Gol terá voo direto de Santa Maria a Guarulhos a partir de novembro

A Gol, vai começar a fazer conexão direta entre uma das principais cidades do Centro do Rio Grande do Sul, e Guarulhos, em São Paulo, em novembro. A previsão da conexão havia sido feita no fim de 2021 pela direção da companhia em ato no Palácio Piratini.

Além de Santa Maria, a companhia previa Pelotas, Uruguaiana e Santo Ângelo. Para o aeroporto santa-mariense, a previsão era no segundo semestre. A aérea já está fazendo a ligação de Pelotas a Guarulhos, com jatos.

A informação da data de começo de voos e venda de bilhetes nesta quinta-feira (7) foi dada pelo presidente da Frente parlamentar da Aviação Regional na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes.

No dia 26, estreia a conexão de Uruguaiana para o destino paulista, principal hub de distribuição de voos da malha da Gol no País. Santo Ângela será em julho, mas ainda não tem venda de bilhetes.

A operação será na parceria Voepass, diz a Gol. A ligação em Santa Maria será feita com aeronaves do modelo ATR-72 turbo-hélice, com 68 assentos. Já por Santo Ângelo, o transporte será feito por Boeing 737-700, com capacidade para 138 passageiros, que é o mesmo modelo no aeródromo de Pelotas também.

A ampliação de voos segue a previsão de redução de alíquota de ICMS para maior oferta de lugares.