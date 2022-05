Cobrança no aeroporto de Porto Alegre é adiada novamente por 'problema técnico'

Prevista para começar nesta segunda-feira (2), a cobrança pelo acesso ao Aeroporto Internacional de Porto Alegre foi adiada mais uma vez pela Fraport. A concessionária relata que um problema no sistema impediu a estreia da medida.

Segundo a Fraport, as equipes ainda estão verificando o ocorrido. Ainda não há previsão para a solução do problema nem uma nova data de início da cobrança no aeroporto.

Este é o segundo adiamento anunciado pela empresa — originalmente, a cobrança começaria no dia 25 de abril. O prazo foi estendido em uma semana para a realização de novos testes no sistema e na máquina, afirmou a Fraport, em nota.