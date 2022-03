Porto Alegre 250 anos: Maria Rita e outras atrações realizam show gratuito na Redenção

Seguindo as celebrações do aniversário de 250 anos de Porto Alegre, a Redenção recebe neste sábado (26), a partir das 17h, o evento gratuito Baile da Cidade, com diversas atrações musicais e, entre elas, um show da cantora Maria Rita. Além do show, a filha de Elis Regina será homenageada com o título de Cidadã de Porto Alegre. A apresentação da cantora terá início às 20h.

O palco está montado em cima do espelho d´água, próximo ao chafariz. Haverá um espaço com 500 cadeiras destinadas a idosos e pessoas com necessidades especiais ou dificuldade de locomoção. A infraestrutura montada para o baile contará com 30 banheiros químicos e dois banheiros da Redenção.

A Guarda Municipal irá ampliar o contingente para o patrulhamento na região do parque. Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estará à disposição em caso de emergências. Quanto ao trânsito, não há desvio previsto, e a prefeitura informa que seis linhas de ônibus serão disponibilizadas ao final do evento.

Programação do Baile da Cidade:

17h - Participação da escola de samba - Apresentação Carnaval 2022 + som Dj + comunicadores rádio 104 FM e apresentadora Liliana Cardoso

17h30min - DJ Cássia

18h15min - Banda Municipal com a participação de Isabela Fogaça

19h - Apresentadores da Rádio 104FM e Liliana Cardoso

19h15min - André Damaceno

20h - Show da Maria Rita

21h30min - DJ Cabeção

22h15 - Tributo a Cristiano Araújo