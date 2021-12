Aeroporto de Passo Fundo ficará fechado até fim de janeiro de 2022

Quem pretendia pegar um voo em Passo Fundo para Florianópolis no verão ou a Campinas ou Guarulhos vai ter de encontrar outro meio de transporte ou fazer as conexões usando outros aeroportos. A reabertura do aeródromo Lauro Kortz, fechado há quase 11 meses, não deve ocorrer antes do fim de janeiro de 2022.

Devido à demora nos processos que envolvem a homologação da pista e autorização para retomada de voos na cidade, o Departamento Aeroportuário do Estado (DAP) teve de pedir à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a prorrogação do fechamento. Isso é necessário para atualizar os avisos da condição de operação aeronáutica (Notam).

"Informamos que o operador solicitou alteração do período de execução dos serviços de obras para 11/01/2021 até 31/01/2022, portanto, o Aeroporto de Passo Fundo continua fechado para as operações aéreas", informa a Anac, por nota.

"Acho que vai ser fevereiro", projeta um realista secretário de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, Diorges de Oliveira, sobre a reativação dos voos. A percepção traduz muito do que ainda terá de ser vencido para um avião descer na pista, fechada desde 11 de janeiro de 2021.

As companhias Azul e Gol aguardam com ansiedade a liberação. Antes da pandemia, em 2020, o aeródromo da maior cidade do Planalto gaúcho chegou a ser o segundo em transporte de passageiros, atrás de Porto Alegre. As duas aéreas já estavam com planos prontos para reinserir as rotas nas malhas de cada uma, tanto para a capital catarinense como para os dois hubs de São Paulo - Viracopos, que concentra a operação da Azul, e Guarulhos, que abastece as conexões da Gol. Sem contar a ligação coma Capital, pelos voos subregionais.

Para reabrir o aeródromo, o Estado, que é o gestor, precisa atender a exigências de inspeções da Anac e de órgãos aeronáuticos. A agência informou que aguarda retorno sobre não conformidades detectadas em vistoria em outubro, entre elas o desnível da borda da pista de pousos e decolagens e da faixa preparada, presença de luzes de borda de pista inoperantes e a falta de comprovação da homologação e operacionalidade dos Papis (Precision Approach Path Indicator, da sigla em inglês), que compõe a aproximação noturna.

O 2º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta II) é o responsável pela homologação da estrutura, ainda pendente, além de verificar equipamentos de navegação e pista, que teve mudanças após melhorias, por isso exige a vistoria para ser homologada e liberada.

O deputado estadual Mateus Wesp (PSDB) teve uma reunião com o comando do Cindacta II na semana passada. Segundo Wesp, o órgão já teria emitido parecer favorável à estrutura de pousos e decolagens, mas pediu informações adicionais sobre o sistema elétrico das instalações de navegação.

O deputado ouviu do Cindacta que, após cumprir essa etapa, será expedida uma Declaração de Conformidade Inicial (DCI), que é seguida de uma vistoria técnica in loco. O terceiro e último passo antes da homologação envolve o deslocamento de uma aeronave do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV), que fica na Base Aérea do Rio de Janeiro, que tem uma agenda bem disputada devido a obras em aeródromos em todo o País.

Quando chegar este momento, Wesp diz que a intenção é buscar contatos no governo federal para acelerar a marcação do voo de teste em Passo Fundo. O deputado também avalia que todas estas medidas devem se estender até fim de janeiro.

Enquanto as etapas não são vencidas, estão sendo providenciadas melhorias no antigo terminal que servirá de embarque e desembarque, enquanto o novo terminal de passageiros não fica pronto. A obra deve ser concluída entre março e abril. O aporte é de quase R$ 51 milhões, com verbas federais (maior parte) e do Estado. O Estado já teria começado a licitar a compra de equipamentos como esteiras de bagagem, raio x e outros itens necessários à operação, diz o secretário de Passo Fundo.