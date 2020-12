Escritora Lya Luft comenta sua obra e fala de projetos para o futuro

Quem já leu algum romance de Lya Luft sabe que a escritora é exímia em devassar famílias disfuncionais e revelar os avessos da condição humana em textos impactantes e cheios de lirismo. O que talvez até leitores fiéis desconheçam é que ela também encanta crianças com estórias de uma bruxa desconstruída, ou que estreou nas letras pelo caminho da poesia. Um das mais importantes escritoras brasileiras contemporâneas, Lya é um tipo raro de autor capaz de passear por gêneros diversos. Com 31 obras no catálogo, escreveu de tudo: romances, poemas, contos, crônicas, ensaios, ficção infantil e um livro de memórias. E, após décadas de produção literária, não perde o entusiasmo.

Em maio, em plena pandemia, a escritora lançou o livro de crônicas As coisas humanas, dedicado ao filho André, que morreu em 2017 aos 52 anos, vítima de parada cardiorrespiratória enquanto surfava em Florianópolis. Desde a perda, Lya não publicava nada. "Parou minha vida", afirma. Em setembro de 2019, ela ainda sofreu um infarto, mas não se rendeu. Agora, já trabalha em um novo livro, com o título provisório de A alma dividida. A inspiração, conta, veio de uma brincadeira: instigada por leitores que diziam não gostar de poesia - a autora assina uma coluna semanal em Zero Hora -, ela começou a transformar poemas antigos em prosa. "É um pouco sobre o preconceito que existe contra a poesia. (Mas) não vale a pena lançar agora. Talvez no fim do ano, quando a vida meio que voltar ao normal", adianta.

Natural de Santa Cruz do Sul em 1938, Lya despontou na literatura após os 40 anos. Formada em Letras Anglo-Germânicas, ela já era uma tradutora literária respeitada e tinha publicado dois livros de poemas e um de contos, quando passou a desenvolver narrativas longas, enriquecendo a tradição intimista inaugurada por Clarice Lispector com uma estética totalmente particular.

O primeiro romance, As parceiras, saiu da gráfica em 1980 e marcou um ponto de ruptura na trajetória literária gaúcha, observa o escritor e professor de literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) Sergius Gonzaga. "Era algo muito novo na ficção rio-grandense. (Até então), tínhamos um fluxo de narrativa centrada na história, no Pampa, no Rio Grande do Sul rural. Tínhamos um romance urbano de grande qualidade, que é introspectivo, mas fundamentalmente social, Os ratos (de Dyonélio Machado)", explica. O fato de levar uma assinatura feminina também contribuiu para o alvoroço provocado pela obra. "Era uma mulher escrevendo num estado onde não havia uma presença altissonante de escritoras", lembra Gonzaga.

Na sequência, Lya publicou outros sete romances, entre os quais A asa esquerda do anjo, Reunião de família, Exílio e O tigre na sombra. Nas últimas duas décadas, a escritora revelou uma nova faceta, lançando várias coletâneas de ensaios. Com o título Perdas & Ganhos, de 2003, chegou à lista de best-sellers.

Sua obra ficcional é tema de dezenas de teses e dissertações acadêmicas. Apesar do prestígio, Lya diz que não aspira à imortalidade na Academia Brasileira de Letras (ABL) e rejeita as disputas pelo fardão. "Já fui convidada não sei quantas vezes para concorrer. E olha que tenho grandes amigas lá. Sou esculhambada, falo palavrão. Aquilo é muito solene", brinca.

A escritora de 82 anos não se considera um exemplo para jovens interessados em se aventurar na literatura: não tem disciplina. "O livro é que me dá disciplina. Fico entusiasmada, vou para o meu computador e escrevo, às vezes uma hora, duas, três. E tem dias em que não escrevo nada", explica. Lya confessa que tem acompanhado pouco a literatura brasileira recente, preferindo biografias e leituras sobre antropologia, psicologia e filosofia. "Leio muito pouca ficção. Acabei de ler uma grande biografia de Freud (Sigmund Freud na sua época e em nosso tempo, de Elisabeth Roudinesco, Ed. Zahar, 2016). Sei que tem muita mulher escrevendo muito bem", afirma.

Em isolamento rigoroso em seu apartamento na Capital, Lya também se dedica à pintura. Ao comentar suas expectativas para 2021, critica o negacionismo frente à pandemia e diz não esperar que a humanidade saia melhor da crise sanitária. "Acho que os bons vão continuar bons e os ruins vão ser piores. Não estou muito otimista. É um momento muito sério que as pessoas não estão levando a sério", comenta.

Prosa intimista com traços originais

No velório do filho suicida, ao redor do caixão, um casal separado recapitula o passado de desencontros que o conduziu até ali. Uma mulher misteriosa vive paralisada na cama após um acidente, dentro de um quarto cheio de segredos. Na parede da sala, uma reprodução da tela A Ilha dos Mortos, do pintor suíço Arnold Böcklin, é a metáfora do jogo fatal que opõe e atrai os personagens. "Assustador, né?", diverte-se Lya Luft, ao falar de O quarto fechado, trama sombria publicada pela autora em 1984. "Um amigo leu, estávamos jantando uma noite, e ele me disse: 'Lya, agora fiquei com medo de ti.'"

O universo da família, com seus embates abertos ou secretos, é base da obra romanesca da escritora, que compõe, ao lado dos ensaios literários, a maior parte de sua produção. Vítimas de padrões impostos pelas instituições sociais, as personagens luftianas carregam o fardo das histórias familiares. Ao rememorar o passado, tentam elucidar suas origens e seus fracassos, sem conseguir reorganizar o presente que se desagrega ao redor. "Meu tema central é a família e, de modo geral, os amores e os desencontros, a solidão. A Sentinela (de 1994) é o primeiro romance onde me dei conta de que havia um pouco mais de otimismo. Mas basicamente escrevo sobre a existência humana e suas dificuldades", diz Lya.

A escolha do tema e a ambientação de algumas histórias na comunidade germânica fizeram com que a vida da escritora fosse confundida com sua ficção. Ao longo da carreira, frequentemente lhe perguntaram se ela havia tido uma infância infeliz ou se pessoas reais teriam inspirado personagens de seus livros. "Sempre brinco dizendo que tenho um olho alegre que vive e um olho triste que escreve, essa contemplação do ser humano desde criança", afirma.

Por conta do tom intimista, Lya é situada entre escritores como Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles e, na literatura rio-grandense, Caio Fernando Abreu. As comparações, porém, acabam eclipsando as qualidades singulares de sua prosa, caracterizada por uma linguagem concisa, simbolismos e desfechos abertos. "Ela é dona de um estilo belíssimo, elíptico e poético. (Antes de Lya), o Rio Grande do Sul tinha um tipo de literatura muito explícita, onde tudo parece explicado, onde não havia esse gosto pela sutileza, pela ambiguidade, que é uma característica do modernismo internacional encontrado na obra de Virginia (Woolf), (Franz) Kafka, (Ernest) Hemingway e alguns latino-americanos", destaca o escritor e professor de literatura da Ufrgs Sergius Gonzaga.

Para a pesquisadora Maria Osana de Medeiros Costa, autora de um dos estudos críticos mais completos sobre a obra ficcional de Lya, é no uso de imagens lúdicas e grotescas que a escritora gaúcha mostra sua originalidade. São recorrentes em seu texto os jogos e brincadeiras infantis, assim como figuras deformadas, vermes, bichos rastejantes, matérias em decomposição e outros símbolos associados à mulher e à vida social. "Ao longo de toda a obra de Lya Luft, a mulher está em cena, enfrentando as jogadas armadas pela cultura fazem dela uma peça de jogo de azar no jogo, o lado esquerdo, o lado fraco", analisa ela no livro A mulher, o lúdico e o grotesco em Lya Luft.