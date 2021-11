"RS é o estado com mais ligações fora de capitais para Guarulhos", diz CEO da Gol

"O Rio Grande do Sul não passou a ser apenas o estado com maior número de ligações regionais, intrarregionais, como é também o estado com maior quantidade de ligações fora de capitais para Guarulhos", demarcou o presidente da Gol, Paulo Kakinoff, ao dar a largada nesta quarta-feira (17) à oferta de quatro ligações aéreas diretas inéditas de aeroportos do interior gaúcho ao aeroporto paulista, maior hub da aviação nacional.

Passageiros poderão embarcar ou desembarcar nos aeroportos de Pelotas, Uruguaiana, Santo Ângelo e Santa Maria na ligação com Guarulhos. Pelotas começa em 17 de janeiro, com venda já aberta e valor de passagem mais baixo que o de ônibus . Sem contar que a viagem aérea é de duas horas e a terrestre de um dia. Serão quatro frequências semanais.

Uruguaiana, com três frequências, estreia em 5 de abril, e as vendas começam na semana que vem, informou a Gol. Logo depois vem Santo Ângelo, em 4 de julho, e Santa Maria, em 26 de outubro. As duas ligações terão comercialização aberta no primeiro trimestre de 2022. Dois dos terminais, de Pelotas e Uruguaiana - além de Bagé -, foram transferidos, na semana passada, para uma concessionária privada , a CCR Aeroportos.

A expansão reforça a nova fase do transporte aéreo comercial do Estado. Em agosto, a concorrente Azul já havia aberto a safra de novos voos, ao começar a operar oito ligações do interior para a Capital, na aviação intrarregional, a maioria de pequenos aeródromos, alguns que estavam fora da malha e outros que sofreram interrupções de voos antes e na pandemia. A Azul informou que o Estado concentra sua maior operação regional.

O governador Eduardo Leite, disse que a ampliação da malha com a Gol vai elevar a competitividade do Estado. "Voar significa ganho de espaço, alcançar novas fronteiras e chegar a locais que antes pareciam tão distantes", ilustrou. Leite citou que a decisão das empresas deve levar em conta a nova condição do transporte aéreo.

"Essa conectividade faz toda a diferença", acredita o governador, lembrando da redução do ICMS do querosene de aviação para tornar mais atrativa a operação das aéreas e ainda os efeitos dos aportes em infraestrutura, por meio de concessões, e áreas públicas como educação, saúde e segurança: "A projeção é que o PIB gaúcho vai crescer 12% este ano, muito mais que o Brasil".

O CEO da companhia ressaltou ainda o intenso trabalho nos últimos meses para inserir as rotas no banco de conexões de voos que somam mais de 50 origens que chegam a Guarulhos e são distribuídos em até uma hora e meia para diversos destinos pelo País. A previsão era de voar em dezembro, segundo anúncio inicial no primeiro semestre.

CEO da Gol (centro, ao lado de Leite) destacou trabalho da empresa, governo e Frente Parlamentar da AL-RS. Foto: Felipe Dalla Valle

"Este trabalho aconteceu ao longo da pandemia, mesmo com as adversidades do setor", observou Kakinoff, apontando as conversas com secretarias estaduais (Transportes e Fazenda) e a Frente Parlamentar de Aviação Regional da Assembleia Legislativa para viabilizar as rotas. O CEO lembrou ainda que, pelo hub do GRU, o maior da América Latina, é possível conectar viagens com 70 parceiros que a Gol tem pelo mundo.

"O passageiro pode sair de Pelotas e em 12 horas desembarcar em Amsterdã", exemplificou o executivo. "Essa malha também vai impulsionar o turismo inverso, nas regiões do Estado. É uma conquista história para todo o sistema de aviação e a região", arremata.´

O deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar, Frederico, Antunes, declarou que a expansão reforça a ideia de que "aviação não é mais de elite". "Virou política pública aqui", valorizou Antunes, sobre a redução de ICMS que possibilita a ampliação. O deputado adiantou que o próximo passo é ligar cidades do interior a capitais da Argentina e do Uruguai.

Para fora do Estado, há hoje ainda a operação por Caxias do Sul, que Azul e Gol fazem para Campinas e Guarulhos, respectivamente. O Aeroporto de Passo Fundo, fechado há dez meses, fazia a mesma malha. Ainda não há data de reabertura, devido à espera por homologações após obras na pista e instalação de equipamentos.

A Azul já atende os quatro terminais que terão a presença da Gol. A diferença é que são ligações para Porto Alegre, que usam os aviões ATR 72. Para a temporada de verão, a empresa terá voos diretos de Pelotas, Uruguaiana e Santa Maria para Florianópolis.

série Plano de Voo , que aborda a nova fase da aviação regional, percorreu os 12 atuais destinos internos da Azul, para mostrar as viagens, oito delas com aeronave de apenas nove assentos, as condições dos terminais e expectativa de usuários. Muitos pediram ligações para fora do Estado, pois acabam entrando pelo Aeroporto Salgado Filho e embarcam em voos, de ida ou volta, para as cidades de origem.

PLANO DE VOO

Voos diretos do interior gaúcho para fora do Estado:

Aeroporto de Caxias do Sul: voos da Azul (para Campinas) e Gol (para Guarulhos)

voos da Azul (para Campinas) e Gol (para Guarulhos) Aeroporto de Passo Fundo: voos da Azul e Gol suspensos. Aeródromo fechado desde janeiro para obras. Aguarda homologação de pista e equipamentos.

voos da Azul e Gol suspensos. Aeródromo fechado desde janeiro para obras. Aguarda homologação de pista e equipamentos. Voos dentro do RS para Porto Alegre (12 conexões): Azul opera Alegrete, Bagé, Canela, Erechim, Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Borja, Uruguaiana e Vacaria.

Novos voos diretos do interior para fora do Estado: