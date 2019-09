Além do tempo: Erico Verissimo permanece fundamental na literatura

Já em julho de 1946, o ideário político do romancista gaúcho viera à tona ao ser homenageado com um banquete por parlamentares, magistrados e comerciantes de Porto Alegre na Sociedade Germânia, quando fez questão de declarar: "Por viver de acordo com o que penso e escrevo, tenho sido agraciado com os títulos de bolchevista, corruptor da mocidade, cínico, depravado, herege e candidato à fogueira. E, no entanto, meus amigos, eu vos dou a minha palavra que de há muito pus a minha pena ou, antes, a minha máquina de escrever a serviço de uma única causa - a causa humana".

O pano de fundo da política é uma das marcas da obra de Erico, que se posicionou em defesa da liberdade de expressão e contra as desigualdades sociais. "Sua atitude hoje, neste Brasil que namora o fascismo, seria a mesma que o levou a escrever e se pronunciar contra o racismo, o machismo, a nossa miséria crônica, o caudilhismo etc", diz Luis Fernando. De fato, em entrevista para a revista Manchete, em 1971, Erico sublinhou: "Não vejo como se possa escrever sobre pessoas e fatos desta hora eliminando de caso pensado problemas e dramas que nos saltam na cara todos os dias: guerras, fome, injustiça, mentiras publicitárias, interesses industriais e comerciais mantidos à custa de vidas humanas, falta de liberdade, torturas policiais etc.".

Esse distanciamento que possibilitou a Erico observar com isenção a gênese das elites sulinas talvez tenha sido facilitado por ele ser de uma região do Estado com aspectos diferenciados: "A zona em que nasci dá mais impressão de Minas. Cruz Alta não é a parte 'teatral' do Rio Grande do Sul, daquela gente tipo Flores da Cunha, das grandes tiradas e arrebatamentos. Minha gente é mais seca", afirmou, certa vez.

Ainda assim, a trilogia é "muito mal lida", assegura Maria da Glória Bordini, que cuidou do acervo de Erico até 2009. Conforme ela, a maioria das pessoas só leu O continente, que aborda a fundação do Rio Grande do Sul, com destaque para a imagem épica e heroica do Capitão Rodrigo. Não obstante, essa idealização vai se desintegrando à medida em que a narrativa avança nos tomos seguintes até sobrar pouco ou quase nada dos vestígios de honra e bravura. "O tempo e o vento é genial por erguer o mito e depois desconstrui-lo", salienta Maria da Glória.

"Uma lista dos dez principais romances brasileiros de todos os tempos na qual não apareça O tempo e o vento simplesmente não deve ser levada a sério", sentencia Regina Zilberman, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da Ufrgs, para quem a trilogia é, ao mesmo tempo, ponto de partida e de chegada da moderna literatura brasileira, até então bastante direcionada ao regionalismo. "No Sul, por exemplo, enquanto Cyro Martins, Pedro Wayne, Aureliano de Figueiredo Pinto e Ivan Pedro Martins denunciavam as condições sociais na região da Campanha, Erico propunha uma nova pauta: a formação das classes dirigentes e os meios pelos quais elas acessaram o poder".

A obra-prima do principal nome da literatura gaúcha completa 70 anos em 2019. Erico Verissimo publicou O continente, primeira parte de O tempo e o vento, painel que retrata a história do Rio Grande do Sul em meio a guerras de fronteira e lutas pelo poder entre oligarquias, em dezembro de 1949. A trilogia foi complementada com O retrato, em 1951, e O arquipélago, em 1961. "O que até hoje impressiona é a coragem (na falta de outra palavra) do autor em se lançar numa obra sem precedentes na literatura brasileira, inédita na forma, na pretensão e na dimensão - diferente, inclusive, de tudo que ele escrevera antes e viria a escrever depois", diz o filho, Luis Fernando Verissimo.

Um recordista com forte apelo popular

Paulo César Teixeira*

Um dos méritos de Erico Verissimo é ter sido um escritor popular em um país com baixo índice anual de leitura - apenas 2,9 livros por habitante, dado que chega a 7 na França, 5,1 nos Estados Unidos e 4,9 na Inglaterra. Por décadas, só ele e Jorge Amador sobreviveram da literatura no Brasil. No caso do autor gaúcho, a virada na carreira se deu com Olhai os lírios do campo, de 1938, quando ganhou projeção nacional e, mesmo fora do País, passou a viver dos royalties de seus livros. É sua obra comercialmente mais bem-sucedida, com 1 milhão e meio de exemplares vendidos, cita a historiadora Elisabeth Torresini em Olhai os lírios do campo - História de um sucesso literário (Literalis, 2003).

Com escrita de fácil compreensão, Erico evitava abismos insondáveis de perfis psicológicos, exibindo em contraste notável talento de caricaturista para retratar personagens com máxima economia: "Dois parágrafos bastam para que o leitor enxergue a figura que entra em cena", aponta Luis Augusto Fischer, professor de Literatura Brasileira da Ufrgs. Erico tinha o hábito de desenhar os personagens à medida que escrevia, acentuando detalhes como olhos, nariz, cabelo, roupa etc., artifício que ajudava a descortinar com mais clarividência a criatura que brotava de sua imaginação. Outra faceta que o aproximava dos leitores do século XX era a sintonia com anseios e esperanças de uma população que trocava o campo pela cidade. Romancista cosmopolita, cometeu o exagero de plantar um arranha-céu de 34 andares no Centro da Porto Alegre de 1938 em Olhai os lírios..., realidade que só viria a se materializar um quarto de século depois na cidade.

Para os especialistas, a clareza do texto de Erico se deve, em parte, à influência de ingleses como Somerset Maughan (autor de Servidão humana e O fio da navalha) "na contramão dos escritores de seu tempo, que admiravam mais a volúpia e as frases de efeito da literatura francesa", anota Fischer. A afinidade com a cultura anglo-saxônica tinha a influência do pai, que cultivava planos de enviar o filho para estudar na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Em vez disso, ele cursou o ginásio em regime de internato no Colégio Cruzeiro do Sul, de Porto Alegre, escola dirigida por missionários episcopais ("gente que vinha do Texas", segundo Erico), interrompendo os estudos por falta de dinheiro da família. "Não sei se você sabe que eu não tenho nem ginásio completo", comentava.