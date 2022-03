Aeroporto de Bagé renova licença de operação concedida pela Fepam

O Aeroporto Internacional de Bagé Comandante Gustavo Kraemer, que foi concedido ao setor privado, recebeu a renovação da Licença de Operação pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul (Fepam).

A informação foi repassada pela Infraero, que ainda faz a transição no aeródromo passado à CCR Aeroportos. Segundo a estatal, a licença "tem validade de cinco anos e autoriza a atividade aeroportuária na localidade".

A manutenção da autorização tem condicionantes ambientais "que devem ser cumpridas pelo operador, tais como o gerenciamento dos resíduos sólidos, realização de auditoria ambiental, gestão de recursos hídricos, controle no tratamento de efluentes, manutenções e obras, preservação e conservação ambiental", informa a Infraero.

A transferência da administração do aeroporto para o novo concessionário privado segue as regulamentações. O atual superintendente da empresa federal de aeroportos, Joelson Pereira, diz, em nota, que a "licença atesta que o aeroporto está em conformidade ambiental perante o órgão licenciador e apto a desenvolver suas atividades regulares".

Hoje o aeródromo de Bagé tem apenas voos entre a cidade e o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que são feitos pela Azul, com aeronave Gran Caravan, com nove assentos. A expectativa é que, sob a nova concessão e obrigações previstas de melhoria da estrutura, aeronaves maiores possam operar e ampliar a ligação, incluindo conexões para fora do Estado.