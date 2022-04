'Spotters' registram com exclusividade pouso de avião da TAP em Porto Alegre

O Plano de Voo acompanhou a chegada do A330-200 do voo direto de Porto Alegre-Lisboa, que foi retomado pela TAP Air na semana passada. Mas não foi só o Jornal do Comércio que acessou a pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho e assistiu de perto o pouso.

Quatro spotters, pessoas que fazem fotos e vídeos do setor por pura paixão, também presenciaram a movimentação no último sábado (2).

O gerente de uma loja no aeroporto Luiz Carlos Lima Júnior, a funcionária da loja da Latam no aeródromo Gislaine Fonseca, o engenheiro mecânico Artur Dieguez Backes e o estudante de Física Marcelo Henrique Wolfart de Oliveira venceram um concurso da Fraport Brasil, concessionária do Salgado Filho, para ocupar a posição privilegiada.

O Airbus com 266 assentos aterrissou pouco depois das 17h30min, dentro do horário. Depois de registrar e fazer selfies, o quarteto de spotters foi convidado a ir até a sala de embarque internacional para participar do brinde de retomada da ligação, onde estava o board da TAP, que estava no voo de Lisboa.

Foi a primeira vez que a Fraport promoveu a disputa, que foi chamada pela rede social do Instagram do @Porto Alegre Airport, que é a nova conta do aeródromo. Foram 11 inscritos, sendo que uma pessoa foi desclassificada por não atender aos pré-requisitos, explicou a equipe de comunicação da empresa.

"Os 10 finalistas participaram de um "duelo" de fotos", descreve a equipe. Duplas de imagens foram publicadas nos stories para a votação. Os cinco spotters com fotos mais votadas pelos seguidores da rede venceram a promoção. " No total, tivemos 2.513 votos, uma média de 251 votos por foto", diz a Fraport.