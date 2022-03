Economia de Porto Alegre está em transformação para o futuro

Adaptar-se para se transformar. Esta é a vocação econômica de Porto Alegre desde a chegada dos primeiros casais açorianos. Ao completar 250 anos, a cidade vive em plena adaptação para se tornar referência em inovação e tecnologia. Em maio, quando o Cais Mauá abrigar durante três dias o South Summit, haverá ali, às margens do Guaíba, o símbolo da transformação ambicionada pela capital do Rio Grande do Sul.

Foi neste ponto do então porto de Viamão, nas proximidades da atual Praça Parobé, que, em 1772, a localidade se tornou uma referência em estaleiros, por uma questão de adaptação e oportunidade. Eram necessárias as preparações de canoas para os militares que defendiam os limites portugueses e de fragatas que subiam o Rio Jacuí. A chegada de uma das maiores feiras de inovação do mundo agora não é por acaso. A navegação necessária no momento é outra, e Porto Alegre está a favor do vento.

É uma cidade vocacionada aos serviços. Este setor, juntamente com o comércio, representa 91% dos R$ 82,4 bilhões de PIB da Capital (17,1% do Rio Grande do Sul). Entre todas as empresas ativas em Porto Alegre, incluindo MEIs, são 160,1 mil no setor de serviços (66,8% do total). É neste perfil que se encaixam as inovações em curso.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni, ainda não há números precisos do quanto a inovação pesa no PIB de Porto Alegre, mas ele sustenta que essa é a tendência. "Estudamos o cenário econômico e esta é, de fato, uma vocação nossa. Temos o maior parque tecnológico da América Latina, com o Tecnopuc. Dentro da academia, já há esta referência, e a atração de parceiros é real e vem se desenvolvendo."

Somente em 2021, foram aportados mais de US$ 200 milhões (R$ 1,02 bilhão) no fomento a startups gaúchas. Com três polos tecnológicos de universidades - Tecnopuc (Pucrs), Zenit (Ufrgs), Feevale TechPark (Feevale) -, estão na Capital 410 das pouco mais de 600 startups mapeadas no Rio Grande do Sul no final do ano passado.

É o caso da Yours Bank, que desenvolveu uma ferramenta de fintech (empresa financeira de tecnologia digital) para estímulo à educação financeira de jovens. Criada no ano passado, a startup, que conta com 16 colaboradores, fechou 2021 com 20 mil usuários e tem a meta de 100 mil até o fim de 2022. "O número de usuários tem dobrado a cada dois meses, isso mostra que o mercado tem gostado", diz um dos sócios da startup, Felipe Diesel.

As fintechs lideram o volume de investimentos em negócios inovadores que têm surgido a partir de Porto Alegre. O projeto da Yours Bank, que já recebeu R$ 1,2 milhão em investimentos, foi o vencedor do programa Ebulição, desenvolvido em parceria entre o Instituto Caldeira e a Oracle. "Queremos Porto Alegre não apenas como uma cidade em que os nossos talentos inovadores tenham a possibilidade de ficar e criar a partir daqui, mas como um lugar que atrai jovens empreendedores de outros lugares, com fomento de talentos e espaço adequado para isso. A consequência é a atração ainda maior de investimentos para a economia da cidade", explica o diretor-executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério.

Ele ressalta que, no caso da Yours Bank, os empreendedores vieram do Interior e encontraram em Porto Alegre - mais especificamente no hub de startups criado pelo instituto - o ambiente ideal para desenvolver e promover o projeto. "Detectamos que temos em Porto Alegre muita capacidade para formar talentos inovadores, mas não estávamos conseguindo reter estes talentos aqui. O esforço agora é para que espaços como é o caso do Caldeira tenham mais incentivo", aponta o secretário Lorenzoni.

Atualmente há uma redução em 60% na tributação de empresas de inovação, com redução de 5% para 2% do ISS para o setor. Até mesmo a secretária municipal foi para dentro do Instituto Caldeira, como forma, explica o secretário, de estar mais perto dos empreendedores e do ambiente dinâmico das startups. O próprio Instituto Caldeira é uma startup, resultado da união de 42 empresas. "A vinda da South Summit, de certa forma, coroa este momento de inovação na nossa cidade", aponta Valério.

Para que se tenha uma ideia, em 2019, apenas 14,7% das startups gaúchas tinham mais de 20 funcionários. Hoje, metade têm pelo menos este número de colaboradores. Desde o início da pandemia, cresceu em 57% o número de startups em todo o Estado.