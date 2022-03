Comércio da Capital testa novos e antigos polos

Onde abrir um varejo na Porto Alegre de dois séculos e meio que pode ser garantia de sucesso? A coluna foi atrás da resposta que pode valer alguns bons meses ou anos de retorno e que já permite precisão com uso de tecnologia e inteligência na análise, além de um faro para perceber movimentos e mudanças da cidade. Nos 250 anos da Capital, que tem praticamente uma população consumidora permanente que se estabilizou em 1,4 milhão de habitantes há três décadas, há regiões que indicam mais restrições devido ao envelhecimento e perda de habitantes residentes, como o Centro Histórico e entorno, e outros que se mostram emergentes, por ter atributos de rena, mais moradores e possibilidade de ocupação no futuro e facilidades de mobilidade, como a área dos bairros Bela Vista, Petrópolis e região da avenida Carlos Gomes e Quarto Distrito, alvo mais recentemente de iniciativas para resgate da antiga área industrial e de varejo da Capital. Alguns dos achados de um levantamento feito com exclusividade para a coluna pela consultoria gaúcha Space Hunters, especializada em reunir muitos dados e ajudar nas respostas à pergunta sobre onde abrir um negócio ou erguer um empreendimento residencial, estão nos exemplos mostrados nesta página. "O Centro estagnou nos anos de 19 A Space Hunters consegue emitir indicações para nortear decisões a partir do mapeamento de como evoluem, ou retrocedem, regiões, de acordo com dados que vão de abertura de estabelecimentos e tipos, renda, idade da população residente e disponibilidade de estruturas, a partir de um software. "

Onde se instalar?

Áreas mais centrais registraram esvaziamento de negócios de serviços e varejos nas décadas recentes. O Centro Histórico ainda tem como trunfo o alto fluxo, mas pode melhorar o status a partir da revitalização do Cais Mauá e da atração de novos residentes e negócios corporativos, o que estará vinculado à oferta de imóveis. A avenida Carlos Gomes é uma conectora para outras regiões e está próxima de bairros populosos, como Bela Vista e Petrópolis. A rua Anita Garibaldi tem ritmo forte de crescimento na última década e está no centro de regiões populosas com expansão imobiliária. Avenidas como Assis Brasil e vizinhança, na Zona Norte, e Wenceslau Escobar e Otto Niemeyer, na Zona Sul, mantêm atratividade e recebem novos empreendimentos e comércio de bairro. Curadoria do sócio da Space Hunters, Francisco Zancan. Mais na coluna digital.

"O Empório das Sedas está mais central do que o Centro", diz Artur

Irmãos Daniel (esquerda) e Artur contam como decidiram e buscaram dados para embasar mudança

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Chega um momento em que tudo leva a uma decisão. Foi mais ou menos assim que os irmãos Artur e Daniel Nunes, terceira geração de um varejo familiar da Capital, resolveram que era hora de trocar o Centro Histórico, depois de 80 anos, pelo Quarto Distrito, na Zona Norte da Capital. A pandemia ajudou, admite Artur, mas a ideia já estava se infiltrando há alguns anos entre rolos de tecido fino e fibra pura e rendas da Empório das Sedas. Os varejistas já tinham comprado um imóvel no novo destino. E foi uma pesquisa para entender onde estava os pontos mais promissores que aportou as respostas definitivas. "A zona é mais tranquila, com logística fácil e comodidade, além de população com renda atrativa", recorda Daniel, sobre indicadores que embasaram os rumos do varejo. A loja deixou a rua Voluntários da Pátria, em meados de 2020, para ocupar um ponto na avenida São Pedro, longe do turbilhão de 400 mil pessoas circulando ao dia, mas mais perto das clientes, do faturamento mais realista e promissor e do negócio que a dupla vem desenhando para atuar. E não foi só a Empório que migrou para a região do Quarto Distrito. A Achados e Tecidos, braço da família que atua com linhas de tecidos mais populares, também foi atrás, saindo da rua Pinto Bandeira, no Centro, para a avenida Franklyn Roosevelt, endereço mais raiz do Quarto Distrito impossível de achar. A conclusão, depois de tantas descobertas após a mudança, é da dada por Artur: "O Empório das Sedas está mais central do que o Centro".

"Faltava um lugar que desse comodidade para os clientes", diz criador da Motu

Tegon aposta em um tipo de mercado com marcas premium e muita curadoria para clientes

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O paulista Luiz Marcelo Tegon foi executivo de grandes empresas multinacionais por 25 anos. Em 2019, decidiu que abriria um negócio e de varejo. "Não tinha experiência na área, mas queria empreender". O percurso de Tegon, até abrir a delicatessem Motu, em setembro de 2021, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, teve muita pesquisa sobre demandas de consumidores, conversas com outros varejistas de segmentos que lidam com gastronomia e preocupação em acertar o ponto, literalmente. O nome Motu foi inspirado no povo polinésio e identifica as ilhas que se formam em áreas de corais. A ideia é que o negócio seja realmente um paraíso de marcas desejadas, do café a doces, pães e bebidas. Mas tudo com muita curadoria feita pela Motu. Para tomar a decisão sobre o endereço, buscou um estudo de localização e sobre a vizinhança. "O local escolhido, na rua Luiz Só, 215, em um novo empreendimento residencial no bairro, foi a terceira opção que melhor pontuava, mas Tegon queria uma praça por perto, que melhora a mobilidade e opções para estacionar, imóvel de esquina, para separar os acessos da loja e do delivery, e o público alvo", enumera o criador da Motu. A loja oferta mais de 1,2 mil produtos de quase 200 marcas. "Mais de 80% delas são nacionais", indica o agora empreendedor de varejo, que investiu R$ 3 milhões em todo o negócio, que emprega quase 20 pessoas. O resultado deu tão certo, que o retorno previsto em um ano já ocorre em seis meses. "Meu projeto é ter 15 lojas em cinco anos, entre o Estado e Brasil. Vamos usar inteligência de dados para buscar os locais", comenta. "Vai ser uma franquia financeira, para quem quiser investir. Eu monto a loja." faltava um lugar aque desse comodidade para cliente

Dose dupla de franquia aposta no fluxo e tradição do Centro

Minuto Varejo - lojas que estão em novos polos ou antigos - Natura - na Rua dos Andradas - Centro de Porto Alegre - franqueada Fabiana Demingos - empreendedora - caderno 250 anos de Porto Alegre

/PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC