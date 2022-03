SXSW e Austin inspiram o evento em Porto Alegre

Motorista de uber, atendente de hotel, músico em bar, garçom em restaurante. Todos em Austin comentam com os visitantes sobre o South by Southwest (SXSW), porque sabem que a movimentação extraordinária na capital do Texas (EUA), em duas semanas de março, se dá por este que é um dos mais importantes festivais de inovação do mundo.

Os debates e atividades culturais são concentrados em um centro de convenções, mas se espalham pela área central da cidade, o que pode ser visto nos banners da SXSW em fachadas de prédios e tendas nas ruas, nos onipresentes crachás de participantes, bem como pelos diferentes idiomas que são ouvidos.

O evento, que cresceu ao longo dos anos, mobiliza os locais. Voluntários se desdobram para tirar dúvidas e ajudar quem vem de fora, com uma gentileza incomum em metrópoles como Nova York e Washington. A propósito, chama a atenção os cartazes afixados em diferentes locais da SXSW com o slogan "be kind" (seja legal, em tradução livre).

"A ideia é transformar o South Summit em poucos anos em um SXSW. Vimos (em Austin), todo mundo envolvido, direção, voluntários, hotéis, restaurantes, a cidade respira o evento. Esse é o nosso objetivo, o South Summit tem que transbordar do Muro da Mauá", projeta o secretário de Planejamento e Gestão, Claudio Gastal, um dos executivos mais envolvidos com a realização do evento no Executivo estadual.

O governador Eduardo Leite defende que o South Summit vá além do congresso e feira de negócios. "É uma oportunidade de movimentação cultural, de efervescência de Porto Alegre e do Estado. A SXSW tem esse caráter, até porque começou como atividade cultural com shows musicais, cinema, espetáculos, e acabou se desdobrando para esse evento que discute futuro e inovação", observa o governador.

Leite destaca que o evento é fonte de inspiração. "Pretendemos levar daqui um pouco do que a cidade (Austin) está respirando na SXSW, para replicar lá, Porto Alegre ter uma experiência diferente e estar conectada pelo South Summit, algo que abrace a cidade e seja abraçado pela cidade também", disse Leite nos EUA.

Presente na comitiva, o secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, tem expectativa de que o South Summit vá além de discussões sobre tecnologia. "Algo como um festival, para envolver as pessoas, a cidade. Tem a feira de negócios, com startups e players vindo a Porto Alegre, mas é importante mostrar que a inovação pode ser para todos." Gestor de relacionamento e negócios do Tecnopuc, Leandro Pompermaier, acredita que o South Summit será "um evento global que dará cara nova a Porto Alegre". Um dos efeitos positivos pode ser no turismo. Com a SXSW, Austin tem hotéis lotados e é difícil conseguir voo para lá nessa época. É uma meta plausível para Porto Alegre, se consolidar o evento global nos próximos anos.