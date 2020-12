O impacto da Revolução de 1930 na cultura

A passagem está no primeiro volume de Solo de clarineta, único publicado em vida de Erico Verissimo. Em fins de 1930, o pai do escritor, Sebastião Verissimo, já separado da mulher, Abegahy Lopes Verissimo, e dos filhos, decidira unir sua sorte à revolução. De Norte a Sul, o País estava em pé de guerra desde 26 de julho, quando um atirador abatera com quatro tiros o governador da Paraíba, João Pessoa, numa confeitaria de Recife.

O político paraibano havia sido candidato a vice-presidente na chapa oposicionista da Aliança Liberal, encabeçada pelo governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, em março daquele ano. A Aliança havia sido derrotada nas urnas por Júlio Prestes e Vital Soares, respectivamente candidatos a presidente e vice apoiados pelo Palácio do Catete, sede do governo federal no Rio de Janeiro.

O assassinato de João Pessoa não tinha motivação política, mas veio a calhar para uma oposição que já se preparava para pegar em armas - recurso que, aliás, não havia abandonado desde que, em 1924, um capitão de 25 anos de nome Luiz Carlos Prestes sublevara o Batalhão Ferroviário de Santo Ângelo e dera início à mítica marcha da coluna batizada com seu nome. O presidente Washington Luís elegera o sucessor, mas não conseguiria empossá-lo nem concluir o próprio mandato.

O movimento ao qual Sebastião Verissimo aderira ainda não tinha nome, nem precisava: como todos os anteriores, autodenominava-se "revolução". Mesmo revolucionários têm maiores chances de êxito se não estiverem de estômago vazio, e o pai de Erico preparara uma linguiça para enganar a fome durante a longa viagem de trem até Santa Catarina.

Na barafunda da partida, o embrulho de jornal com a iguaria improvisada foi esquecido em casa, e coube ao filho mais velho correr para buscá-la antes da partida da composição. Quando retornou à estação, o trem já dera a partida, e Sebastião acenava-lhe da plataforma do último vagão.

Ofegante com a corrida, Erico mal conseguiu alcançar-lhe o embrulho e apertar-lhe a mão. "Fiquei parado, vendo a figura paterna ir aos poucos diminuindo, à medida que o trem se afastava. Com uma das mãos o velho Sebastião me acenava, e com a outra apertava contra o peito a linguiça frita. Por fim o comboio desapareceu numa curva. Nunca mais tornei a ver meu pai", escreveu o futuro autor de O tempo e o vento.

A Revolução de 1930, como passou à história como o movimento que depôs Washington Luís, não se limitou a colocar fim à chamada República Velha. Marcou a efetiva passagem do País à modernidade por meio da centralização administrativa, do estabelecimento de legislação eleitoral, social e trabalhista nacional, da reforma das Forças Armadas, da consolidação da indústria pesada, dos transportes e das comunicações. Em um único terreno, o da cultura, o primado moderno parece ter sido estabelecido antes de os partidários de Getúlio Vargas amarrarem os cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco.

O marco inaugural do modernismo no País costuma ser identificado com a Semana de Arte Moderna promovida por Paulo Prado, Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia, Anita Malfatti, Heitor Villa-Lobos e outros no Teatro Municipal de São Paulo, em 1922. Se é verdade, porém, que o modernismo brasileiro já era crescido em 1930, foi com a Revolução que chegou ao poder.

"A Revolução de 1930 é um marco da história brasileira porque, embora você não tenha uma mudança brusca de uma classe por outra, você tem um rearranjo das classes sociais e transformações importantes da sociedade brasileira. Era uma sociedade profundamente vinculada apenas ao café, controlada por aquela burguesia cafeeira agroexportadora, com um País centralizado que girava em torno de Rio e São Paulo, com Estados de primeira e segunda grandeza", afirma a historiadora Dulce Pandolfi, coorganizadora de A República no Brasil (2002).

Influência do movimento na literatura

Sob vários aspectos, o movimento de 1930 e o modernismo estavam irmanados. Na Paraíba, um dos chefes civis da Revolução era o secretário da Segurança de João Pessoa, José Américo de Almeida. Nascido em família influente de Areia, formara-se na Faculdade de Direito de Recife e publicara o primeiro livro em 1921.

Sete anos depois, chegava às livrarias A bagaceira, romance ambientado no interior açucareiro - o título designa o bagaço da cana-de-açúcar, inservível para o lucro dos engenhos e utilizado como alimento para o gado. Embora tenha sido publicado em 1928, o livro passou à história como inaugurador do chamado Romance de 1930, o estilo ficcional fortemente influenciado pelo regionalismo e pelas preocupações sociais que predominariam até o pós-guerra.

Se A bagaceira foi enquadrado no Romance de 1930, seu autor pouco se dedicou às letras. Naquele ano, elegera-se deputado federal pelo Partido Republicano local, mas perdera o mandato na chamada "degola", mecanismo pelo qual uma comissão da Câmara fortemente influenciada pelo Executivo decidia pela posse ou não de uma parte dos eleitos. De volta à Paraíba, mergulhou de cabeça na rebelião. Sob a nova ordem, seria nomeado por Vargas interventor federal no Estado.

A presença de intelectuais como José Américo, Gustavo Capanema, Rodrigo Mello Franco de Andrade e Plínio Salgado nas primeiras fileiras da autoproclamada Revolução não é suficiente para explicar a sensibilidade cultural dos novos donos do poder. Embora fosse antes de tudo uma criatura do reino político, Vargas preocupava-se com as tendências regionalistas e mesmo autonomistas que haviam minado a República Velha. Um de seus propósitos ao chegar ao Rio seria reduzir os poderes de chefes e oligarcas locais. Depois da I Guerra Mundial, a Europa assistira a um fortalecimento de correntes nacionalistas e comunistas, que tinham em comum o recurso às artes e à cultura como ferramentas de mobilização das massas, facilitadas pela emergência de novas tecnologias como o cinema e o rádio. Sob Vargas, o Estado brasileiro seria dotado pela primeira vez de uma política cultural nacional que abarcaria todas as manifestações da arte e do pensamento. Ninguém estava mais habilitado a cavalgar essa montaria do que os modernistas.

Poucos intelectuais encarnam de forma tão significativa o imbricamento entre Revolução de 1930 e cultura do que Erico Verissimo. No caso do escritor cruz-altense, essa relação não se explica pelo perfil anfíbio de homem de letras e de armas como José Américo de Almeida. Tampouco se traduz na vocação burocrático-administrativa de Gustavo Capanema. Mais jovem do que ambos - completara 25 anos em 1930, contra os 33 de José Américo e os 30 de Capanema -, despertou para a escrita de ficção ainda na província.

Quando publicou o primeiro romance - Clarissa, de 1933, pela Livraria do Globo, onde trabalhava como secretário de redação da Revista do Globo e tradutor -, o poder varguista estava consolidado. A posição de executivo da principal casa editorial do Estado e autor de sucesso facilitou-lhe, porém, o acesso a personalidades poderosas do novo universo da política, como Osvaldo Aranha e José Antonio Flores da Cunha, e da cultura, como Augusto Meyer e Guilhermino Cesar.

Essas relações constituiriam um capital simbólico valioso que o catapultaria a duas temporadas como professor nos Estados Unidos, nos anos 1940 e 1950. Mais importante do que os laços com o poder, porém, foi a sensibilidade compartilhada por Erico com seus contemporâneos a respeito do que significava ser brasileiro.

O autor de O tempo e o vento crescera num ambiente de classe média e fizera a formação secundária no Colégio Cruzeiro do Sul - uma trajetória que lhe permitiu ter familiaridade com as principais manifestações e tendências da cultura e da arte de seu tempo. Em seu primeiro ano na Livraria do Globo, traduziu do inglês a novela O sineiro, de Edgar Wallace, que receberia adaptações de sucesso para o cinema. A formação cosmopolita - no caso de Erico, com traço fortemente anglo-americano - era um traço comum à maioria dos romancistas da Geração de 1930.

Com a cabeça em Paris, Londres e Berlim, habitavam um universo social ainda marcado pelas relações do campo. Tinham nascido num País recém-saído do Império e da escravidão, com a maioria da população presa à terra, para a qual as grandes cidades - além de Rio e São Paulo, nenhuma mereceria essa denominação nos dias de hoje - eram estranhas e ameaçadoras. Em 1940, passados 10 anos da queda de Washington Luís, apenas 31% dos brasileiros viviam em áreas urbanas. Se os devaneios intelectuais de Erico e de seus companheiros de geração empurravam-nos para Virginia Woolf, Louis Aragon e Henry James, seus pés enlameavam-se no solo denso e fundo da terra natal.

Numa passagem de suas memórias em que tenta divisar a ideia de O tempo e o vento, Erico chega a um momento vivido na sala da família em Cruz Alta, em 1935. O escritor estava ouvindo na vitrola um disco de música clássica. Um de seus tios, que chegara estabanado das lides campeiras, senta-se por descuido sobre os outros discos deixados sobre o sofá, desculpa-se e sai. O contraste entre as aspirações de civilização e cultura encarnados nos LPs amassados e a rudeza do tio faz Erico refletir sobre sua própria condição de artista aprisionado entre dois mundos.

Diferentemente de autores como Marcel Proust e Jorge Luis Borges, para os quais o campo é uma sombra imponente mas quase intangível como uma montanha sagrada, os escritores da Geração de 1930 encontram no espaço rural a própria matéria-prima de sua ficção. A seca para Rachel de Queiroz em O quinze, a saga dos retirantes para Graciliano Ramos em Vidas secas, a economia cacaueira da Bahia para Jorge Amado, a acucarocracia (termo cunhado por Evaldo Cabral de Mello) para José Lins do Rego em Menino de engenho - as lonjuras do Brasil profundo habitam o coração do momento culminante de nossa literatura no século XX.

Mesmo quando o romance da época voltou-se para o universo urbano, como em Os ratos (1935), de Dyonélio Machado, foi para expor os impasses de uma vida envolta em opressão e desespero. O próprio Dyonélio, como Graciliano, Amado e Rachel, compartilhavam convicções comunistas e socialistas que os tornaram inimigos em lugar de interlocutores da modernização varguista.

Coube a Erico, mais uma vez, escrever o requisitório da Era Vargas em O arquipélago (1963), última parte de O tempo e o vento. O doutor Rodrigo Cambará, preso à cama após um infarto e afastado do poder em 1945, faz um balanço amargo de sua trajetória como comensal do Estado Novo. O filho Floriano, herdeiro das convicções democráticas, confronta o pai com o legado pouco edificante de 15 anos de ditadura. No diálogo entre os dois, Erico encena em parte um ajuste de contas com o velho Sebastião. Separados em 1930, pai e filho unem-se num réquiem para a Revolução.