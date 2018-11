Projeto pretende tornar Lajeado uma cidade inteligente

João Dienstmann

Uma parceria entre a prefeitura de Lajeado, no Vale do Taquari, a Associação Comercial e Industrial (Acil) da cidade e a Universidade do Vale do Taquari (Univates) pretende transformar a cidade em um polo de inovação nos próximos anos. A iniciativa, chamada de Rota da Inovação, quer revolucionar Lajeado e tornar o município uma cidade inteligente, com capacidade de criar novos ambientes de empreendedorismo para toda a região. A área já desenhada seguirá do Tecnovates, parque tecnológico da universidade, até o centro do município, e promete entregar aos futuros ocupantes da rota um cenário inovador, com novas empresas, mas também com espaço para as tradicionais que buscam se reinventar.

A coordenadora do Tecnovates, Cíntia Agostini, conta que a inspiração veio a partir da observação do Porto Digital, iniciativa que congrega 300 empresas dos setores de Tecnologia da Informação e Comunicação, Economia Criativa e Tecnologia para Cidades em uma região de Recife, capital de Pernambuco, que passou por revitalização para receber esses investimentos. Além disso, a equipe de trabalho também viajou à Espanha para conhecer os movimentos feitos no país. A partir das observações, foram traçadas as diretrizes do projeto, cuja implementação deve começar a partir do próximo ano.

Criado em 2010 e instalado desde 2014 no atual cenário, o Tecnovates é um dos pilares para transformar a Rota da Inovação em realidade. Hoje, o parque conta com 29 empresas encubadas no Inovates e outras seis voltadas ao suporte e incentivo. Cíntia observa que essas startups e as organizações já consolidadas ajudarão a colocar as ideias em prática para desenvolvimento da área. “Queremos instigar as pessoas a se instalarem na Rota e gerar contrapartidas para a comunidade. Precisamos conjugar os esforços e mostrar perspectivas de inovação a partir desse projeto”, explica a coordenador.

Como uma universidade “comunitária”, segundo afirma a coordenadora, a Univates passou a tratar o tema inovação como uma questão institucional. No Tecnovates, há o trabalho junto às empresas para que elas forneçam bolsas de estudo aos alunos e estabeleçam parcerias, a fim de oportunizar aos estudantes a chance de trabalhar junto ao parque tecnológico. “É um objetivo nosso, tratar da qualificação do aluno e dar a ele a oportunidade de se inteirar, de se interessar pelo ambiente e pelo que está sendo desenvolvido”, afirma. Levantamento feito pela universidade identifica que 85% dos projetos criados no Tecnovates se mantêm no mercado.

Além dessas iniciativas, a Univates trabalha há cinco anos juntamente com as escolas de Ensino Médio da região – tanto particulares como municipais e estaduais – no ensino de disciplinas diferenciadas, como empreendedorismo e finanças pessoais. Outra ação foi gerar projetos destinados às camadas mais pobres da comunidade, à ressocialização de presos através de oportunidades de trabalho e renda e às mulheres, para que obtenham qualificação e possam criar seus próprios negócios. “Nosso intuito é gerar negócio com propósito. Criamos uma diretoria de inovação na universidade, pois queremos gerar retorno para a comunidade. A universidade é parceira nesse crescimento”, ressalta a coordenadora Cíntia Agostini.