Azul desiste de retomar voos no Aeroporto de Passo Fundo; Gol mantém plano

Atualizada às 16h30min de 03/03/2022 - Dias depois de Dias depois de anunciar a intenção de retomar os voos no Aeroporto de Passo Fundo em abril, a companhia Azul teve de recuar e comunicou nesta quinta-feira (3) que "ainda não tem data prevista para retomar suas operações em Passo Fundo".

Jornal do Comércio de que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não vai liberar a reabertura do aeródromo sem que sejam garantidas condições de segurança na área em relação ao entorno. Além disso para voltar a voar com avião a jato, que é a previsão da Azul, é preciso a autorização para o porte de aeronave. A mudança de planos ocorre após a notícia veiculada pelode que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não vai liberar a reabertura do aeródromo sem que sejam garantidas condições de segurança na área em relação ao entorno. Além disso para voltar a voar com avião a jato, que é a previsão da Azul, é preciso a autorização para o porte de aeronave.

"A companhia segue aguardando a conclusão de ajustes estruturais no aeroporto da cidade, como a finalização da cerca de proteção do aeródromo, e a homologação do Papi (sistema de luzes da pista), que é um instrumento de auxílio à navegação aérea em condições meteorológicas adversas”, explica a nota da aérea.

A Gol diz que manterá a data prevista e que está em contato com autoridades aeroportuárias do Estado para confirmar as condições de voo. "É algo que foge do controle da companhia", sinaliza, em nota, sobre o que pode ocorrer nas próximas semanas. As passagens estão sendo vendidas.

O Departamento Aeroportuário do Estado (DAP), que é responsável pelas condições do aeroporto, até agora não se manifestou.