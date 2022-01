TAP Air pode retomar voos diretos entre Porto Alegre e Lisboa em março

Quase dois anos depois de suspender os voos , a portuguesa TAP Air marca a data para retomar a ligação direta entre Porto Alegre e Lisboa. A informação foi passada pela concessionária do Aeroporto Internacional Salgado Filho, Fraport Brasil.

anunciar o retorno do voo O cancelamento da conexão foi feito em 16 de março de 2020, quando a pandemia aterrissou com tudo no Brasil e já espalhava restrições na Europa e outras regiões, gerando cancelamento de voos de fora. Em outubro do mesmo ano, a empesa chegou a, mas depois voltou atrás e suspendeu

Segundo a Fraport Brasil, Marcelo Vitorino, country manager da TAP Air Cargo, teria afirmado, durante evento recente sobre logística no setor, que os voos seriam reativados em 27 de março.

Em nota, a concessionária citou que Vitorino citou a data, além de comentar sobre o aumento do fluxo de passageiros nas conexões internacionais, desde o segundo semestre de 2021, com "previsão de atingir um patamar próximo ao registrado antes da pandemia durante a temporada de verão da Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata), que terá início no próximo mês de março”.

Em consulta na manhã desta sexta-feira (28) ao site de venda de passagens da companhia, o flights.flytap.com, a reportagem encontrou passagens de voos diretos a partir de 30 de março, com menor valor do bilhetes em R$ 3.195,69. A oferta não é diária, concentrada em dias como terça e quinta. Há voos diretos, a partir de 29 de março, vindos de Lisboa para a Capital gaúcha, com valor de R$ 2.580,17.

O vice-presidente de Relações Externas da Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav-RS), João Augusto Machado, recebeu com cautela a notícia, devido à oferta em períodos anteriores de passagens em voos que não foram realizados.

"Em outras ocasiões, a TAP Air já havia planejado o seu retorno, que não ocorreu", recorda Machado. Há casos de pessoas que compraram passagens em meses recentes, mas não tiveram os voos confirmados e acabaram tendo de trocar por opções com conexões internas, como São Paulo. Essas alterações sempre geram transtornos, principalmente para quem espera ter o voo direto.

"Minha recomendação é que as pessoas consultem as agências de viagens ou a própria companhia antes de comprar o bilhete", sugere o representante da Abav-RS.

Em sua nota, a Fraport Brasil avalia que a "retomada dos voos para Lisboa é sinal de recuperação do tráfego internacional e uma amostra do quanto o aeroporto poderá contribuir com a região por meio da pista ampliada". A condição beneficia aéreas que operam com carga e passageiros, caso da TAP.

A ampliação de 2.280 metros para 3.200 metros foi concluída. Falta o término de obras da Resa. Depois deverá ocorrer a homologação da nova extensão para uso do traçado com quase um quilômetro a mais.