem para a vida inteira". Igualmente pessimista é o jornalista Tom Cardoso, autor do livro Tarso de Castro - 75kg de Músculos e Fúria. "Impossível fazer esta projeção. Ele só chegaria aos 80, se tivesse feito um esforço imenso para parar de beber. Mas se parasse de beber, será que conseguiria manter a essência tarsista?".

A outra data, em maio, assinala os 30 anos de sua morte. E, em certo sentido, a posteridade foi generosa com ele. Tarso foi homenageado com livros, estudos acadêmicos, reportagens, documentário e até com a inauguração de um Ciep no Rio de Janeiro com o seu nome. "Ele é lembrado, até mais do que em vida. Embora ainda com relação ao Pasquim muitas vezes ele não receba ainda o crédito merecido", explica Tom. "O Tarso se transformou num ícone. Um jornalista admirado. Acredito que as novas gerações não tenham noção de quem é o Tarso, mas quem é da área jornalística sabe da importância dele. Ele deixou uma bela imagem", acrescenta Múcio.

BOULEVARD FILMES/DIVULGAÇÃO/JC

"Sempre me faço essa pergunta: o que meu pai faria num momento como esse? Mas nunca me respondi de maneira satisfatória. O que posso cravar é que ele estaria contrariado. Meu pai lutou contra a ditadura. Ver a militarização do governo federal seria um golpe duro. Mas tenho certeza que a presença dele, hoje, nesse cenário político seria necessária. Tarso era inteligente, talentoso, empático, forte e não se acovardava. Todas as características que se vê pouco hoje em dia, sobretudo numa pessoa só", avalia João Vicente.

Filho de Múcio de Castro, dono do jornal O Nacional e líder político em Passo Fundo, Tarso desde criança circulava pelo jornal comandado pelo pai. Nascido em Passo Fundo em setembro de 1941, Tarso passou a infância na cidade natal, mudando-se a Porto Alegre em meados dos anos 1950, quando foi morar no internato do Colégio Rosário. Nessa época, Tarso foi colega de Sergio Faraco e do ilustrador Fernando Jorge Uberti. Faraco lembra: "Não fui seu amigo, mas apreciaria ter sido. Minto: fui. Mas era outro Tarso. Tinha 14 anos e era meu colega no internato. Não era um guri bonito, mas tinha charme e uma simpatia de ação fulminante". Faraco segue traçando o perfil do jornalista enquanto jovem: "Tarso era arrumadinho. Não era bom nos esportes, como a maioria, e era único, também, no seu humor. O internato era um poço de melancolia e éramos todos nostálgicos, amargos, quietos. Tarso, não. Parecia divertir-se com a prisão e sempre trazia no rosto um sorriso galhofeiro". E conclui: "Farraco. Era como me chamava pelos corredores e presumo que não aceitava as coisas como são ou parecem ser. Presumo que continuou a acrescentar erres pela vida afora e já não sei se, com a idade, chegou a ser outro Tarso. Pode ter sido mais de um, Tarso-Metatarso-e-Dedos, como o chamava eu, por vingança, ou pode ter sido sempre o mesmo, mas isto já não importa agora".

Na capital gaúcha, Tarso continuaria envolvido com jornalismo e política. Foi um dos integrantes da primeira redação da Última Hora gaúcha, experiência bem-sucedida de Samuel Wainer de criar edições regionais do diário que havia fundado no Rio. No jornal, Tarso passaria a exercitar o tipo de jornalismo que seria sua marca pelos próximos 30 anos. Ele partia para a briga muitas vezes sem se importar quem sairia mais ferido - o adversário ou ele próprio. "Ele sempre foi cáustico, agressivo e inventivo", reconhece o jornalista Carlos Bastos, seu amigo dessa época. "Hoje estaria ainda mais indignado."

Tarso sempre viveu nessa dualidade: um, o profissional inventivo, criador de publicações, rato de redação. O outro, boêmio que tomava vodca com limão no café da manhã, brigava com amigos e inimigos e não tinha controle.

No Rio desde o final de 1962, Tarso trabalhava no Panfleto, jornal lançado fevereiro de 1964 com uma redação que reunia José Silveira, Neiva Moreira, Fernando Gabeira e Sérgio Magalhães. Panfleto duraria pouco, sendo empastelado pela ditadura. Com o golpe, Tarso voltou a Porto Alegre, onde trabalhou na editoria de variedades de Zero Hora. Ficou três anos na cidade.