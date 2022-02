Voos diretos de Porto Alegre a Buenos Aires voltam em abril, garante Aerolíneas Argentinas

Depois de dois adiamentos, a companhia aérea Aerolíneas Argentinas garante que a retomada dos voos diretos entre Porto Alegre e Buenos Aires voltam em 4 de abril. A data foi confirmada pelo escritório da companhia na Capital gaúcha. Serão quatro frequências semanais, às segundas, quintas e sextas e aos domingos.

Outra novidade é que a aérea argentina vai ofertar também conexão direta de Brasília, que não tinha, e Curitiba, que é também reativação da ligação, para Buenos Aires. Serão quatro ofertas semanais em cada ligação.

O Plano de Voo chegou a informar, em novembro passado, que a retomada seria no começo de janeiro deste ano . Depois, a previsão mudou para fevereiro.

As novas informações também foram validadas em encontro entre o presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regional da Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, com o embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, nessa terça-feira (8).

"Uma ótima notícia para a aviação no nosso Estado", comemorou Antunes, por nota, indicando o potencial turístico associado à rota.

A operação para Buenos Aires está suspensa desde março de 2020, devido à pandemia. A ligação deve ser entre o Aeroporto Internacional Salgado Filho e o Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Em consulta ao site da Aerolíneas, a reportagem não localizou a oferta de bilhetes para esta conexão.

nova oferta que começou em janeiro O deputado cita ainda que abril será o mês de mais expansão da malha aérea, a partir do Rio Grande do Sul. A Gol vai passar a operar voo direto de Uruguaiana a Guarulhos, dentro decom a ligação de Pelotas ao Aeroporto de Guarulhos , que é o principal hub de voos da companhia brasileira. Santo Ângelo começa em julho, e Santa Maria, em outubro, segundo anúncio da Gol.

Em fim de março, a TAP Air, de Portugal, vai voltar a operar voos diretos de Porto Alegre a Lisboa, desativados também desde março de 2020, com o desembarque de mais casos de Covid-19 e adoção de restrições no fluxo, que começaram pela Europa.