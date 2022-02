Primeiro voo direto de Uruguaiana a Guarulhos será em 26 em abril

A segunda ligação de aeroporto do interior gaúcho com Guarulhos começa a ser ofertada em 26 de abril. A data foi anunciada pela Gol nesta sexta-feira (18). Em nota, a companhia aérea informou que o voo sai começo da tarde de Guarulhos, que é hub das conexões domésticas da aérea, para a cidade gaúcha. Do Aeroporto Rubem Berta, o voo decola no fim do dia.

A frequência será de três vezes na semana, às terças e quintas e aos sábado, segundo a aérea. Aeronaves turbo-hélice ATR 72, com 68 assentos, vão fazer o trecho. O ATR é um avião vocacionado para a malha regional. A Gol, que fará a venda dos bilhetes, fez parceria com a Voepass para voar a conexão.

Pelotas foi a primeira conexão direta para fora do Estado que a Gol ativou, em 17 de janeiro. Também serão ofertadas as ligações diretas de Santo Ângelo, em julho, e Santa Maria, em outubro. A ampliação da malha foi oficializada em novembro do ano passado pela direção da companhia.

Hoje a companhia opera apenas a partir do Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, e Caxias do Sul. Passo Fundo ainda está suspenso devido à espera pela homologação da pista de pousos e decolagens, fechadas desde começo de janeiro de 2021. O fechamento do Aeroporto Lauro Kortz foi prorrogação até fim de março pelo Departamento Aeroportuário do Estado (DAP).

A venda de passagens para a rota Uruguaiana (URG)-Guarulhos (GRU) já começou. A oferta prevê saída de Guarulhos às 14h30min com chegada prevista para as 17h50min, com três horas e 20 minutos de duração. De Uruguaiana, o avião decola às 18h20min e desembarca às 21h25min em Guarulhos.

A Gol informou que passageiros vão computar milhas no programa de relacionamento Smiles.

“Uruguaiana é um importante passo para incrementar a expansão regional em um estado que, hoje, já é um dos mais bem servidos pela companhia”, disse, por nota, Bruno Balan, gerente de Planejamento Estratégico de Malha Aérea da Gol.

"É uma parceria que já deu certo. Já temos em operação o voo Guarulhos-Pelotas e outras virão”, cita o presidente da Frente Parlamentar da Aviação da Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes. O parlamentar tem um motivo extra para comemorar. Antunes é de Uruguaiana.

Pelotas tem hoje quatro frequências semanais a Guarulhos, trecho feito com jato Boeing 737-700, com 138 lugares. Santo Ângelo também será servido pelo mesmo tamanho de jato, a partir de 4 de julho. Santa Maria será com ATR, pela parceria com a Voepass, a partir de 26 de outubro.