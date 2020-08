As histórias do ator José Lewgoy, vilão marcante do cinema e das novelas

"Em nome da sobrevivência, gastei meu Shakespeare num monte de filmes ruins." O bom - às vezes travestido de mau - humor era um dos faróis da inteligência de José Lewgoy, um dos maiores atores brasileiros de qualquer época que, se não tivesse cometido a ignomínia de sair de cena de maneira intempestiva em fevereiro de 2003, estaria comemorando um século de vida no próximo dia 16 de novembro.

O idolatrado William Shakespeare era a maior das influências. Não era a única. A versatilidade de José Lewgoy abarcava ainda Feydeau, Molière e Pirandello. Todos lhe serviram como mestres para que sua base fosse sólida permitindo, aí sim, levar sua versatilidade artística para palcos e telas, ajudando a autores/diretores/produtores tão díspares quanto Glauber Rocha e Gilberto Braga, Anselmo Duarte e Cecil Thiré, Paul Mazursky e Roberto Carlos, Hugo Carvana e Werner Herzog. Mais: poucos atores foram tão amplos e transitaram com tanta liberdade quanto este gaúcho de Veranópolis, filho de pai russo e de mãe norte-americana, que imprimia originalidade e um padrão de qualidade único aos personagens que interpretava.

Sua trajetória teve uma dimensão maior no cinema, começando na chanchada e atravessando o cinema novo, a pornochanchada, os filmes de aventura estrelados por Roberto Carlos, as comédias cariocas dos anos 1970 e a retomada do cinema brasileiro no final dos anos 1990, mas Lewgoy ainda atuou em produções estrangeiras, como Fitzcarraldo e Cobra Verde, do diretor alemão Werner Herzog; Luar sobre Parador, de Paul Mazursky, e O Beijo da Mulher Aranha, filmado nos Estados Unidos com direção de Hector Babenco.

Às telenovelas, Lewgoy emprestou seu talento desde 1973 quando estreou em Cavalo de aço. A partir de então, participou de mais de 30 produções, sendo a última delas, Esperança, em 2002. Gilberto Braga era um de seus admiradores e, do autor de novelas, Lewgoy recebeu grandes papéis. O primeiro deles foi em Dancin' Days (1978), em que Lewgoy interpretava Horácio Pratini, o pacato marido da vilã vivida por Joana Fomm. Depois, outro personagem marcante seria Edgar Dumont, o velhinho maluquinho de Louco amor.

Ser homenageado pelos autores era uma das especialidades de José Lewgoy. O cineasta Hugo Carvana lhe deu um papel de destaque em Apolônio Brasil - Campeão da Alegria, de 2003, que, infelizmente, o ator - já internado - não pôde ver. Seis dias depois da estreia, Lewgoy sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. Lewgoy estava com 82 anos e havia apresentado um quadro de infecção respiratória, sendo internado na unidade coronariana. Em 24 horas, a saúde de Lewgoy piorou muito, e ele não resistiu.

Além do humor, outra virtude que caracterizava José Lewgoy era a curiosidade intelectual. Nos dias que antecederam sua morte, o ator se dedicava a aprender japonês. Pretendia ler no original alguns de seus autores prediletos, como Kenzaburo Oe e Yukio Mishima.

Em uma longa entrevista concedida ao jornalista Hélio Muniz, do jornal O Globo, em 1990, Lewgoy usava uma imagem de E La Nave Va, de Federico Fellini, seu cineasta preferido, para se comparar ao transatlântico que aparecia em cena: imenso, adora ópera, anda balançando e tem uma tripulação numerosa - os personagens que carrega.

Ninguém seria capaz de definição melhor.

Trajetória do ator no cinema

A carreira no cinema começou em 1948, em Quando a noite acaba, e já no ano seguinte, José Lewgoy teria um de seus primeiros sucessos, com o filme Carnaval no fogo. De cara, ele tornou-se um dos maiores símbolos das chanchadas da Atlântida, quase sempre interpretando o vilão que perseguia a dupla Oscarito e Grande Otelo. "O papel de Anjo, em Carnaval no fogo, o aprisionou a um estereótipo: o vilão nº 1 do cinema brasileiro. Até por isso, suas melhores performances foram em papéis mais distantes desse estereótipo: o Conde Verdura, de Carnaval Atlântida, o demagogo populista Felipe Vieira, de Terra em transe, e o Ibraim de Ibraim do subúrbio", destaca o jornalista Sérgio Augusto, seu amigo por mais de três décadas.

A fama do vilão criado por Lewgoy chegaria longe, como atesta esta revelação do jornalista e escritor Eric Nepomuceno, amigo do ator e também do escritor uruguaio: "No final dos anos 1980, Eduardo Galeano foi lançar um livro na Livraria Timbre, no Rio de Janeiro. Por lá, apareceram Sócrates, o jogador, Chico Buarque e, de repente, o Lewgoy. E, para minha surpresa, o Galeano conhecia perfeitamente a trajetória dele no cinema. Lembro a dedicatória feita pelo uruguaio: 'Para Lewgoy, mi villano favorito, con un abrazo'".

O caminho até então percorrido já havia sido meio longo. Antes de começar a atuar profissionalmente, nos anos 1940, Lewgoy, durante a II Guerra Mundial, trabalhou na Censura Postal. O serviço consistia na seguinte tarefa: como os ingleses se abasteciam de carne pelo porto de Rio Grande era preciso que alguém censurasse a correspondência dos marinheiros, cortando coisas relativas a clima, posição do sol, descrição do local... Lewgoy se encarregava da função para que assim se evitasse que estes textos fossem interceptados por submarinos alemães e que os inimigos tivessem acesso às informações. Ainda no mesmo período da Guerra, Lewgoy cursaria Economia, até chegar à Editora Globo, onde foi colega de Mario Quintana e de Erico Verissimo. Este último, inclusive, seria decisivo na vida e na carreira do então ator do Teatro do Estudante ao indicá-lo para a Embaixada dos Estados Unidos para que fosse agraciado com uma bolsa de estudos em Yale. Lewgoy fez bom proveito da bolsa que ganhou e chegou a ser professor lá. Poderia ter ficado mais tempo e tentado fazer sucesso em Hollywood, mas preferiu voltar ao Brasil.

As chanchadas lhe davam fama, reconhecimento, mas pouco lhe ajudavam a pagar as contas - muitas vezes era obrigado a dormir dentro dos bondes. Seus prazeres intelectuais e sociais também eram afetados pelo pouco dinheiro que arrecadava. Além disso, aqueles filmes quase sempre tão ingênuos não lhe pareciam intelectualmente estimulantes. Por estes motivos, ele resolveu largar o cinema brasileiro e, com as economias que havia juntado, ir novamente para o exterior. A escolha agora foi passar uma temporada na França. A ideia era ficar poucos meses em Paris - ficou 10 anos. "Quando eu tinha nove anos, em 1957, morava em Göttingen, na Alemanha, onde meu pai, físico, fazia cursos de especialização. Num mês qualquer daquele ano distante, fomos a Paris e passamos pelo escritório da Panair do Brasil para ler jornais brasileiros. De repente, entrou o Lewgoy e meu pai, me apresentou, dizendo: 'Este é um grande ator brasileiro'. Ele respondeu: 'Nada disso, sou apenas funcionário do Instituto Brasileiro do Café'", lembra Nepomuceno. "Só anos depois ficaríamos amigos e eu poderia relembrar essa história com ele. Toda sexta-feira, almoçávamos juntos no grupo do Tom Jobim na finada churrascaria Plataforma. A turma tinha ainda Hugo Carvana, Antonio Pedro e Miguel Farias."

De volta ao Brasil, no começo dos anos 1960, Lewgoy se aproximou do grupo ligado ao Cinema Novo, em especial de Glauber Rocha, com quem fez Terra em transe, interpretando o populista Felipe Vieira. Ao todo, em suas mais de cinco décadas de carreira, Lewgoy participou de uma centena de filmes (84 brasileiros e 16 estrangeiros). "Ouvi falar a primeira vez sobre José Lewgoy quando eu ainda era criança e assisti Aviso aos navegantes, em 1951, no Cine Monte Castelo, no Rio. Fiquei muito impressionado com sua interpretação de vilão", lembra Fabiano Canosa, programador de cinema há anos radicado em Nova York. E acrescenta: "Muitos anos depois, quando as comédias da Atlântida perderam o gás, quando ele regressou de uma longa temporada na França, onde atuou em S.O.S. Noronha, ao lado de Jean Marais, tive o prazer de reencontrá-lo no Rio de Janeiro numa das sessões da meia-noite patrocinadas pela Cinemateca do MAM, no Cinema Paissandu, que eu programava. Era sempre um prazer estar com ele".

Quase todos são unânimes em apontar Fitzcarraldo como sendo um marco na carreira do ator. Lewgoy encontrava um papel à altura de seu talento e também um diretor que sabia valorizá-lo e tirar o melhor de sua interpretação. "Sua atuação mais exuberante, além de em Una Rosa Per Tutti, longa italiano filmado no Brasil em que contacenou com Claudia Cardinale, foi em Fitzcarraldo. O rubber baron que ele construiu tinha as mesmas características que Lewgoy encarnava na intimidade: sua maneira de contar histórias e uma deliciosa manifestação de ego que o fazia atuar fora de cena", diz Canosa.

As filmagens de Fitzcarraldo foram tão épicas quanto o tema - a história de um homem que decide transportar uma embarcação gigantesca através da selva amazônica até o Pacífico - e serviram para fazer de Lewgoy um dos grandes amigos de Werner Herzog. O cineasta alemão seria um dos maiores admiradores do ator brasileiro. "Ele tendia ao overacting, mas sabia perfeitamente o tom a dar aos seus personagens", comenta Sérgio Augusto a respeito do método de interpretação de Lewgoy. "Não posso garantir que Lewgoy faria uma carreira tão bem-sucedida se tentasse o mesmo em outras cinematografias: Lewgoy era um profissional de cinema adaptado para o Brasil, um rabino cuja sinagoga era um palácio sem legendas em português. Seus filmes foram filmados aqui e por aqui ficaram", avalia Canosa. "E quem o conheceu sabe que seu talento era bigger than life. Por isso mesmo, era um ator de inúmeros recursos, cujos olhos expressavam os mistérios dos personagens que ele incorporava como poucos."

O próprio Lewgoy sabia da extensão da sua arte e também sabia brincar com a sua experiência: "Aos que me consideram um ator difícil, recomendo passar uns dois dias com o Klaus Kinski".