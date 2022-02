Aeroporto de Passo Fundo pode reabrir para aeronaves menores

Um pedido feito recentemente pelo Departamento Aeroportuário do Estado (DAP), ligado á Secretaria Estadual de Transportes, pode levar à reabertura do Aeroporto de Passo Fundo, fechada há quase 14 meses

O órgão foi encaminhado à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) um "notam", que é uma comunicação oficial sobre condição de operação de um aeródromo, para que o aeroporto Lauro Kortz possa reabrir parcialmente, diz, em nota, o DAP.

A autorização exclui "aeronaves turbojato, como bimotores ou turboélices, de uso executivo". Antes de fechar, em 11 de janeiro de 2021, o terminal tinha voos de jatos da Gol, para Guarulhos, e Azul, para Viracopos, os dois destinos no estado de São Paulo.

"No momento, aguarda-se a publicação desse "notam" para que esses voos sejam retomados. Eles podem ser feitos por orientação visual, sem o uso dos Papis (Precision Approach Path Indicator, da sigla em inglês), que estão em fase de homologação)", esclarece o departamento.

O pedido foi feito recentemente. "Estamos no aguardo", diz a pasta de Transportes. No começo do mês, o Plano de Voo informou que o DAP havia prorrogado o fechamento, até fim de março, por meio de uma comunicação que foi validada pela Anac.

A demora em liberar os pousos e decolagens está ligada à homologação de novos equipamentos instalados, como a sinalização de luzes noturnas para a navegação. Teria sido detectada anomalia nos aparelhos, e a empresa fabricante que é italiana enviaria técnicos para ver como resolver.

Nos últimos meses, o aeródromo passou por vistorias presenciais de integrantes do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta II), ligado ao Departamento de Controle do Espaço Aérea (Decea), e da Anac.

Para retomar o tráfego de jatos e turbo-hélice, o terminal deve atender à documentação exigida pela agência e Cindacta e ainda passar por testes com aeronaves da Força Aérea.

Outra parte das mudanças se referem à construção do nono terminal de passageiros, com mais de 90% do cronograma cumprido, diz a pasta de Transportes. "O terminal está na fase de acabamento, com as instalações hidráulicas e elétricas sendo realizadas", completa a pasta.

A previsão é reativar os voos usando o terminal antigo, até a entrega da nova estrutura, com investimento de R$ 51 milhões, com maior parte de verbas do governo federal e contrapartida estadual.