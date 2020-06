Diários em textos e imagens ressurgem com força em tempos de isolamento social

Contar os dias durante a quarentena, por vezes, não basta. É preciso narrá-los, dar sentido às semanas que se empilham umas sobre as outras. Aos que podem manter o isolamento social em casa, fica o desejo de dar corpo à saudade, às tarefas que se acumulam ou às reflexões que invadem os pensamentos. Antes da pandemia, a impressão de que eram as pessoas que passavam pelo tempo, com toda a sua urgência. Agora, é o tempo que passa por elas. E muito devagar.

Os diários têm proporcionado esta possibilidade de ser e de estar no mundo. Iniciativas surgiram nas redes sociais propondo o compartilhamento de relatos durante a pandemia, sejam eles escritos, desenhados ou fotografados. O Diário da pandemia é um deles. Criado pela escritora Julia Dantas, o blog conta com depoimentos desde 18 de março, dia inaugurado por Julia. Na sequência, ela passou a convidar amigos e conhecidos para também contribuírem com o blog.

Dos primeiros textos até os mais recentes, a escritora observou mudança nas narrativas. Após o começo de caráter incrédulo, houve uma sutil tendência à melancolização dos relatos, que ganharam tons de bom humor: "O que talvez mostre que as pessoas estão aprendendo a lidar com a nova rotina e conseguindo retomar práticas de sobrevivência e de manutenção de vínculos afetivos, como a capacidade de rir de si mesmo".

Para a escritora, essa postura é uma demonstração de que as pessoas estão ganhando autonomia subjetiva dentro de um contexto com pouca autonomia prática. "Não podemos fazer muito pelo mundo neste momento, mas podemos criar um mundinho próprio dentro das nossas cabeças."

Essa foi uma das maneiras que ele encontrou para narrar os dias. Através das imagens que capta com a sua câmera, o fotógrafo compartilha algumas em seu perfil pessoal do Instagram, como uma espécie de diário.

Foi o que Olívia, de cinco anos de idade, pôde vivenciar dentro de casa: árvores, residências e carros sendo projetados sobre a cama, nas paredes e nos móveis. Estava ali o mundo que ela já conhece, mas do qual precisa se manter distante. Foi o pai da menina, o fotojornalista Jonathan Heckler, que, em uma ocasião, levou a rua para passear no quarto. Ele usou câmara escura, técnica usada nos primórdios da fotografia. A luz do cômodo é isolada com um pedaço de papelão. Do pequeno furo que ele faz, passa a luz, que, após atingir a rua, penetra no orifício e se projeta na superfície do ambiente.

Criar um lugar para si

Gislei acredita ser importante perceber que, entre medos e incertezas, existe um exercício ético a respeito do cotidiano vivido. "Somos inventoras dessa vida, tanto a que nos ameaça como a que está por vir, com necessárias mudanças. Talvez essa seja a grande pergunta que paira sobre nós e que os diários possibilitam explicitar: como chegamos até aqui?"

Basta ler os diários que estão na rede para perceber semelhanças: o medo de morrer, a sensação de culpa por não ter se cuidado como devia, a angústia do retorno ao trabalho, a incerteza em relação à própria saúde e de seus familiares ou, ainda, a impossibilidade de estar com quem se ama.

Ainda que pareça uma novidade, sabe-se que o hábito de disseminar narrativas já existia nos e-mails e nas redes sociais. A psicóloga Gislei Domingas Lazzarotto comenta que, no contexto da quarentena, a prática do diário ocupa a função de encontrar-se consigo: "Uma tentativa de compreensão, percorrendo o que se vive a cada dia na mutação da existência que a pandemia traz".

A casa que nos habita

Não são apenas as experiências do dia que fornecem suporte às narrativas diárias, mas também as da noite, durante os sonhos. Considerado o criador da psicanálise, Sigmund Freud (1856-1939) já deixava explícita, na obra A interpretação dos sonhos (1900), a relevância deste universo onírico. Ali estão desejos, medos e traumas carregados, nem sempre assimilados pelo consciente.

Ainda é cedo para chegar a conclusões, porém Camila acredita que as pessoas começaram a perceber que morar bem é uma questão de qualidade de vida. Ela observa que, assim como os sujeitos devem ser resilientes a diferentes situações, as moradias precisarão acompanhar esse processo: "Será necessário saber ler e interpretar a rotina da família para situações usuais e para as atípicas. Só nos basta saber o que será o 'novo normal' daqui para frente, para poder prever soluções para os distintos cenários possíveis".

Foi uma forma que Camila encontrou de escutar o que os colaboradores têm para compartilhar, como se estivessem falando com um amigo. Esses moradores relatam as dificuldades e os pontos positivos encontrados no período de quarentena em relação ao habitar - seja sozinho ou acompanhado.

Apesar de ocupar uma rede social que privilegia as imagens, o elemento principal para participação no projeto é o relato. Já as fotografias servem de apoio, ajudando a ilustrar o que foi narrado.

A arquiteta e urbanista Camila Thiesen, idealizadora de Habitar a quarentena, quis buscar respostas por meio do projeto, para saber a relação das pessoas com as suas moradias, e compreender como os atributos espaciais dos lares interferem no convívio dos moradores.

"Não sei se habitamos a quarentena ou é ela que nos habita - sinto que houve uma fusão do meu corpo com a casa." Esse é um dos depoimentos do projeto Habitar a quarentena, uma espécie de diário fotográfico compartilhado no Instagram. Ali são reunidos, diariamente, registros dos cômodos de casas e apartamentos, dos instantes de intimidade, dos espaços que passaram a ganhar outro significado de seus moradores.

Sonhos durante a quarentena ganham o Instagram

Não existiria, segundo Maíra, uma única narrativa oficial, mas várias: a do governo Bolsonaro e seus aliados, a dos governos estaduais que seguem as orientações científicas, a dos ministros do Ministério da Saúde, que seguiam as recomendações da Organização Mundial da Saúde.

Indagada sobre o contexto da pandemia no Brasil, a docente acredita que os diários são fontes de pesquisas alternativas na construção de uma narrativa extraoficial. "Não necessariamente será uma narrativa que se oporá à oficial, mas será confrontada com ela, produzindo um tipo de conhecimento histórico mais completo", ressalta.

A professora do Programa de Pós-Graduação em História da Unisinos Maíra Ines Vendrame adverte que, mesmo sendo difícil, historiadores e cientistas sociais devem tentar manter distanciamento na hora de analisar. "Ainda que os diários possam trazer reflexões e observações, serão os sentimentos, como privações, medos, expectativas, dores e perdas - sejam elas financeiras ou, o mais grave, pessoais -, as marcas desses relatos."

O cenário que a pandemia apresenta por si só explicita a sua gravidade. Mas os relatos que surgem nos mais diversos diários acabam expressando também os sentimentos, as observações e as reflexões de quem passa pela quarentena, oferecendo um recorte rico para futuras análises.

Relatar os próprios sonhos não é uma novidade para Anelise, que, desde 2012, anotava os seus. Escrevia eventualmente sobre os mais marcantes. "O sonho não precisa ser lembrado para cumprir a sua 'função'. Assim com o presente cumpre sua função quando é dado ao presenteado - que, depois, pode fazer o que quiser com ele -, o sonho cumpre sua função quando é sonhado", pontua a artista.

O tema faz parte de uma pesquisa pessoal de investigação de imagens e do imaginário feita por ela. O link do formulário está disponível na biografia do perfil da artista no Instagram. Interessados podem responder de forma anônima e mais de uma vez.

Uma das iniciativas é Sonhos da quarentena, idealizado pela pesquisadora e artista visual Anelise de Carli. O projeto tem como objetivo "elaborar um cenário do mundo interno e estimular a prática do pensamento por imagens".

Descoberta do eu

A expansão do diário e da escrita de si está ligada à época moderna, que é, também, a do individualismo. A professora do Programa de Pós-Graduação em História da Unisinos Maíra Ines Vendrame explica que o humanismo aparece como uma das características do Renascimento, no século XV. Ele acaba marcando o surgimento de uma nova percepção de valorização do ser humano e de suas capacidades. É esse movimento que se manifesta nas produções artísticas, propondo um retorno à arte clássica greco-romana, com representações que exaltam as qualidades dos indivíduos.

Apesar de a escrita de si estar ligada a esse período do Renascimento humanista, a professora atenta para o consenso entre os estudiosos de que a divulgação da prática se relaciona com o século XVIII. É quando os indivíduos "comuns" começaram a produzir uma memória de si.

Maíra comenta que cada contexto histórico apresenta motivações específicas. Mas, "atualmente, devido à presença das redes sociais pela internet, a escrita de si deixou de ser uma prática privada e solitária para se tornar pública, sendo disponibilizada nas redes para quem quiser ler".

É justamente essa a proposta de Os dias e as noites , rede de diários compartilhados que são publicados na internet. No site, qualquer pessoa pode pesquisar ou contribuir com o seu relato, seja qual for a temática. O envio se dá de duas maneiras. Uma delas é por meio de um registro feito diretamente na plataforma. Assim, adquire-se autonomia para o envio das publicações. Já do outro modo, os interessados podem encaminhar os seus relatos por e-mail.

Os dias e as noites foi idealizado pela escritora e professora do curso de Escrita Criativa e de Letras da Pucrs Moema Vilela. Ressaltando o caráter coletivo da proposta, ela trabalha em parceria com a jornalista Sheila Uberti, responsável técnica do site, e a escritora Julia Dantas, encarregada da curadoria dos textos. A identidade visual ficou por conta de Maria Williane.

A proposta surgiu, inicialmente, como exercício de produção textual para os alunos de Moema. A professora conta que o material a que teve acesso foi comovente e de qualidade literária. Foi neste período que ela mesma experimentou escrever diários, justamente para observar em si o que propunha às turmas. "Eu tive vontade de que houvesse um lugar em que qualquer pessoa pudesse se sentir convidada a contar sua história, o seu dia", comenta.

Já que a participação dos colaboradores é espontânea e o site não exige periodicidade, Moema sabe que o ritmo das postagens tende a ser menos dinâmico. E tudo bem, pois, para ela, o projeto aceita o tempo que as pessoas quiserem habitar os diários.