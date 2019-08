Porto Alegre por Iberê Camargo

Patrícia Feiten, especial para o JC

Com mais de 7 mil obras produzidas ao longo da vida, Iberê Camargo consagrou-se como um dos maiores nomes da arte brasileira em território carioca. Foi em Porto Alegre, porém, que passou sua última década e empreendeu uma das fases mais vigorosas de sua carreira.

Na Capital, encontrou os cenários, os personagens e os elementos que resultaram em criações icônicas como Ciclistas, Fantasmagorias e Idiotas. Decifrar o universo do pintor, que morreu há exatos 25 anos, vítima de câncer no pulmão quando tinha 79 anos, é seguir seus passos pela cidade e reconstituir os caminhos percorridos pelo artista até a obra.

Filho de ferroviários, Iberê nasceu em Restinga Seca, em novembro de 1914. Em 1936, mudou-se para Porto Alegre, onde conheceu Maria Coussirat Camargo, com quem se casou em 1939. Na Cidade Baixa, às margens do antigo riacho que atravessava a região e que marcou o início de seu namoro com Maria, Iberê pintou seu primeiro quadro, Paisagem, em 1941. "Com espessa pasta (...), fixei a luz fugitiva dessa manhã de sol sobre aquelas águas lodosas. Árvores desgalhadas, surradas pelo vento, apontam para um céu de cobalto. Plasmei essa imagem: assim começa o pintor. Não se pergunte para onde vão as águas, que andam, que andam, que nunca param e não se cansam", escreveu o artista em seu caderno de memórias, posteriormente transformado no livro Gaveta dos guardados (Cosac Naify, 2010).

Em 1942, fez sua primeira exposição e mudou-se para o Rio de Janeiro, onde viveu por 40 anos. No período, desenvolveu um dos temas mais recorrentes em sua produção, os carretéis, e tornou-se reconhecido pela pintura densa, com muitas camadas de tinta e predominância de tons escuros como fundo. Sua obra foi exibida em mostras de destaque internacional, como as bienais de Madri, Veneza e Tóquio, e exposições em vários países, como Inglaterra, França, Itália, Espanha e Estados Unidos. De volta a Porto Alegre, o artista estabeleceu-se na Cidade Baixa e, em 1988, mudou-se para a residência-ateliê que construiu no bairro Nonoai.

Com o Centro da cidade, o homem-pintor - como Iberê se denominava - construiu uma relação especial. É para lá que se dirigia toda sexta-feira, a fim de se reunir com amigos em frente à extinta Casa Masson, na Rua da Praia, conta o gravurista Eduardo Haesbaert, que foi assistente de Iberê nos últimos quatro anos de vida do pintor. "Ele ia de loja em loja. Conhecia o dono, os balconistas, queria bater papo. A cidade já tinha mudado muito para ele, então ele vê a Rua da Praia com aquele olhar de antigamente", afirma. Das vitrines, Iberê tirou a inspiração para as serigrafias e pinturas da série Manequins. Outras paradas obrigatórias eram as livrarias e o Museu de Artes do Rio Grande do Sul. O artista era também um habitué no Café da Rua Uruguai, recorda a amiga e galerista Tina Zappoli.

Nos domingos, o destino do pintor era o Brique da Redenção. Enquanto morou na Cidade Baixa, Iberê ia com frequência ao Parque Farroupilha. Sempre munido de um caderninho, observava os diferentes tipos de frequentadores, tendo feito ali centenas de desenhos e esboços para obras maiores no ateliê. "Qualquer figura que chamasse a atenção ele anotava. Depois, convertia em pintura ou gravura", informa o artista plástico Gelson Radaelli, que costumava acompanhar o pintor nos passeios.

Típico pintor de ofício, Iberê se inspirava na paisagem urbana. Impactado pelo contexto ao seu redor, coletou pela cidade, ao longo do tempo, um repertório de motivos para a composição de sua obra. Nessa busca, chegava a ir a ferros-velhos, desenvolvendo estudos para a série Desastres, na qual retratou carcaças de veículos amontoados. As árvores eram um tema especialmente caro ao artista, pois diminuíam sua solidão durante o verão na Capital, conta Eduardo Haesbaert. "Ele dizia que, ao contrário da maioria das pessoas, as árvores não precisavam ir para a praia e ficavam aqui."