TAP retoma voo Porto Alegre-Lisboa com alta ocupação e brinde de espumante

Um clima de festa dominou a saída nesse sábado (2) do voo direto de Porto Alegre para Lisboa pela portuguesa TAP Air no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Passageiros que formaram fila para acessar a aeronave, no embarque internacional, foram recepcionados com taças de plástico com espumante, enquanto o comando da companhia brindava a retomada da ligação sem escalas com ocupação acima de 85%, disse a CEO da aérea, a francesa Christine Ourmières-Widener.

Christine que veio na aeronave que aterrissou pouco depois das 17h30min de sábado na pista do aeródromo gaúcho, informou que ainda não há definição de quando a companhia ofertará frequência diária, mas acenou com entusiasmo sobre a possibilidade ainda este ano diante da alta procura. A CEO veio com diretores das áreas comercial e distribuição e para a América do Sul e Brasil para reuniões na Capital, segundo nota da TAP.

O Airbus A330-200 faz o transporte, com capacidade para 268 passageiros. O voo ficou suspenso por pouco mais de dois anos devido à pandemia de Covid-19. Agora as viagens correm três vezes na semana. Duas viagens já haviam ocorrido na quarta-feira e quinta-feira passadas. Na semana de reativação, os dias são diferentes do que vai ser a regra a partir desta semana.

A companhia oferta voos no trecho Porto Alegre para Lisboa às terças, quintas e sextas-feiras. A decolagem da Capital gaúcha é às 19h05min, com aterrissagem às 8h15min no dia seguinte, no horário de Lisboa. Já a viagem da Europa sai às 10h15min, chegando às 17h35min no Salgado Filho.

Com a reativação da ligação gaúcha, a TAP passa ter voos em 11 capitais do Brasil.

"O País reafirma-se cada vez mais como um mercado prioritário para a TAP Air Portugal e estamos aumentando nossa capacidade e presença nas capitais brasileiras", destacou a CEO. "Nosso primeiro objetivo foi recuperar os destinos que tínhamos antes da pandemia. Com a retomada de Porto Alegre, estamos de volta em todas as cidades em que tínhamos voos antes da pandemia", comparou a executiva.

Hoje os voos diretos para o país europeu ocorrem ainda a partir de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Recife e Salvador. Os destinos podem ser Lisboa ou Porto. São 13 rotas. A companhia informa que vai operar 73 voos por semana entre o Brasil e Portugal no no verão europeu, que vai de meados de junho a meados de setembro.

A CEO da Frapor Brasil, Andreea Pal, lembrou que a volta dos voos é mais um passo na reativação do tráfego internacional. Além da TAP, outras duas companhias fazem viagens diretas do aeroporto da Capital ao exterior, a Copa Airlines, que voa para a América Central e Estados Unidos, e a Azul, para o Uruguai. A Aerolineas Argentinas retoma a ligação da Capital para Buenos Aires nesta segunda-feira (4).

"Esperamos que em breve a TAP possa passar da frequência de três vezes na semana para diária", torce Andreea. "Temos potencial para isso e vamos ver qual será a próxima a rota que podemos reconquistar."

Segundo a CEO da concessionária, a possibilidade de operações de novas companhias internacionais terá de esperar uma recuperação das rotas em outras regiões do mundo, que foram reduzidas em função da crise sanitária. "Elas retomam as ligações com mais demanda, e Porto Alegre fica um pouco no meio da fila", observou Andreea. "Temos de esperar um pouco mais."