Esquadrilha da Fumaça se apresenta na Orla do Guaíba nesta terça-feira

O céu de Porto Alegre terá uma mensagem especial nesta terça-feira (29). Em comemoração aos 250 anos da capital gaúcha, a Esquadrilha da Fumaça vai realizar a tradicional manobra a partir das 16h30min.

O evento acontece na Orla do Guaíba, ao lado da Usina do Gasômetro, com entrada franca a todos os públicos.

A escrita de fumaça é realizada pela Esquadrão de Demonstração Aérea, integrante da Força Aérea Brasileira (FAB), que retoma demonstrações no ano em que completa 70 anos. O grupo ficou sem agenda pública por um tempo devido às restrições de enfrentamento à Covid-19.

Para garantir a segurança, a avenida Pres. João Goulart será bloqueada parcialmente a partir do meio-dia. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o bloqueio ocorre em dois pontos sentido Centro à Zona Sul: a faixa de estacionamento e uma faixa da direita, da usina até a rótula do Gasômetro.