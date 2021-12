Aeroporto de Passo Fundo: Cindacta faz vistoria exigida para retomada de voos

Novidade na maratona para a retomada dos voos no Aeroporto de Passo Fundo Lauro Kortz, fechado há mais de 11 meses devido a obras do novo terminal e que também alteraram especificações e perfil da pista. Devido a procedimentos para buscar a homologação da pista, o Estado prorrogou o fechamento para voos até fim de janeiro de 2022.

A série Plano de Voo mostra agora que uma equipe de técnicos do 2º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta II) ficou dois dias no local esta semana para verificar as condições dos equipamentos instalados na pista, como as luzes de sinalização. Este é o primeiro passo na escalada para homologar a operação. Faltam ainda mais duas etapas.