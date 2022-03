South Summit reunirá fundos de investimento e startups gaúchas

Porto Alegre vai sediar o South Summit Brazil de 4 a 6 de maio, no Cais Mauá. Mais do que um evento internacional sobre tecnologia com duração de três dias, a ideia é que seja um marco para o avanço do ecossistema de inovação da cidade. Nesse aspecto, um dos principais pontos trabalhados é a atração de investidores, para que impulsionem as startups no Rio Grande do Sul.

O South Summit também está sendo tratado como uma plataforma de negócios e já tem dezenas de fundos de investimento nacionais e internacionais confirmados. Um dos momentos de prospecção foi a missão do governo gaúcho aos Estados Unidos, realizada na segunda semana de março.

O governador Eduardo Leite teve uma rodada de reuniões com bancos em Nova York e Washington e destacou a oportunidade do South Summit, acompanhado por lideranças gaúchas da iniciativa privada na área de inovação - como dirigentes de universidades, parques tecnológicos, o CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério, e o CEO da 4all, José Renato Hopf.

No Goldman Sachs, em Nova York, por exemplo, Leite observou que a instituição financeira se relaciona com muitos fundos de investimento, que poderão ser aconselhados a aproveitar a oportunidade do evento de tecnologia na capital gaúcha. "Também focamos na participação no South Summit, ajudando a levar fundos de investimento, para que, além de palestras e uma feira de startups que lá estarão, tenhamos a participação maciça de fundos de investimento interessados em patrocinar essas startups e alavancar negócios de tecnologia no Estado", sustentou o governador.

Leite citou o exemplo do aplicativo de transporte Cabify. "Surgiu no South Summit de Madri, alguns anos atrás, como uma pequena startup que encontrou lá fundos de investimento que patrocinaram aquela iniciativa, e se transformou no gigante que é o Cabify atualmente." Agora, o evento deixa a capital da Espanha e vem para o Estado.

CEO da 4all, José Renato Hopf avalia como muito importante a agenda nos EUA para convidar fundos e palestrantes internacionais. "Um ecossistema de inovação maduro precisa ter conexão global, esse é um dos pilares desse processo. Estamos fazendo um esforço para crescer, reter e atrair talentos. Queremos que o South Summit seja um grande evento, catalisador do que está ocorrendo. Mais do que um evento focado em negócios e um grande congresso, é uma plataforma, articulada entre o que ocorre antes, durante e depois do evento, com um grande marketplace, competição de startups. Tudo isso é um conjunto", define.

Pedro Valério, do Instituto Caldeira, também observa o processo de amadurecimento do ecossistema de inovação gaúcho. "O South Summit é a cereja do bolo, coroa esse movimento. E dá início à possibilidade de, enquanto plataforma, o evento receber nomes internacionais e recolocarmos a cidade de Porto Alegre e o Estado do Rio Grande do Sul no mapa do mundo da inovação e da tecnologia", resume.