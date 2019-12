Com 80 músicas para gravar, Luiz Carlos Borges retoma vida artística

Voltando de uma viagem a trabalho a Campo Grande, em junho passado, o músico Luiz Carlos Borges sentiu-se mal na estrada e alertou os companheiros de viagem: estava tonto, com falta de ar e dor nas costas - era o coração batendo pino!

Parar na primeira cidade e procurar um médico? Nem pensar: melhor ligar para a Santa Casa de Porto Alegre, onde ele havia sido operado 15 anos atrás. A resposta dos cardiologistas aumentou o suspense: "Estamos te esperando, mas precisas chegar vivo". Feitas as contas da quilometragem a percorrer, os artistas da comitiva "se vieram" em carreira louca para entregar o astro ao seu destino.

Borges passou o inverno de 2019 no Hospital São Francisco. Dos 85 dias de internação, foram 70 na UTI, sem poder receber visita de amigos e familiares. Durante o reparo da aorta, peito aberto, o coração do gaiteiro parou; as contrações voltaram graças a massagens feitas pela Dra. Juliana Reck Alves.

Salvo pela segunda vez de uma crise aguda de aneurisma, o artista voltou para casa em setembro com 10 quilos a menos, "o que foi muito bom", diz ele, afagando a barriga, e começou a fazer fisioterapia para recuperar a massa muscular e a sensibilidade do braço esquerdo, afetado pela cirurgia. Por isso ficou difícil usar a gaita e o violão, seus instrumentos de trabalho. Menos mal que sobrou a garganta privilegiada de seresteiro.

Já premeditando voltar à lida artística em março de 2020, Borges recebeu a visita do produtor Ayrton 'Patineti' dos Anjos às vésperas do 7º Encontro da Música Popular Gaúcha, marcado para a noite de 5 de novembro, no Auditório Araújo Vianna. "Vi que a voz dele estava boa, então banquei o convite para cantar uma música no Encontro", disse 'Patineti', que gravou o primeiro disco brasileiro de Borges há quase 50 anos.

Numa espécie de ressurreição, Borges foi dos mais aplaudidos da noite ao cantar Romance na tafona, música sua com letra de Antonio Carlos Machado (1935-1997), segunda colocada na 10ª Califórnia da Canção Nativa (1980), vencida por Veterano, de Antonio Augusto Ferreira e Ewerton Ferreira, que imortalizaram nessa canção o refrão "Sou bagual que não se entrega/ assim no mais". O episódio emocionante foi resumido de forma singela pelo produtor: "Ele entrou devagarinho, cantou como sempre e saiu de mansinho".

Para Luiz Carlos Borges, cantar e respirar são quase a mesma coisa. Nessa batida, a volta ao trabalho é fundamental, não só pela compulsão artística, mas porque, desde que "a internet matou o disco" (frase de Ayrton 'Patineti'), não lhe é mais possível viver somente de direitos autorais.

Com mais de 400 músicas gravadas, ele recebe de direitos de reprodução um terço do que ganhava há 10 anos. Sem estresse, vai à luta em estúdios e palcos. Tem 80 músicas (inéditas) com arranjos prontos para gravar.

Em sua visão, o tempo festivo dos festivais já passou. No entanto, aquela Califórnia da Canção de 1979 foi um divisor de águas em sua carreira, quando concorreu com a memorável Tropa de osso. Uma das marcas desses eventos simultaneamente festivos e competitivos era a confraternização dos músicos, muitos deles acampados em barracas de lona nos arredores das cidades.

Desde o encontro de 1979, Borges ficou muito amigo de Telmo de Lima Freitas - a quem chama de guru. Depois desse grande episódio, o gaiteiro teve sua figura ligada a muitos festivais do Estado, inclusive, sendo o idealizador e criador do Musicanto Sul-Americano de Nativismo, de Santa Rosa.

Estilo inconfundível

Hoje com 66 anos, Luiz Carlos Borges tem trajetória identificada com a Região das Missões MARCOS NAGELSTEIN/JC

Nascido em março de 1953 em Santo Ângelo, Borges tinha 26 anos quando participou pela primeira vez da já famosa Califórnia de Uruguaiana, da qual só tomou conhecimento em meados dos anos 1970. Músico aprendiz em São Luiz Gonzaga e graduado em Santa Maria, desde os nove anos tocava gaita em bailes animados pelo conjunto musical da família, mas sempre buscou um caminho próprio, procurando mesclar a música regional sulina com o choro carioca e os ritmos peculiares do nordeste argentino.

Em julho de 1979, trabalhando como instrutor musical de hinos na Biblioteca Pública de Santa Maria, recebeu uma letra do advogado Humberto Zanatta (1948-2018), que o desafiou a criar uma melodia para concorrer na Califórnia de 1979. Somente às vésperas do prazo de inscrição (30 de outubro) ele terminou de compor Tropa de osso.

Na noite de 13 de dezembro, garantiu sua presença na final de domingo (e no disco do ano). No sábado, viajou para Ijuí, com o irmão Albino, para tocar em um baile. "Vai ser meu último baile", avisou. No domingo, cansado, com a voz rebaixada pelas noites mal dormidas, defendeu a milonga cujo refrão já estava na boca do povo: "Tropa de osso quem não teve quando piá/ Ou não foi piá ou não viveu como nós outros".

Tocando violão e usando uma boina emprestada por Tau Golin ("Toma, isso vai te dar sorte", disse o historiador), Borges ganhou a Calhandra de Prata, deixando escapar o ouro para Esquilador, mazurca de Telmo de Lima Freitas, um dos pilares do cancioneiro sulino.

A excepcional letra de Freitas ("Quando é tempo de tosquia/ já amanhece o dia com outro sabor") fala da mecanização da esquila das ovelhas, mudança que levou muitos peões a migrar das fazendas para as cidades, onde descobrem "a ilusão povoeira". Era uma canção com o viés crítico próprio do nativismo.

Enquanto cantava a letra de Zanatta ("Por algum estreito corredor feito esperança/ algumas vezes sou tropeiro, outras sou tropa"), Borges conta que "viu" o vulto fugidio de uma mulher deitada em uma cama - pressentimento confirmado horas depois, quando foi avisado do nascimento de Sibelle, sua primeira filha. Assim, o dia 15 de dezembro de 1979 se tornou um duplo marco na biografia do músico missioneiro, dali em diante presente em todas as antologias do nativismo, o movimento musical iniciado em 1971 em Uruguaiana e que deu origem a dezenas de festivais no território gaúcho.

Desde o encontro de 1979, os dois ganhadores ficaram amigos, tanto que, em 2018, Borges gravou 17 canções de Freitas no CD Jaguaretês, uma primorosa produção com a participação de vários músicos gaúchos. "Telmo é meu guru", disse Borges ao Jornal do Comércio, sugerindo que ele represente, para o Rio Grande, o mesmo que Dorival Caymmi para a Bahia.

Além de admirações, Borges possui outras referências fundamentais: Canhoto, Pixinguinha, Luiz Gonzaga, Elomar Figueira de Mello e o argentino Raúl Barboza, entre outros. Foi assim, atento aos sons do Brasil e da vizinhança, que ele construiu seu estilo inconfundível.