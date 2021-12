Voo Porto Alegre a Santa Rosa facilita a vida de passageiros

Para a dentista Aurea Horbach, a conexão feita com o monomotor Grand Caravan pode mudar até uma decisão. Ela analisa se mudar para Curitiba, onde reside desde o começo do ano o namorado. Só que a viagem agora de avião desde Santa Rosa, com conexão em Porto Alegre para a capital paranaense, está mexendo com os planos dela. Veja como foi a viagem