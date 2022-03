Quem são os grupos que pensam Porto Alegre

Por quem é feita uma cidade? O espaço de convivência que caracteriza as áreas urbanas tem como base a vida em sociedade. Assim sendo, é feita coletivamente e envolve todas as pessoas que nela vivem, trabalham ou visitam. Existem as responsabilidades próprias do poder público e aquelas que são assumidas pela iniciativa privada. Paralelo a isso, grupos se reúnem em torno de pautas em comum com a proposta de impactar positivamente o espaço coletivo. Neste aniversário de 250 anos de Porto Alegre, apresentamos três grupos que têm como pauta pensar a cidade.

AtuaPOA quer participação da sociedade no planejamento

Lançamento do coletivo aconteceu em dezembro de 2019

A revisão do Plano Diretor de Porto Alegre entrou na pauta em 2019 e despertou preocupação de parcela da sociedade em garantir participação popular. Foi esse motivo que uniu, no fim daquele ano, mais de 80 grupos da sociedade civil - entidades de classe, movimentos sociais, academia e outros - em torno do Atua POA Todxs Nós. "Nos unimos para enfrentar, de maneira articulada, o processo de revisão do Plano Diretor conforme vinha sendo conduzido pela prefeitura", conta a arquiteta e urbanista Renata Carrero, que integra a coordenação do coletivo. O descontentamento da origem se mantém diante da pouca transparência e publicização do processo, aliado ao que os grupos entendem como "retrocesso democrático em relação a parâmetros anteriores". Renata lembra que o planejamento na Capital já foi pautado pela segregação espacial, mas viveu por cerca de duas décadas um período de maior abertura à participação. É isso que o Atua POA busca resgatar. "Queremos uma ampla discussão social em torno das questões urbanas. Que a população seja convidada a participar, não só para opinar sobre as regras que estão sendo colocadas, mas também sobre a metodologia para definir essas regras", pontua. Para o coletivo, a reunião de grupos com acúmulo de experiência e de debate sobre o direito à cidade é o respaldo como representação social perante o poder público. E tendo o Plano Diretor como guia, acompanha outras pautas de Porto Alegre com foco no regramento urbanístico. Um exemplo é o apoio ao movimento de preservação ambiental na Zona Sul, contrário ao projeto que muda as regras para construção na Fazenda do Arado. As ações do Atua POA e os canais de contato estão disponíveis no site atuapoa.home.blog e nas redes sociais, ou por intermédio de algum dos grupos que fazem parte do coletivo.

Distrito Criativo se mobiliza pela valorização do território

Distrito Criativo quer valorizar patrimônio histórico e ambiental

Um grupo com mais de 90 empresas e profissionais de diversos ramos se une há quase 10 anos em torno do Distrito Criativo - ou Distrito C -, que concentra a maior parte das atividades no 4º Distrito e abriga setores ligados à economia criativa, de conhecimento e de experiência. "O Distrito Criativo é uma aliança de empreendedores privados que buscam a melhoria do território com valorização do patrimônio histórico e ambiental", explica Jorge Piqué, fundador da Agência UrbsNova, que desenvolve o projeto. Embora a área onde o grupo mais atua seja lembrada pelas cervejarias e casas noturnas, o coletivo é bem mais amplo. Reúne, dentre outros, galerias de arte, antiquários, ateliês e escolas de arte, dança e teatro. Agora que a região está de volta à pauta, com a proposta da prefeitura de revitalizar bairros do 4º Distrito, Piqué convida a olhar além da atração de investimentos na vida noturna ou na área de tecnologia - importantes, ele destaca, mas que sozinhos não sustentam a dinâmica de uma área tão grande da cidade. "Tem que ter coisas interessantes acontecendo e todos esse comércio ligado à economia criativa". O grupo não tem relação com o poder público, mas busca essa interação para apresentar suas demandas e contribuir para a qualificação da cidade. Recentemente, voltou a integrar o Comitê Municipal de Economia Criativa - esse é um termo importante para as empresas que integram o Distrito C, que apresentam como contribuições à cidade o desenvolvimento econômico. As atividades do Distrito Criativo ou aquelas ligadas a algum dos integrantes são divulgadas nos canais do grupo nas redes sociais e no site distritocriativo.wordpress.com.



POA Inquieta quer a transformação da Capital

Encontros do POA Inquieta serão retomados no dia 28; na foto, em janeiro de 2020

