Orla do Guaíba é o destino preferido dos porto-alegrenses

A cidade de Porto Alegre tem se desenvolvido por diversos lados. O 4º Distrito virou referência em inovação, a Zona Norte incrementa cada vez mais o comércio, a Zona Leste vai sendo ocupada por novos condomínios e o Centro Histórico passa por modernização. Mas quando se trata do local para curtir um momento de lazer, os moradores optam pela orla, em direção à Zona Sul, agora revitalizada.

Essa informação foi apurada por uma pesquisa desenvolvida pelo Jornal do Comércio entre os dias 14 e 18 de março para celebrar os 250 anos da Capital. Os leitores e leitoras foram convidados a responder a seguinte pergunta: "qual o teu lugar alegre em Porto Alegre?". É o segundo ano que o JC promove o levantamento - em ambos, a população escolheu a orla do Guaíba como local favorito.

Em outubro de 2021, a prefeitura entregou o trecho 3 da orla, que fica na avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio), com 1,6 quilômetro de extensão, entre a foz do Arroio Dilúvio e o Parque Gigante do Inter. O espaço conta com 29 quadras e estruturas de apoio à prática de esportes, arquibancadas, pista de caminhada, vestiário, ciclovia, estacionamento para 150 veículos, três opções de bares e a maior pista de skate da América Latina.

Foram investidos R$ 53,4 milhões na execução da revitalização do complexo, que faz parte do embelezamento da região projetado pelo arquiteto e urbanista Jaime Lerner. Em 2018, o trecho 1 (da Usina do Gasômetro até a Rótula das Cuias) já havia sido concluído. O 2 (da Rótula das Cuias até o Anfiteatro Pôr-do-Sol) segue em processo de licitação. Anteriormente, estava prevista uma roda gigante - anunciada agora no Parque da Harmonia -, mas o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, fala em substituir o plano para o local por uma marina. "O certo é que nosso governo dará uma resposta sobre o que iremos fazer", garante.

Para Melo, a orla representa um ativo grandioso. "A cidade nasceu com o rio e, por muitos anos, quase até seus 250 anos, deu as costas para ele. Hoje, há uma conscientização da população e dos gestores sobre a necessidade do encontro com o Guaíba. Esse é um projeto de cidade. Cada prefeito, o José Fortunati, o Nelson Marchezan, eu, está fazendo sua parte", entende. O futuro do município, conforme o prefeito, passa pela revitalização da orla, que deve seguir por Ipanema, Belém Novo e Lami. "É um caminho sem volta", afirma.