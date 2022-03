Aeroporto de Passo Fundo fica fechado até comprovar segurança do aeródromo, diz Anac

Enquanto duas companhias aéreas marcam data de retorno dos voos no Aeroporto de Passo Fundo, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) repassa uma informação ao Jornal do Comércio que pode comprometer os planos das áreas.

O aeródromo está fechado desde 11 de janeiro de 2021 para obras. devido a mudanças na pista de pousos e decolagens, foi preciso buscar nova vistoria para homologação em órgãos aeronáuticos e na Anac.

O Departamento Aeroportuário do Estado (DAP), responsável pelo equipamento, pediu à Anac autorização para operação parcial, permitindo pousos apernas de aeronaves menores, que exclui jatos, mesmo bimotores turbo-hélice. A limitação se deve à falta de homologação do sistema de luzes (Papi), exigido para porte médio e maior de aviões.

Se houvesse a liberação, a medida não abrangeria os aviões da Azul e Gol, que querem usar jatos.

A Anac informou que alterou a especificação do aeródromo para receber aeronaves menores, até que haja homologação dos equipamentos para retorno de transporte de maior porte, o que consta em portaria da agência de 23 de fevereiro.

Mas a nova condição não poderá ser exercida ainda. Na nota enviada ao JC, a Anac aponta que existe uma "pendência em relação ao sistema de proteção da área operacional do aeródromo" que impede a mudança do status do Notam de aeroporto "fechado" para liberado para voos.

"Somente após o operador aeroportuário comprovar a implantação das barreiras de segurança no perímetro operacional e a conclusão do sistema de proteção em todo o perímetro do aeródromo, será possível a Anac analisar o pedido de suspensão do Notam em vigor, que mantém fechadas as operações aéreas no local", descreve o órgão regulador.

O aeroporto Lauto Kortz passa por obras, com construção de um novo terminal, de passageiros que está nos detalhes finais. As barreiras estão ligadas aos limites entre a área de abrangência do complexo e a vizinhança. A reportagem vai ouvir o DAP sobre a posição da Anac e o que é preciso ser feito.

Sobre o retorno de voos, o departamento, ligado à Secretaria de Transportes, disse, ao ser questionado sobre a intenção das aéreas e a busca da liberação para aviões menores - que não inclui jatos -, que não fi dada nenhuma garantia de quando o aeródromo poderá retornar.

Azul e Gol têm grande interesse em retomar as operações comerciais na região. A razão é óbvia: a região, com forte atividade agroindustrial e de negócios, além de ser polo dos setores de saúde e educação, é um apetitoso mercado de receita, ainda mais em meio à queda de fluxo até meados de 2021 e busca de recomposição do setor aéreo.

Em 2019, um ano antes da pandemia, Passo Fundo teve o segundo maior fluxo de passageiros, ficando atrás apenas do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. O posto costuma ser do terminal de Caxias do Sul.

Confira a íntegra da nota da Anac para o JC:

"O operador aeroportuário de Passo Fundo (RS) solicitou a suspensão do Notam (aviso aos aeronavegantes) de interdição do aeroporto para as obras realizadas, bem como a autorização para a retomada das suas operações a partir do dia 5 de março de 2022.

Após análise da Agência, foi emitida a Portaria nº 7368, de 23 de fevereiro de 2022, que altera e renova a inscrição do aeródromo de Passo Fundo, possibilitando o retorno das operações no local, mas com a proibição de operações de pouso de aeronaves a jato, até que os equipamentos de aproximação de precisão (PAPI) sejam homologados pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), do Comando da Aeronáutica.

No entanto, consta pendência em relação ao sistema de proteção da área operacional do aeródromo. Somente após o operador aeroportuário comprovar a implantação das barreiras de segurança no perímetro operacional e a conclusão do sistema de proteção em todo o perímetro do aeródromo, será possível a ANAC analisar o pedido de suspensão do Notam em vigor, que mantem fechadas as operações aéreas no local."