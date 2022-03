Aeroporto de Passo Fundo: DAP avalia 'cerca provisória' para liberar aeródromo

Diante do impasse para a reabertura do Aeroporto de Passo Fundo , o Departamento Aeroportuário do Estado, ligado à Secretaria de Transportes do Rio Grande do Sul, informou que estuda instalar uma cerca provisória ao redor do sítio para atender a itens de segurança exigidos em normas e colocada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para liberar pousos e decolagens.

O aeroporto está fechado para voos desde 11 de janeiro de 2021.

A intenção do Estado, gestor do aeródromo, é voltar a ter operação apenas para aeronaves menores. Jatos dependerão de outra condição técnica, que é o funcionamento do sistema de luzes de aproximação, o Papi.

Após o Jornal do Comércio informar que a Anac havia repassado que a liberação não ocorreria antes do cercamento ser providenciado, o DAP enviou nota, nessa quinta-feira (3), esclarecendo que, "antes mesmo de receber a orientação da Anac, já havia dado início aos trâmites para providenciar o cercamento dos 1.380 metros da área operacional do aeroporto".

O órgão esclarece que o cercamento não estava previsto no anteprojeto contratado pela Secretaria Nacional da Aviação Civil (SAC), do governo federal, que balizou a contratação do projeto e da execução da obra do terminal e da pista.

"Por essa razão, um aditivo para a inclusão do serviço vem tramitando desde o ano passado e, devido à exigência dos ritos legais e da complexidade inerente às atividades de ampliação do aeroporto, demandou inúmeros pareceres e manifestações dos órgãos competentes."

O departamento avalia a "instalação de uma cerca provisória" que dê conta da segurança exigida pela Anac.

