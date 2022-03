Revitalizações impulsionam setor de eventos e de turismo

A visão de Porto Alegre a partir do Guaíba, com a urbanização, certamente não é a mesma de 250 anos atrás. Mas é certo que é a paisagem mais bela para um cartão-postal da capital dos gaúchos. Ali está o cais que, um século atrás, esteve entre os mais modernos do País. Hoje, tem a sua transformação como uma das chaves para o desenvolvimento de dois potenciais econômicos: os setores de turismo e de eventos.

"Sempre que uma agência de turismo vende as praias do Nordeste, oferece pelo menos um dia de convívio em alguma das capitais. Aqui, os pacotes na serra gaúcha, por exemplo, ainda não incluem este dia agradável em Porto Alegre. Já fomos um dos principais destinos de eventos do País e perdemos este posto. Queremos retomar com o diferencial que o setor hoje exige, que é a experiência da cidade para se conviver. As revitalizações do Cais Mauá, da orla e do Centro Histórico são peças-chave nessa engrenagem", avalia o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni.

Anunciado em 2021, o projeto do governo estadual com o Consórcio Revitaliza prevê investimentos de até R$ 1,3 bilhão na mudança da realidade do Cais Mauá. São previstas, a partir da alienação das docas públicas, as construções de edifícios residenciais, corporativos e um hotel. Conforme o governo, o recurso da venda será reinvestido na recuperação da região do Gasômetro e dos armazéns. No Muro da Mauá, que hoje separa o cais do Centro, é projetado que dê lugar a uma área de convívio pública de 149 mil m² - 82% da área do cais.

Em eventos, o município reorganizou a lógica dos custos para a realização em áreas públicas. A Feira do Livro, por exemplo, que até 2020 pagava R$ 170 mil para ser realizada na Praça da Alfândega, em 2021 não precisou pagar nada. A gratuidade para eventos com valor cultural também se estende a outros, de pequena capacidade, como feiras populares nos bairros. Para toda a cadeia de eventos, o ISS foi reduzido de 5% para 2%.

A intenção da prefeitura é que as mudanças entre a orla, o Gasômetro e o Cais estejam em breve integradas com as revitalizações do Centro Histórico, com o forte apelo comercial e de serviços, e do 4º Distrito, com os diferenciais da gastronomia e inovação, também já iniciadas. Serão ferramentas de união entre a atração de eventos e o setor de turismo, que gera em torno de 25 mil empregos e movimenta 3,9 mil empresas na Capital.