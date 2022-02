TAP Air confirma à Abav-RS voo direto Porto Alegre-Lisboa e frequência

Um dos voos mais aguardados para expandir a malha internacional que atende Porto Alegre, a ligação direta da Capital com Lisboa, vai mesmo retornar em 30 de março. A gerência regional da TAP Air confirmou para a Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav-RS) as datas e que a frequência será três vezes na semana.

Além da TAP Air, outra estrangeira vai retomar a ligação direta com o Salgado Filho. Será a Aerolíneas Argentinas, que terá o primeiro voo em 4 de abril , após mais de dois anos de interrupção. Por enquanto, a única rota internacional é operada pela Copa Airlines, para América Central e Estados Unidos.

A informação foi repassada ao Plano de Voo pelo vice-presidente de Relações Externas da Abav-RS, João Augusto Machado, nesta quinta-feira (10), após contato com o gerente regional da aérea no Rio Grande do Sul, Antonio Jorge Ferreira, que deve se reunir com o setor na próxima semana.

O voo que reabre a ligação sai dia 29 de marco da capital portuguesa para o Aeroporto Internacional Salgado Filho e retorna no dia seguinte, às 17h25min, para a Europa. No dia 31, a oferta se repete. O voo sai de manhã de Lisboa para a Capital gaúcha e retorna a Portugal às 19h05min.

Depois disso, a partir de sábado (2 de abril), as viagens diretas serão três vezes na semana, às terças e quintas e aos sábados, informou Ferreira à Abav-RS.

A confirmação foi como música para os ouvidos dos operadores. O efeito imediato foi para "dar confiança", diz Machado.

"Quando veio a notícia da retomada (comunicada pela Fraport Brasil a partir de manifestação de um diretor da TAP Cargo) mas sem uma confirmação da aérea, as agências não tiveram confiança sobre a oferta. Agora temos certeza", avisa o vice-presidente, citando que, aos poucos, mais pessoas buscam o destino, com maior procura associadas a negócios e depois para turismo.

"Para o nosso mercado (Estado), é muito bom ter o voo direto para a Europa. Até para que os passageiros não corram riscos de alterações das viagens (quando passa por São Paulo) devido às remarcações que estão ocorrendo nas conexões domésticas", aponta Machado.

"Vai ter demanda. até porque os países europeus já estão retirando as restrições", empolga-se o dirigente.

anunciar o retorno do voo A ligação voltará dois anos depois da suspensão dos voos . O cancelamento da conexão foi feito em 16 de março de 2020, quando a pandemia aterrissou com tudo no Brasil e já espalhava restrições na Europa e outras regiões, gerando cancelamento de voos de fora. Em outubro do mesmo ano, a empesa chegou a, mas depois voltou atrás e suspendeu

A Fraport Brasil repassou a informação de Marcelo Vitorino, country manager da TAP Air Cargo, no fim de janeiro. Mas a data citada por Vitorino seria 27 de março. Pelo canal de conversa do Facebook, o JC obteve a data correta, 30 de março, para a primeira viagem de POA-Lisboa.

Em consulta na noite desta quinta-feira ao site de venda de passagens da companhia, o flights.flytap.com, a passagem mais barata para 30 de março custa R$ 2.631,70. No fim de janeiro, o valor mais baixo era de R$ 3.195,69.