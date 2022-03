Aeroporto de Passo Fundo reabre para pousos e decolagens de aviões menores

Depois de ficar fechado por mais de 14 meses, o Aeroporto Lauro Kortz, de Passo Fundo, no Planalto do Rio Grande do Sul, já pode finalmente voltar a receber aeronaves, mas com limitações de tamanho. Segundo o Departamento Aeroportuário do Estado (DAP), ligado à Secretaria de Logística e Transportes, podem pousar e decolar aviões que não sejam turbojato.

A restrição impede, por enquanto, que as companhias Azul e da Gol retomem os voos para fora do Estado. As duas aéreas chegaram a anunciar o retorno das conexões com os aeroportos de Viracopos, em Campinas, e Guarulhos, mas recuaram em função da indefinição da data de liberação das operações com jatos. A Azul ainda aposta em abril , e a Gol projeta para junho

O DAP informa que a "autorização para retomar parte de suas operações foi dada desde essa quarta-feira (30). "A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu a emissão do Notam (comunicação aeronáutica oficial) que determinava a interdição da infraestrutura", esclarece o departamento.

Uma das exigências da agência para atender a pedido do DAP para alterar o status de fechado era instalar cerca para proteção da área do aeroporto

Os pousos e as decolagens estão permitidos apenas para aeronaves movidas por combustão e turboélice, como aviões de uso executivo ou de transporte aeromédico com UTI. Também podem operar modelos como o Gran Caravan, com nove assentos, que a Azul utiliza em ligações no Estado. Não podem ocorrer pousos noturnos, devido à falta de instrumentos de luzes para orientar o piloto.

Os equipamentos integram o Papi, formado por luzes de aproximação instaladas nas laterais da pista, para apoio à navegação. Os novos Papis estão no local, mas ainda precisam ser homologados por órgãos aeronáuticos e pela Anac.

"Falta pouco para termos o aeroporto de Passo Fundo reaberto com todas as suas atividades autorizadas, dentro das condições técnicas necessárias para garantir conforto e segurança aos passageiros", comentou, em nota, o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

A construção do novo terminal de passageiros, que passou de 300 para 2 mil metros quadrados e para uma capacidade de 300 mil passageiros por ano, foi concluída, segundo a secretaria de Transportes. Também foram implantados o pátio das aeronaves e a taxiway (área para deslocamento ou manobra dos aviões).

As obras, que também incluíram reforma da pista com reforço do pavimento, somaram investimento de R$ 51 milhões, com maior parte de verbas do governo federal e contrapartida do Estado.