RS ganha segundo voo direto do interior para São Paulo em 2 dias

Em dois dias, o Rio Grande do Sul ganhou dois voos diretos entre cidades do interior e aeroportos paulistas que são hubs nacionais do transporte comercial de passageiros. Depois de Passo Fundo, com voo da Azul reativado nessa segunda-feira (25), agora é a vez da Gol, cuja aeronave decolou, por volta das 14h30min desta terça-feira (26), ligando o Aeroporto Internacional de Guarulhos ao Aeroporto Rubem Berta, em Uruguaiana

A rota de Passo Fundo foi uma retomada de transporte de passageiros que já ocorria até 2020, conectando com o Aeroporto de Viracopos, em Campinas. O voo direto para Uruguaiana é uma nova ligação. Os dois trechos são operados com aeronaves turbo-hélice modelo ATR-72, com 68 assentos.

Em Passo Fundo, restrições de uso da pista, que ainda aguarda homologação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), impedem uso de jatos. A Gol deve retomar a ligação quando for liberada aeronave maior. O aeródromo Lauro Kortz foi reaberto em 30 de março , após ficar 14 meses fechado.

Uruguaiana é a segunda rota direta de interior ativada pela Gol para Guarulhos. Pelotas começou a voar em janeiro . Em 4 de julho, entra em operação o trecho de Santo Ângelo, que será feito com avião a jato, modelo Boeing 737-700. Em 1º de novembro, Santa Maria entra na malha , com ligação direta usando o ATR. Os bilhetes das duas rotas já estão sendo vendidos.

No embarque para o voo G3 8068 no terminal 2, que integra o complexo da GRU, teve corte de fita para marcar a inauguração da ligação com Uruguaiana. Estavam no ato o governador Ranolfo Vieira Júnior, o deputado estadual Frederico Antunes, que preside a Frente Parlamentar da Aviação Regional, o prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, e o comandante Alberto Fajerman, conselheiro do presidente da aérea.

Governador, Frederico Antunes e representantes da Gol inauguraram o voo no embarque em Guarulhos. Foto: Cristiano Guerra/Divulgação

Em Uruguaiana, o voo G3 8069 parte no fim do dia para São Paulo. A ligação é operada em parceria com a Voepass.

São três frequências semanais entre Uruguaiana e Guarulhos, ofertadas às terças, quintas e aos sábados.

"Em pouco mais de três horas de viagem, o passageiro pode decolar de Uruguaiana e pousar em São Paulo, em voo direto, ligando a fronteira entre o Brasil e a Argentina com o coração econômico do Brasil", festeja Frederico Antunes, ao comentar a nova conexão, que agora inclui sua terra natal.

Com as novas ofertas, aumenta a malha de voos de interior, tanto ligando com o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, como com hubs nacionais. São 14 pela Azul e duas pela Gol (Pelotas e Uruguaiana). São 12 da Azul entre cidades do interior e a Capital e entre Caxias do Sul e Passo Fundo com Campinas.

O deputado estadual lembra ainda que o Rio Grande do Sul tem hoje a maior oferta de malha comercial no Brasil. Os voos ganharam impulso com ampliação de incentivos fiscais sobre o querosene de aviação. Quanto mais assentos, frequência e ligações as companhias ofertarem maior a redução do ICMS no combustível.