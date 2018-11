Porto Alegre terá novo curso de enfermagem em 2019

João Dienstmann

No caminho inverso ao habitual, o Hospital Moinhos de Vento (HMV) terá a partir de 2019 a sua própria faculdade de Ciências da Saúde. Normalmente, as instituições de Ensino Superior fazem parcerias com hospitais para oferecer as graduações e extensões, e a possibilidade de ofertar o ensino aliado à rotina hospitalar incentivou o HMV a pôr em prática a intenção de formar profissionais. O primeiro curso oferecido será o de enfermagem, com início programado para o mês de fevereiro.

O projeto começou a ser idealizado em 2006, conforme explica a gerente de enfermagem do Hospital, Rúbia Maestri. Desde então, a instituição trabalhou para viabilizar o local onde serão as aulas – no Colégio Bom Conselho, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre – e o currículo. Em 2014, foi feita a solicitação para que o Ministério da Educação autorizasse o curso, resposta concedida e aprovada apenas em 2016. Segundo a gerente, os 12 anos que separaram o primeiro passo até o anúncio serviram para que fosse feita uma observação mais aprofundada das rotinas dentro do hospital. “Tivemos bastante tempo para pensar sobre o curso e hoje ele já nasce inovador. Sabemos os pontos fortes e as lacunas que os profissionais atuantes aqui têm e conseguimos colocar essas questões dentro do currículo”, afirma Rúbia.

O novo curso seguirá diretrizes internacionais a partir da parceria do HMV com a John Hopkins Medicine International, dos Estados Unidos. A superintendente assistencial da instituição, Vânia Röhsig, conta que uma das ideias pregadas pelo hospital parceiro é o empoderamento do enfermeiro a partir do conhecimento, e isso foi trazido para a formação pretendida a partir do novo curso. Na visão da superintendente, o profissional brasileiro poderia ir mais além em suas atribuições, para ajudar na melhor decisão a ser tomada. “Existem alguns pontos em que o enfermeiro poderia atuar de modo mais próximo ao paciente”, explica. Em relação à parceria, os estudantes terão a oportunidade de fazer, durante o período de férias no Brasil, uma disciplina por semestre na Escola de Enfermagem da John Hopkins. Ela compõe o currículo básico do curso. O aluno com melhor desempenho acadêmico receberá bolsa integral para a realização do intensivo, com duração de duas semanas.