Reportagem Cultural do JC completa dois anos

Todas as sextas-feiras, o Jornal do Comércio publica uma grande reportagem cultural no Caderno Viver. O espaço, lançado no aniversário do JC, em maio de 2018, está completando dois anos nesta sexta-feira. Em pauta, textos aprofundados sobre o cânone da cultura local e brasileira, além de matérias especiais sobre temas como artes plásticas, cinema, literatura, música e arquitetura.